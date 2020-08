HDZ još jači, SDP je opet pao, a Škorin pokret praktički nestao

<p>Kolovoz uobičajeno u Hrvatskoj počinje „Olujom“ pa odlaskom politike na odmor. Ovaj put sve je bilo isto osim što je posljednjih dana došlo do eksplozije rasta zaraženih koronavirusom. Dnevnik Nove TV donosi redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje najbolje ukazuje na trendove i raspoloženje među biračima.</p><p><strong>HDZ U VELIKOM VODSTVU NAD OSTALIMA</strong></p><p>HDZ s potporom od 33,1 posto ima jedan od „jačih“ rejtinga među biračima posljednjih godina. Čak je veći nego prije mjesec dana i izbora. Koliko je ta stranka jaka, najbolje pokazuje zaostatak SDP-a, koji trenutačno vodi Zlatko Komadina.</p><p>SDP je u slobodnom padu s potporom od 16,4 posto. To je za stranku, koja u rujnu bira novog predsjednika ili predsjednicu, jedan od najlošijih rejtinga od kada se provode istraživanja.</p><p>"Možemo" je i dalje hit među biračima i uživa potporu od 8,6 posto. Potpora im ne raste, ali i ne pada i samo je pitanje što će se s tom strankom događati sljedećih mjeseci i hoće li i koliko iskoristiti krizu u SDP-u.</p><p>MOST je stabilan 4. izbor među biračima s potporom od 7 posto. Domovinski pokret prije izbora bio je treći, a sada je tek peti zbor i može računati na potporu od 6,1 posto. I ta je stranka zapravo od izbora u padu.</p><p><strong>KOJE STRANKE NE PRELAZE PRAG</strong></p><p>Pametno je s 3,4 posto daleko ispod izbornog praga, ali imaju zastupnicu. IDS na postojanih 2 posto i Stranka s imenom i prezimenom Dalije Orešković je na 2 posto potpore. Živi zid sada je spao na 1,7 posto.</p><p>A po 1,5 posto imaju HSS, ali i HSU. HNS je na 1 posto. Ostale stranke od ljevice do desnice zajedno imaju 5,8 posto. Pa tako Radnička fronta ima 0,3 posto, GLAS 0,2 posto, HRAST 0,2 i Hrvatski suverenisti 0,2 posto. </p><p>Neodlučnih je 9,9 posto.</p><p><strong>OČEKIVANJA OD VLADE - KAO I OD PRIJAŠNJE</strong></p><p>Od nove Vlade nema velikih očekivanja. Tako većina, odnosno 52 posto građana misli da će biti ista kao i prijašnja. No, zato njih 28 posto smatra da će biti bolja, a 15 posto ispitanika misli da će biti lošija. Ne zna njih 5 posto.</p><p><strong>VRAĆA LI SE OPTIMIZAM U HRVATSKU</strong></p><p>Zanimljiv je podatak da pada broj pesimista, a raste broj optimista. Tako u kolovozu 55 posto građana misli da zemlja ide u lošem, a 34 posto da idemo u dobrom smjeru. Ne zna njih 11 posto. Prije izbora pesimista je bilo 70 posto. Treba podsjetiti da je u travnju 51 posto građana mislio da zemlja ide u dobrom smjeru.</p><p><strong>PREDSJEDNIKOVU POLITIKU VEĆINA PODUPIRE</strong></p><p>Predsjednik Milanović, nakon blagog pada potpore za svoj rad, u kolovozu opet dobiva potporu. Tako sada 51 posto građana o njemu misli pozitivno, a njih 38 posto misli negativno, ne zna 11 posto.</p><p><strong>POLITIČARIMA RASTE POPULARNOST - PLENKOVIĆ NAJPOPULARNIJI</strong></p><p>Zanimljivo kako većini političara raste popularnost. Ovaj put prvi na ljestvici je Andrej Plenković. O njemu pozitivan dojam ima 58 posto, a negativan 34 posto ispitanika. Na drugom je mjestu predsjednik Milanović o kojem pozitivan dojam ima 56 posto, a negativan 36 posto.</p><p>Božo Petrov treći je na listi popularnih s 45 posto birača koji o njemu imaju pozitivan dojam, ali i njih 39 posto koji o njemu imaju negativan dojam. Dalija Orešković može računati na 40 posto građana koji o njoj misle pozitivno, a njih 33 posto ima negativan dojam.</p><p>Gordan Jandroković peti je na listi i o njemu 37 posto građana misli pozitivno, a njih 43 posto negativno. Šesti na listi popularnih je Miroslav Škoro o kojem pozitivan dojam ima 32 posto, a negativan njih 58 posto.</p><p><strong>DOBRO SU U OCJENJIVANJU PROŠLE I TRI INSTITUCIJE</strong></p><p>Iako su u kolovozu radile malo, kod građana su tri institucije ocijenjene i bolje nego prije mjesec dana.</p><p>Tako Ured predsjednika dobiva školskim ocjenama 2,9 ili „trojku“.</p><p>Odmah iza njega je Vlada s ocjenom 2,7 ili „trojkom“.</p><p>Na kraju Hrvatski sabor s ocjenom 2,3 ili „dvojkom“.</p><p><strong><em>NAPOMENA</em></strong></p><p><em>Istraživanje je provela agencija IPSOS na 981 ispitaniku telefonskim putem od 1. do 18. kolovoza. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.</em></p>