Zastupnici su od sutra trebali na jednomjesečni odmor, no ipak ostaju na radnom mjestu do kraja tjedna. Naime, kako Ustav propisuje, Sabor na zimsku stanku ide od 15. prosinca do 15. siječnja. Obzirom da je ostalo nekoliko bitnih točaka, među kojima je i proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, Vlada je uputila predsjedniku Sabora zahtjev za izvanrednom sjednicom. Izvanredno zasjedanje trajat će tako od sutra do petka.

A danas su glasali o svim točkama koje su raspravljene prošlog i početkom ovog tjedna, među kojima su i dva oporbena prijedloga - o osnivanju povjerenstva koje bi istražilo eventualna ometanja ili druge nedopuštene utjecaje vlasti na neovisne istrage i procesuiranje slučajeva korupcije te Interpelacija o radu Vlade tijekom koronakrize.

Mostov Božo Petrov zatražio je prije glasanja stanku zbog izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi obrušivši se na vladajuće zbog neprovođenja reforme, tj odustanka od reforme javne uprave u punom opsegu kako su i najavljivali.

- Ministar uprave najavljuje da će se ići u veliku reformu, a onda se pospe pepelom jer saborski zastupnici vladajuće većine govore da ipak neće ići toliko u reformu i ne dogodi se ništa, vrate se nazad zamjenici načelnika. Jednim potezom ste mogli srezati uhljebe, a vi ste to ostavili - poručio je.

Usporedbe radi naveo je kako grad Malmö u Švedskoj ima 300.000 stanovnika i 100 zaposlenih, dok Split ima 180.000 stanovnika i 500 zaposlenih.

A o čemu se radi? Ministar uprave Ivan Malenica predložio je ukidanje 618 zamjenika gradonačelnika, načelnika i župana te smanjivanje lokalnih vijećnika za 10 posto, što je otprilike 825 vijećnika. Iako je zakon prošao HDZ-ovu Vladu, u zadnji tren HDZ ga je ipak ublažio. Branko Bačić, šef stranačkog kluba u Saboru, potpisao je amandman po kojem po jedan zamjenik ostaje u svim gradovima koji imaju više od 10.000 stanovnika. Originalni prijedlog je bio da zamjenike nemaju nigdje gdje je manje od 35.000 stanovnika. Do 100.000 stanovnika bi imali po jednog zamjenika, a gradovi iznad tog broja i županije s više od 250.000 stanovnika imale bi dva zamjenika župana. HDZ-ovci u obrazloženju amandmana uopće nisu naveli zašto je to točno potrebno! Niti što bi se time dobilo. Niti koliko zamjenika će biti više. Baš ništa.

I predsjednik Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro, također je ukazao na neispunjenje obećanja koje je HDZ dao u predizbornoj kampanji.

- Svaka kriza je i prilika. Svi smo najavljivali reforme u predizbornoj kampanji. A nama je ovdje prije nekoliko dana iznesen jedan popis lijepih želja kojim su predvidjeli da se reformom pomogne u preustroju i boljoj organizaciji lokalne samouprave. U međuvremenu su se dogodili amandmani kojima se sve vratilo na početak - rekao je istaknuvši kako su prevareni svi oni koji su vjerovali da je započeta reforma.

- Ova koalicija je složena na način da neće moći provesti ozbiljne reforme jer se iz ovog vidi da je Vlada prisiljena činiti ustupke i da će Hrvatska hibernirati i stagnirati iduće tri i pol godine - poručio je.

Vladajući oporbene amandmane na Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, kao niti o lokalnim izborima nisu prihvatili, a zakone su naposljetku izglasali.

SDP je uputio prijedlog zaključka da Vlada svake tri godine Saboru predstavi izvješće o provedbi strategije razvoja javne uprave, no vladajući su i to odbili.

Vladajući odbili osnivanje Istražnog povjerenstva nakon afere Janaf i Interpelaciju o radu Vlade zbog lošeg upravljanja krizom

Vladajući su odbili osnivanje Istražnog povjerenstva, kojeg je oporba zatražila nakon afere Janaf, za utvrđivanje ometanja i utjecaja na neovisne istrage i procesuiranja slučajeva korupcije, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta. Dakle, obzirom da istraga o Janafu traje, nisu se mogli fokusirati konkretno na Janaf već općenito na probijanje istraga i korupciju.

SDP-ov Peđa Grbin podsjetio je kako je njemački parlament, nakon skandala koji potresa tamošnju vladu, osnovao povjerenstvo iako je sudski postupak već počeo.

- U taj skandal u Njemačkoj upetljani su i predsjednica njemačke vlade i ministar financija. Oporba je predložila osnivanje Povjerenstva, većina se nije protivila i Bundestag je osnovao Povjerenstvo. Vladajući kroz naše Povjerenstvo ne žele vidjeti kako da se naši propisi poboljšaju, a zašto, to ostavljam svakome da sam zaključi - poručio je dodavši kako HDZ-ovci ne žele istraživati korupciju.

Sandra Benčić, zastupnica Zeleno-lijevog bloka, istaknula je kako su im se počeli javljati brojni ljudi iz pravosuđa nakon što su pokrenuli zahtjev za osnivanjem Povjerenstva te da su dobili dokaze o brojnim manipulacijama u dodjeli predmeta.

- Citirat ću jednog suca koji mi je rekao ovako: "Da ste vi uspjeli osnovati Povjerenstvo, mi bi mogli doći govoriti jer bi nam to bila dužnost i ne bi se morali skrivati iza anonimnosti, koja nam je nametnuta jer ako prijavimo korupciju ili sumnju na nezakonitosti bivamo sankcionirani unutar kolektiva. Da je bilo omogućeno osnivanje Povjerenstva, mi bi to mogli reći javno i to bi pokrenulo lavinu među svim onim poštenim sucima koji žele mijenjati stvari" - poručila je.

HDZ-ov Branko Bačić naglasio je kako se Povjerenstvo ne može osnovati za pitanja i slučajeve za koje je otvoren sudski postupak, no oporbeni zastupnici su mu odgovorili kako zato ni nisu tražili Povjerenstvo za konkretan slučaj.

Mostov Miro Bulj naglasio je kako su kumske veze premrežile hrvatsko pravosuđe.

Oporbi nije prošla ni Interpelacija o radu Vlade u vezi s pripremom zdravstvenog sustava na okolnosti uzrokovane korona virusom. Oporba smatra da Vlada nije pripremila sustav na vrijeme za ovaj drugi val i da loše upravlja krizom. Vladajući su Interpelaciju odbili.

Dalija Orešković, zastupnica Centra i GLAS-a, naglasila je kako bježanje od stvarnosti neće tu stvarnost učiniti boljom ni ljepšom.

- A ona je katastrofalna u ovom trenu, i po broju zaraženih, hospitaliziranih i, nažalost, umrlih. Raspravu o Interpelaciji smo vodili do sitnih noćnih sati, a pokazalo se da Vlada nema odgovor ni na jedno od ključnih pitanja i problema. Tražimo da se preuzme odgovornost, a Stožer, Vlada i HDZ nisu pokazali u toj raspravi da su spremni mijenjati smjer - poručila je.

Silvano Hrelja (HSU) naglasio je kako je došlo do raspada zdravstvenog sustava, a da se Stožer teško ili nikako ne nosi s ovom krizom.

Vladajuća većina izglasala je i izmjene Zakona o Gradu Zagrebu, Zakona o šumama. Oporba je podržala izmjene Zakon o osobnoj iskaznici, a dio ih je podržao i izmjene Zakona o akvakulturi te članarinama u turističkim zajednicama.

Sabor je prihvatio i Izvješće o provedbi saborske Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH za 2019. Tu je dio oporbe bio suzdržan ili protiv. A svi su prihvatili Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030.

Nakon glasovanja planirana je rasprava o još dvije točke, među kojima su i izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, prema kojima će kandidati za te kredite morati imati prijavljeno prebivalište na adresi kupljene ili izgrađene nekretnine najmanje dvije godine nakon završetka subvencioniranja kredita.