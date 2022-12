HDZ krenuo u lov na glasove oporbe: U tijeku konzultacije oko obuke ukrajinskih vojnika

Kako je početkom ovog tjedna i najavio, predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić danas je krenuo u konzultacije s oporbom oko odluke o vojnoj misiji koja uključuje obuku ukrajinskih vojnika. Od jutra se u Klubu HDZ-a izmjenjuju predstavnici oporbenih klubova ne bi li se postiglo suglasje da se ta odluka podrži.

Naime, vladajućima za izglasavanje treba dvotrećinska većina, dakle glas 101 zastupnika. Nakon što je predsjednik Republike odbio suglasnost, oporba je u samom startu poručila da odluku podržati neće. Dio njih iz straha da bi si time Hrvatska nacrtala metu i dovela rat na svoj teritorij, a dio problematizirajući proceduru prema kojoj je Vlada uputila odluku u Sabor. Dok oni tvrde da suglasnost od predsjednika Zorana Milanovića nije tražena u skladu s Ustavom, zakonima i Poslovnikom Vlade, HDZ tvrdi suprotno.

Pa tako Milanović i oporba poručuju da je zahtjev za suglasnosti na Pantovčak trebao uputiti predsjednik Vlade, a ne ministar obrane Mario Banožić, vladajući i ministar naglašavaju da je sve u skladu s propisanom procedurom.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Banožić naglašava kako on kao član Vlade i čelnik tijela može tražiti suglasnost pa je na raspravu u Sabor donio i niz odluka o vojnim misijama kojima je dokazao da je do sada svaki put on to činio, a Milanović, ne problematizirajući što mu on šalje zahtjeve, potpisivao. Dapače, ukazao je na niz odluka kojima je dokazao da je takva praksa ustaljena već godinama te da su i raniji ministri od bivših predsjednika tražili suglasnost. Obzirom da se odluka izglasava idući tjedan, 15. prosinca, posljednji dan prije odlaska na jednomjesečnu stanku, HDZ je krenuo u lov na zastupnike.

Kako doznajemo, Klub Mosta nisu zvali jer oni ni u raspravi na plenarnoj sjednici prošlog tjedna nisu htjeli sudjelovati. A kako se neslužbeno čuje, vladajući su spremni na kompromis sa Zeleno-lijevim blokom i SDP-om, koji su uputili zaključak o civilnoj, a ne vojnoj, komponenti pomoći Ukrajini. Doduše, vladajući bi to ugradili na postojeću odluku o vojnoj misiji jer se ta odluka donesena na razini EU ne može mijenjati, pa je pitanje da li bi Zeleno-lijevi i SDP na to pristali.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Konzultacije traju i dalje - poručio je SDP-ov Arsen Bauk po izlasku iz Kluba HDZ-a.

Na opasku novinara da se neslužbeno doznaje kako će vladajući podržati zaključak SDP-a i Zeleno-lijevog bloka o civilnoj komponenti pomoći Ukrajini, Bauk kaže da ne može to komentirati ni demantirati.

- Ali vjerojatno u formi zaključka neće - rekao je.

Novinari su ga potom upitali što to sad znači, ima li onda dogovora ili ne.

- Kad se izjavi da konzultacije traju, to je ljepši način da se kaže da još nema dogovora - poručio je.

