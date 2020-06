HDZ ispred SDP-a i Škore, Most prelazi prag, Možemo vreba...

Možemo je iznimno jak u Zagrebu, ima 13,6 posto. Koalicija Pametno, Stranka s imenom i prezimenom i Fokus su na 7 % u Zagrebu, a oko izbornog praga u Istri i Primorju pleše koalicija Živog zida i Pernara

<p>Do otvaranja birališta ostalo je 10 dana. <strong><a href="https://novatv.dnevnik.hr/informativni/dnevnik-nove-tv/">Dnevnik Nove TV</a></strong> donosi posljednje redovito istraživanje Crobarometar koji odražava raspoloženje birača prema ponuđenim listama. Važno je napomenuti kako je istraživanje provedeno kao da je Hrvatska jedna izborna jedinica.</p><p>HDZ je prvi izbor birača s trenutačnom potporom<strong> od 26,7 posto</strong>. Odmah iza njih je RESTART koalicija s <strong>24,6 posto potpore. </strong>Domovinski pokret dobiva <strong>11,1 posto </strong>potpore, a MOST prelazi izborni prag i trenutačno može računati na <strong>6,8 posto potpore</strong> birača.</p><h2>Na koje birače računaju?</h2><p>HDZ-ovo biračko tijelo više je muško. Primjerice, među mlađim biračima do 30 godina dobivaju 19 posto, ali zato među starijima, iznad 60 godina, dobili bi 38 posto potpore. Na veću potporu mogu računati na selu, s 31 posto, i među biračima s osnovnom školom gdje bi dobili 49 posto. Slavonija je HDZ-u, čini se, jaka utvrda i tamo dobivaju u prosjeku 43 posto, u Dalmaciji 37 posto, no zato su jako loši u Zagrebu sa 16 posto.</p><p>RESTART koalicija ima veću potporu među ženama. Kod mladih birača ispod 30 godina imaju 18 posto, ali bi zato kod starijih birača, iznad 60 godina, dobili 31 posto. Među biračima sa srednjom stručnom spremom dobili bi 27 posto potpore te 25 posto u gradovima. Zagreb je najjača utvrda toj koaliciji s 30 posto potpore. Isto tako, na Sjeveru Hrvatske s 27 posto, Istra i Primorje također utvrda s 32 posto, ali Dalmacija na 16 posto i Slavonija 20 posto.</p><p>Domovinski pokret među mlađim biračima dobiva 18 posto potpore, među onima s osnovnom školom 12,5 posto, a više birača imali bi na selu - 15 posto. Zanimljivo, najjači su na sjeveru Hrvatske s 15 posto pa Zagreb 12 posto i tu je Dalmacija i Slavonija s 10 posto. Najlošiji su u Istri i Primorju sa 9 posto.</p><p>MOST ima iznimno veliku potporu među biračima od 31 do 44 godine, točnije 11 posto, te među visokoobrazovanima, 12 posto. U Dalmaciji je na 10 posto, Zagrebu 9 posto, a Istri i Primorju 7.</p><h2>Tko se bori za ulazak u Sabor?</h2><p>Koalicija MOŽEMO, koja okuplja ljevicu, ima <strong>4,5 posto</strong> potpore birača, druga pak koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno imaju <strong>4,1 posto,</strong> a udruženi Živi zid I <strong>Ivan Pernar</strong> su na <strong>3,3 posto.</strong></p><p>Zanimljivo, kada se gleda po regijama, MOŽEMO je iznimno jak u Zagrebu, ima 13,6 posto. Koalicija Pametno, Stranka s imenom i prezimenom i Fokus također su na 7 posto u Zagrebu i na kraju oko izbornog praga u Istri i Primorju pleše koalicija Živog zida i Ivana Pernara.</p><p>Ostale stranke su ispod 1 posto, tako primjerice Reformisti <strong>Radimira Čačića</strong> imaju 0,7 posto, HNS ima 0,6 posto, a Bandićeva stranka 0,5 posto. Neodlučnih je 12,5 posto.</p><h2>Predsjednik gubi popularnost</h2><p>Predsjednik za svoj rad dobiva sve manju potporu i trenutačno svaki drugi ispitanik negativnim ocjenjuje njegov rad, a samo njih 39 posto odobrava njegov rad.</p><h2>Popularnost gube svi političari</h2><p>Predsjednik je u slobodnom padu i o njemu pozitivan stav ima 45 posto ispitanika, a negativan njih 47 posto. <strong>Andrej Plenković</strong> u završnicu kampanje ulazi s potporom od 44 posto građana koji o njemu imaju pozitivan dojam, a negativan ima njih 48 posto.</p><p>Pada i <strong>Miroslav Škoro</strong>, trenutačno može računati s 39 posto građana koji o njemu imaju pozitivan dojam, a njih 52 posto misli negativno.</p><p><strong>Božo Petrov </strong>može računati na 37 posto građana koji o njemu misle pozitivno, a njih 49 posto misli negativno.</p><p><strong>Davor Bernardić</strong> također ne može računati na većinsku potporu, o njemu pozitivan dojam ima 26 posto građana, a njih 59 posto negativan dojam.</p><p>I na kraju o <strong>Milanu Bandiću </strong>pozitivan dojam ima 20 posto građana, a njih 73 posto ima negativan dojam.</p><h2>Vlada gubi potporu, a zemlja tone u pesimizam</h2><p>Vlada odavno ne računa na većinsku potporu. Trenutačno 59 posto građana ne odobrava rad Vlade, a njih 32 posto odobrava.</p><p>Isto je i sa smjerom Hrvatske jer 70 posto građana misli da zemlja ide u lošem smjeru, a samo njih 21 posto su optimisti.</p><p> </p><h2>Što su problemi građana</h2><p>Nezaposlenost je na prvom mjestu, to je prvi i najveći problem za 25 posto građana. Gospodarstvena i ekonomska situacija za 19 posto građana je najveći problem. Kriminal i korupcija za 16 posto građana je veliki problem. Životni standard i niske plaće problemom smatra 7 posto građana, a njih 5 posto smatra koronu najvećim problemom.</p><p><em>NAPOMENA</em></p><p><em>Istraživanje je provela agencija IPSOS na 978 građana telefonskim pute od 22. do 24. lipnja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.</em></p>