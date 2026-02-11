Obavijesti

Jakšić: 'Sabor servis premijera. SDP će svrgnuti HDZ s vlasti'

Zastupnik Mišel Jakšić komentirao je odlazak Piletića, novog ministra i mirovine: 'Očekivati posipanje pepelom je mission impossible'

Admiral

Saborski zastupnik Mišel Jakšić komentirao je odlazak Marina Piletića s ministarske funkcije i njegov povratak u saborske klupe, poručivši da sama zamjena na čelu resora nije dovoljna, kazao je u emisiji Novi dan na N1.

- To ne može ostati samo na tome, bivši ministar vraća se u Sabor, dolazi novi i zasjat će nam sunce. Treba nam cjelokupna promjena u našem socijalnom modelu da se više ne dovodimo u situacije u koje se dovodimo danas - rekao je.

Od novog ministra, dodaje, ne očekuje puno. - Bez obzira na to što ne očekujem od novog ministra ništa, cijela Vlada je trula, minimum političke pristojnosti je da dođe u Sabor na predstavljanje i kaže koji su njegovi prvi koraci i mjere da se ova situacija premosti i počne rješavati. Ne mogu oko toga biti optimist jer ne sumnjam da će dobiti napisano što treba reći… Očekivati posipanje pepelom je nešto što je od ove ekipe mission impossible - poručio je.

Osvrnuo se i na mirovine te zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o mirovinskom osiguranju. - Očekujemo odluku Ustavnog suda i važno je da bude što prije, ali očekujemo i komunikaciju Vlade. HDZ-u je puno oportunije pričati o ustašama, partizanima i pjevačima nego o pravim stvarima koje muče naše građane - rekao je, dodajući da su hrvatski umirovljenici, prema europskoj analizi, najugroženiji u EU.

Jakšić tvrdi i da je parlament izgubio autonomiju: 'Sabor danas nije ništa drugo nego provoditelj odluka premijera Andreja Plenkovića i Vlade.'

Govoreći o odnosima s HDZ-om, istaknuo je da je oporba bila spremna na razgovor o ustavnim sucima, ali da su potezi vladajućih, kako kaže, 'grubi nasrtaj na Ustav'

- Istraživanja koje imamo prilike gledati im govore da su u problemu, a SDP će napraviti sve da im problem bude još veći i dublji te da izgube izbore. Tekst koji je izašao nema veze s realnošću - tvrdi Jakšić.

