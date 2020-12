Vladaju\u0107i su Istra\u017eno povjerenstvo, ali i Interpelaciju o radu Vlade u vezi s pripremom zdravstvenog sustava na posebne okolnosti uzrokovane korona virusom, kao i zaklju\u010dak o Izvje\u0161\u0107u Sto\u017eera Civilne za\u0161tite\u00a0odbili, ali su i ismijali oporbu jer za vlastite inicijative\u00a0nisu glasali svi.\u00a0

- Neslavno su pro\u0161le jo\u0161 tri oporbene \"inicijative.\"\u00a0Premda broje 75 ruku u Saboru, za zaklju\u010dak o Sto\u017eeru civilne za\u0161tite,\u00a0interpelaciju o radu Vlade\u00a0tijekom koronakrize uspjeli su prikupiti samo 49 glasova. Dakle, 26 manje nego \u0161to ih imaju! Ni pri izja\u0161njavanju o osnutku (protuzakonitog) Istra\u017enog povjerenstva u slu\u010daju Janaf nisu se ba\u0161 proslavili - 52 glasa 'za'. \u010cinjenica da jedna tre\u0107ina\u00a0oporbe ne\u00a0glasuje za vlastite \"prijedloge\"\u00a0dovoljno svjedo\u010di kakvo rasulo i kakva razina neozbiljnosti vlada u njenim redovima - poru\u010dili su iz HDZ-a putem Facebooka.

SDP-ov Pe\u0111a Grbin podsjetio je prije glasanja o osnivanju Istra\u017enog povjerenstva\u00a0kako je njema\u010dki parlament, nakon skandala koji potresa tamo\u0161nju vladu, osnovao povjerenstvo iako je sudski postupak ve\u0107 po\u010deo.\u00a0

- U taj skandal u Njema\u010dkoj upetljani su i predsjednica njema\u010dke vlade \u00a0i ministar financija. Oporba je predlo\u017eila osnivanje Povjerenstva, ve\u0107ina se nije protivila i Bundestag je osnovao Povjerenstvo. Vladaju\u0107i kroz na\u0161e Povjerenstvo ne \u017eele vidjeti kako da se na\u0161i propisi pobolj\u0161aju, a za\u0161to, to ostavljam svakome da sam zaklju\u010di - poru\u010dio je dodav\u0161i kako HDZ-ovci ne \u017eele istra\u017eivati korupciju.

Sandra Ben\u010di\u0107, zastupnica Zeleno-lijevog bloka, istaknula je kako su im se po\u010deli javljati brojni ljudi iz pravosu\u0111a nakon \u0161to su pokrenuli zahtjev za osnivanjem Povjerenstva te da su dobili dokaze o brojnim manipulacijama u dodjeli predmeta.

- Citirat \u0107u jednog suca koji mi je rekao ovako: \"Da ste vi uspjeli osnovati Povjerenstvo, mi bi mogli do\u0107i govoriti jer bi nam to bila du\u017enost i ne bi se morali skrivati iza anonimnosti, koja nam je nametnuta jer ako prijavimo korupciju ili sumnju na nezakonitosti bivamo sankcionirani unutar kolektiva. Da je bilo omogu\u0107eno osnivanje Povjerenstva, mi bi to mogli re\u0107i javno i to bi pokrenulo lavinu me\u0111u svim onim po\u0161tenim sucima koji \u017eele mijenjati stvari\" - poru\u010dila je.\u00a0