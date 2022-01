Sam popis stanovništva je napravljen metodološki vrlo zastarjelo, manjkavo i traljavo. Brojke su zapravo ipak veće od 3,8 milijuna. Po mojoj slobodnoj procjeni su one 10 posto veće, ima nas ipak preko četiri milijuna, otprilike oko četiri milijuna i 50.000, a to misle i neki stručnjaci. No to ne bi trebalo tješiti nikoga jer nisu uopće bitne ukupne brojke, bolja bi bila situacija da nas je i dva milijuna, ali da je to stanovništvo drugačije dobno raspoređeno, poručio je zastupnik HSS-a Krešo Beljak komentirajući rezultate popisa stanovništva. Upozorio je i kako zna dosta ljudi koji uopće nisu popisani, o čemu su govorli i neki lokalni čelnici.

Dobna struktura je najlošija u povijesti Hrvatske otkad postoje podaci, naglasio je. Mlađih od 19 je, dodaje, oko 15 posto, a u isto vrijeme starijih od 65 je oko 22 posto.

'Hrvatska je na umoru, na aparatima. HDZ je napravio više štete nego svi u 500 godina'

- Hrvatska je na umoru, na aparatima, a te aparate nam daju EU i nekakvi fondovi, koji pune rupe u proračunima kako bi cijela stvar bila održiva. Kad netko tko nas drži na aparatima zatvori slavine, taj čas smo gotovi, nema mirovina, nema plaća za velik dio zaposlenika u javnom sektoru, privatni sektor to jednostavno ne može nadoknaditi i mi smo kao društvo slomljeni - poručuje Beljak.

Istaknuo je kako je prateći povijest i popise stanovništva, politike koloniziranja, naseljavanja prostora današnje Hrvatske vidljivo da su svi u zadnjih 500 godina imali nekakve politike očuvanja stanovništva na prostoru današnje Hrvatske.

- A jedini koji nema nikakvu politiku, nego je sve prepušteno stihiji je HDZ, stranka koja je Hrvatskoj napravila više štete nego Turci, Venecijanci, Habsburgovci, Srbi, Mađari, svi skupa zajedno kroz cijelu povijest - naglasio je.

Tri ključne mjere

U konzultaciji sa stručnjacima ima i prijedloge mjera kako bi se, kaže, pokušalo napraviti nešto po pitanju demografije.

- Ne postoje prave mjere za dizanje nataliteta, jednostavno živimo u takvom vremenu u kojem ne postoji mjera gdje bi prosječna hrvatska obitelj imala barem četvero djece. Čast izuzecima, ali oni se odriču svega u životu. Pa i u Europi gdje postoje te mjere rezultata opet nema. Ključna stvar je doseliti što više mladog stanovništva. Dakle, ključna mjera je politika doseljavanja. Da ćemo spriječiti nekoga da ode iz Hrvatske, to se neće dogoditi, Hrvatska je zemlja s povijesti masovnog iseljavanja i da će se to sad promijeniti, neće - kaže dodajući kako je problem što nitko ne dolazi u Hrvatsku.

- Vrlo su rijetki koji tu zalutaju i na tome se treba raditi. Treba napraviti sustav jer si možemo priuštiti selektirati migracijske tokove, a da me ne bi netko krivo shvatio, nisam rasist, za mene su ljudi svi jednaki bez obzira na boju kože, vjeru i nacionalnost. Tu je i decentralizacija. Ne mogu se mjere voditi u centraliziranoj državi. Kad bi država bila više decentralizirana, siguran sam da bi se pojavio puno veći broj lokalnih čelnika koji bi radio na tim mjerama prihvaćanja stanovništva na svoje područje - kaže.

Predlaže i osnivanje demografskog stožera.

- Kao što je osnovan i za koronu, treba oformiti Nacionalni demografski stožer stručnjaka, a ima ih u Hrvatskoj, hvala Bogu, podosta, koji nisu politički aktivni, koji bi na dnevnoj bazi predlagali mjere - kaže te ističe zadnju mjeru kojom bi se iz političkog života eliminirao HDZ.

- I zadnja mjera, po meni ona najjača, bila bi zabrana političkog djelovanja pravomoćno osuđenim političkim strankama, odnosno stranci koja je napravila nemjerljivu štetu Hrvatskoj zadnjih 30 godina, a zna se koja je - poručio je.