'HDZ je konačno priznao da je Milan Bandić njihov kandidat'

Zagrebački SDP prozvao je u ponedjeljak gradonačelnika Bandića da javnim novcem plaća kampanju za lokalne izbore što je, tvrde, vidljivo iz predloženog proračuna za 2021.

<p>HDZ-ovi zastupnici, prvi put nakon nekoliko godina, nisu podnijeli ni jedan amandman na proračun Grada Zagreba o kojem će u utorak raspravljati Gradska skupština, a to dovoljno govori da je koalicija HDZ-gradonačelnik Milan Bandić razotkrivena do kraja, rekao je predsjednik zagrebačkog SDP-a <strong>Gordan Maras</strong> na konferenciji za novinare.</p><p>"'Kao od majke rođene' sutra ih možete vidjeti u koaliciji s kojom nastupaju 2021. na lokalnim izborima", ustvrdio je.</p><p>Maras smatra da će na lokalnim izborima u Zagrebu HDZ vjerojatno imati alibi kandidata, kao što je to na posljednjim izborima bio Drago Prgomet.</p><p>No, njihov pravi kandidat, kojeg pod svojom kontrolom drže neoborivim argumentima DORH-a, je Milan Bandić, ustvrdio je Maras.</p><p>Izvijestio je da je zagrebački SDP predložio desetak amandmana na gradski proračun za 2021. te ocijenio kako je "nenormalno" da HDZ i Bandić u kriznoj 2020. i 2021. predlažu povećanje gradskog proračuna.</p><p>U proračunu se pritom prikazuje, kaže Maras, da će rashodi biti nadoknađeni prodajom gradske imovine, primjerice bivše tvornice "Sljeme" i to, kako dodaje, za manje novca nego što ju je grad Zagreb platio.</p><p>Maras je ustvrdio da takav prijedlog proračuna u sebi sadrži paradokse jer se istodobno planiraju troškovi za izgradnju knjižnice u Paromlinu i prodaja Paromlina radi plaćanja gradskog deficita.</p><p>Takav proračun, zaključio je, potreban je HDZ-u i Bandiću kako bi sljedeće godine našim novcem povećali sebi šanse na lokalnim izborima.</p><p>Gradski zastupnik <strong>Darko Liović</strong> ustvrdio je kako je nestvarno i nerealno da u vrijeme krize proračun raste za 40 posto, odnosno za četiri milijarde kuna.</p><p>Dodao je da je njihov klub predložio amandman sa 40 stavki usmjerenih na postizanje ušteda pri čemu su, tek djelomično odrađenim poslom, došli do 300 milijuna kuna.</p><p>Bandiću su predložili da time pokrije deficit iz 2019. od 1,3 milijarde kuna koji Bandić, kako su istaknuli, želi prepustiti budućim upravama, ali su odbijeni uz smiješan odgovor.</p><p>Maras je ispred gradskog SDP pozvao sve partnere iz opozicije u zagrebačkoj Gradskoj skupštini na dogovor o zajedničkom izlasku na izbore.</p><p>Po njegovim riječima, SDP može izaći sam i pobijediti, ali ne želi riskirati te poručio da želi što brži dogovor budući da najveću podršku i odgovornost imaju SDP i platforma Možemo.</p>