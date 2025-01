HDZ i SDP sklopili tajni pakt protiv Ivane Ninčević-Lesandrić

Veliki poraz HDZ-a na predsjedničkim izborima i percepcija gubitnika koja im je automatski zbog toga prilijepljena, težak su teret šefu Andreju Plenkoviću pred utrku za lokalne izbore. Atmosfera u stranci nije nimalo euforična tim više što unutar pojedinih lokalnih organizacija dolazi do razilaženja oko imena nekih kandidata za župane ili gradonačelnike čije je imenovanje već blagoslovio šef stranke Andrej Plenković. No, krivi odabir kandidata, a onda i mogući poraz dodatno bi otežao Plenkovićevu poziciju unutar HDZ-a pa se imena nekolicine HDZ-ovih kandidata još nisu službeno potvrdila. Županija koja bi na kraju mogla odlučivati o Plenkovićevoj sudbini, uz Vukovarsko-srijemsku, jest Splitsko -dalmatinska županija gdje je HDZ već odlučio i službeno objavio da idu s dugogodišnjim HDZ-ocem Blaženkom Bobanom. S tim odabirom, kako kaže sugovornik iz splitskog HDZ-a, ne slažu se mlađi kadrovi u stranci koji već godinama čekaju svoju priliku, a nikako da je dobiju. Zbog 65- godišnjeg Bobana je, naime, eliminiran 39- godišnji Stipe Čogelja koji je nedavno izrazio zainteresiranost da ide za župana, ali je to, kako saznaje, Express, zaustavio Ante Sanader, jedan od najmoćnijih dalmatinskih HDZ-ovaca. Ponovno imenovanje Bobana kao kandidata za župana koji je na toj funkciji od 2017. godine, otvorilo je niz pitanja u splitskom HDZ-u. Osobito nakon što su izašle prve ankete prema kojima Ivana Ninčević Lesandrić pobjeđuje Bobana u drugom krugu izbora. Upravo zbog te ankete krenula je na svim frontovima borba za Dalmaciju. Kako Express saznaje od sugovornika iz vrha HDZ-a, ali i SDP-a, strategije se bruse u dvjema najvećim strankama u zemlji. Ante Sanader, čovjek koji povlači sve konce u dugogodišnjoj utvrdi HDZ-a i koji Plenkoviću omogućuje snažnu podršku na jugu, u kontaktu je, kako saznaje Express od svojih sugovornika, s SDP-ovim nekadašnjim ministrom policije Rankom Ostojićem. Naime, dogovor dvojice prekaljenih političara koji su inače na suprotnim stranama, jest da na lokalnim izborima u svibnju SDP definitivno iziđe sa svojim kandidatom za župana Splitsko dalmatinske županije.

