'HDZ i DP će sklopiti Vladu, a zatim kreću unutarnje borbe'

Nakon objave da su HDZ i Domovinski pokret postigli dogovor o formiranju Vlade, razgovarali smo s političkim analitičarom Žarkom Puhovskim, koji smatra da će se buduća Vlada održati samo ako Andrej Plenković i dalje bude premijer.

- Plenković ima sposobnost balansiranja, a ne vidim tko bi je drugi imao. Istovremeno će HDZ pokušavati pripitomiti DP i privesti ih centrističkoj verziji HDZ-a. S druge strane će Domovinski pokret pokušavati privući dio unutrašnje oporbe Plenkoviću, na svoju stranu, tvrdeći da se radi o povratu na tvorničke postavke starog HDZ-a. DP će tu krojiti formulu kao što je krojio Škoro u kampanji prije 5 godina, pod parolom "Mi smo pravi HDZ" - istaknuo je Puhovski za 24sata.

'MUP je puno važniji resor'

Dodaje kako su prema njegovom uvjerenju šanse Plenkovića puno veće iz tri razloga.

- Pod broj jedan, Plenković ima više iskustva i manje je impresioniran činjenicom da je u Vladi. Pod broj dva zato jer DP pokazuje nedostatak kapaciteta bavljenje svjetonazorima, strategijama i ideologijama. Treći je razlog taj jer su brojke na Plenkovićevoj strani, ima ih puno više - navodi Puhovski.

Mišljenja je da će Plenković pokušati trgovati protiv ucjene Domovinskog pokreta, što je, dodaje, potpuno normalno.

- Dat će im do znanja što ne da, bit će to ili MUP ili Ministarstvo kulture. MUP je puno važniji resor, no Ministarstvo kulture je simbolički važno. To bi ministarstvo bilo manje važno da odustanu od Hasanbegovića, no o tome će se pregovarati. Što se tiče DP-a, bit će važno da vide imaju li uopće dovoljno ljudi za sve ono što bi mogli dobiti od resora. Tu će se sad DP-u pridružiti različiti karijeristi 2. i 3. reda, oni koji su već ranije pokušali u ostalim strankama djelovati pa nisu uspjeli - smatra Puhovski.