'Ove prijetnje o svrstavanju su novo dno hrvatske politike. Boli vas u HDZ-u briga za Ukrajinu'

Današnja rasprava mogla bi imati podnaslov "kako u svemu ostati normalan i razuman", istaknula je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš tijekom rasprave o obuci ukrajinskih vojnika.

- Naslušali smo se i nagledali u zadnjih 30-ak godina u hrvatskoj politici svega i svačega, od afera, prostota, nepoštivanja Ustava i zakona, laži i prevara, a ovo čime se danas zastupnicima prijeti je novo dno hrvatske politike. U konačnici se pokazalo da ovo nije rasprava o Ukrajini, nego da je Ukrajina povod da bi izvršna vlast i premijer ušli u obračun s oporbom, predsjednikom i zdravim razumom - poručila je naglasivši kako su zastupnici svih ovih devet mjeseci otkako je počeo rat davala podršku Vladi za pomoć Ukrajini.

- Neistinito je i nepristojno kad se zastupnike svrstava na ovu ili onu stranu. Gospodo, naučite se raditi svoj posao, teško vam je razgovarati s predsjednikom? Onda se nemojte baviti ovim poslom jer mu niste dorasli. Naučite poštivati da je predsjednik sukreator vanjske politike, ako vam je njegov karakter težak, to nikog ne zanima. Nevažno je tko je kakva osoba, tko gdje sjedi, institucije su institucije, a Ustav je Ustav - istaknula je dodavši kako je Vlada znala da joj treba dvotrećinska većina za ovu odluku, a da ju se nije potrudila osigurati.

- A ako vi ne želite da se ova odluka donese na čijoj ste vi zapravo strani - upitala je.

'Ovo je udar na Ustav'

SDP-ov šef Peđa Grbin ponovio je stav da je slanje odluke u Sabor, u kojoj suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića nije tražena u skladu s propisima, udar na Ustav.

- Vlada i predsjednik samostalno odlučuju kad misije imaju karakter vježbi. Sabor odlučuje onda kad misija ima ili može imati borbeni karakter, a kad je riječ o obuci odluku donosi Vlada uz prethodnu suglasnost predsjednika. Ako se ovdje radi o borbenom djelovanju, onda nas lažete jer nam to niste opisali, a tražite da Sabor odlučuje o tome. Ako se radi o vježbi, onda kršite Ustav i Sabor nema tu što odlučivati - rekao je istaknuvši kako je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman obećao u Bruxellesu nešto bez da je to dogovorio s onim koji o tome treba odlučivati, a to je predsjednik Republike.

- Zašto je Grlić Radman obećao, a da nije to usuglasio s predsjednikom? Jer vi od ovog želite stvoriti cirkus za dnevno-političko prepucavanje i prikrivanje vaših afera koje se svakodnevno otkrivaju. Boli vas u HDZ-u briga za Ukrajinu. Mi jesmo za pomoć i podržali smo je u svim oblicima, ali ne pristajemo na moralne ucjene - poručio je naglasivši kako HDZ želi zabiti zadnji čavao u lijes našeg Ustava.

- Hrvatska je pravna država i izborit ćemo se da takva i ostane - naglasio je.

SDP je zato podržao inicijativu Zeleno-lijevog bloka i s njima uputio zajednički zaključak kojim, s druge strane, predlažu neborbene aktivnosti u kojima Hrvatska može pomoći Ukrajini, a odnose se na - inženjersku potporu i specijalizirano osposobljavanje osoblja ukrajinskih oružanih snaga u području razminiranja, osiguranje i zaštitu osoba i vlasništva na oslobođenim područjima u suradnji s policijom, vojno osposobljavanje u području medicine i pružanje medicinskih znanja i metoda vezanih za kontekst ratnih i post-ratnih djelovanja, a posebno za ublažavanje pojave posttraumatskog stresnog poremećaja unutar oružanih snaga, obuku vezanu za međunarodno humanitarno pravo, ljudska prava, zaštitu civila, među ostalim i od rodno uvjetovanog nasilja, pravovremeno i adekvatno osiguravanje mjesta ratnih zločina radi dokumentiranja, kriminalističkog istraživanja, predistražnih radnji i istrage kaznenih djela od strane nadležnih institucija te jačanje oružanih snaga Ukrajine u segmentu kibernetičke sigurnosti, oslanjajući se na već pruženu podršku Ukrajini kroz Europski Cyber Rapid Response Team (CRRT).

Retorika koju su postavili premijer i HDZ-ova većina u odnosu na opoziciju je apsolutno neprihvatljiva, poručila je predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

- Retorika premijera svodi se na to da si ili uz HDZ ili uz Putina. U demokratskom društvu, u kakvom ja želim vjerovati da živimo, u ustavnoj demokraciji takav diskurs je apsolutno nedopušten. To je diskurs autoritarnog režima. Dvije godine upozoravamo na opasnosti Putinovog režima, koje su se realizirale u financijskim tokovima, prehrambenoj industriji i poglavito u energetici, a preko koga? Preko domaćih partnera koji su simpatizeri, financijeri i kreditori vladajuće većine. I sada ćete vi imputirati nama da se mi s ovom odlukom svrstavamo ovdje ili ondje - istaknula je naglasivši kako smo u političkoj krizi isključivo zbog neslaganja dva brda.

Suverenisti se oštro protive ovoj odluci.

- Nemojte obmanjivati javnost, recite da je ministar Grlić Radman direktno preuzeo sudjelovanje Hrvatske u ratnom sukobu. A NATO nas neće braniti, ali nećemo se moći ni sami braniti. Guraju nas u rat i sad smo mi izdajnici i "Z". Ne, ja sam domoljub i ako treba ići u rat, ići ćemo u rat, ja ću prvi ići, ali nemojte nam na sitno... pa sukobi su se pokretali zbog slanja instruktora - poručio je Željko Sačić.

Interes i sigurnost hrvatskog naroda mora biti na prvom mjestu, naglasio je još jednom njegov šef Marijan Pavliček ponovivši kako se Plenković ogradio ogradom na Markovu trgu, a hrvatski narod gura u rat.

- Demagoške su priče da su oni koji ovo ne podržavaju rusofili. Mi smo podržali Deklaraciju o Ukrajini i svaku pomoć do sada, ali smo na strani hrvatskog naroda i zdravog razuma, a ne briselske sinekure koje su nekome sutra obećane - rekao je podsjetivši kako se još uvijek ne zna kako je dron završio u Zagrebu.

Oprečna mišljenja i među oporbom

Hrvatska se nalazi u ustavnoj krizi jer se dva brda ne mogu dogovoriti, poručio je Milan Vrkljan u ime Kluba za pravednu Hrvatsku.

- Predstavljamo se kao nepouzdani partneri EU i NATO-a. Pravedna Hrvatska snažno podržava borbu ukrajinskog naroda, moralnu, humanitarnu i vojnu pomoć kroz ovu misiju. Pozivam zastupnike da preispitaju svoj rad, posebno one koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Rusija je sama sebe izopćila iz međunarodne zajednice agresijom na Ukrajinu i moralni imperativ je pomoći ukrajinskom narodu pa i preko ove misije - poručio je.

Hrvatska se suočava s demografskim slomom, rekordnom inflacijom, neobnovljenim područjima nakon potresa, korupcijom, izvozom sirove nafte u Mađarsku, gubitkom sisačke rafinerije, naveo je predsjednik DP Ivan Penava.

- Pomoć Hrvatske Oružanim snagama Ukrajine objektivno je problem od manjeg značaja, no sudeći prema retorici vladajućih taj problem je doveden na razinu ključnih problema - rekao je pa istaknuo izjavu glasnogovornika Bijele kuće koji je nakon što se Iran uključio u obuku ruskih vojnika poručio da je Teheran sada izravno uključen na terenu.

- Hrvatska se treba okrenuti svom razvoju, a ne se miješati u geostrateške sukobe, jedino to je domoljubno. Kome je palo na pamet da se mala Hrvatska da treba miješati u taj sukob? Pored svih problema nekome je palo na pamet da dovde vojsku koja nije članica NATO-a i koja je zaraćena strana u ratu. Jeste li vi u Vladi svjesni da su u svakom ratu zaraćene strane legitimna meta, zašto nam dovodite rat u Hrvatsku? Treba li nam zalutala raketa, teroristički čin za koji nitko neće preuzeti odgovornost? Ukrajina se pohvalila kako su ubili Irance koji su obučavali ruske vojnike. Zašto bi Rusi drugačije razmišljali i postupali? Pad drona pokazao je koliko smo izloženi, slabi, nekompetentni jer naše nebo uz ovakvu politiku Plenkovića nema tko čuvati osim dragog Booga. Jeste li svjesni što radite - upitao je Penava.

Zapad nije pomogao Hrvatskoj u Domovinskom ratu, poručio je HSS-ov Željko Lenart.

- Još su nam nametnuli embargo na oružje. Sve smo im morali pokloniti da bismo ušli u EU, Schengen, eurozonu da bi im bili sluge. A to traže i danas od nas. I sada smo doveli svađu u Sabor. Ne znam da li slušate ljude što govore o tom sukobu? Ti ljudi su očajni, gdje su hrvatski interesi ljudima koji kopaju po kontejnerima svaki dan? Ovo o čemu mi danas razgovaramo nabijajući nama nekakvu krivicu... Gospodo, ma pustite vi mene da se ja izjasnim kako sam čuo naše ljude jer zastupam hrvatski narod. Nećete dobiti dvotrećinsku većinu ovom svađom, ili ćete ju dogovoriti ispod stola ili ju nećete imati i to je činjenica - rekao je upitavši zašto se naš narod izlaže riziku, a ionako smo u svemu tome nebitni.

- Ajde da smo mi neki bitan faktor. Današnja mladež je otišla, stvaraju neke druge države, nemamo radnu snagu, je li to prava strana povijesti - naglasio je.

Socijaldemokrati: Podržat ćemo ako predsjednik Vlade pošalje zahtjev za suglasnost kako Ustav nalaže

Ne može nas se ne ticati gaženje ljudskih prava i ubijanje civila, poručio je Socijaldemokrat Davorko Vidović istaknuvši kako su oni za pomoć Ukrajini i u ovom smislu, ali da za to procedure nisu ispoštovane te da oni u ratu dva brda ne žele sudjelovati.

- Nemamo nikakvih sumnji i ne dovodimo ni na koji način u pitanje podršku ukrajinskom narodu. Način na koji se ovo pitanje postavilo smo kategorički za, ali omogućite nam da budemo za. Sve što smo danas čuli ne dokazuje da su procedure ispoštovane. Moramo preuzeti odgovornost, ali mi ne želimo biti dio uskostranačkog i osobnog ratovanja između predsjednika Vlade i Republike, nećemo dozvoliti da nam se prikrpi da smo nečiji korisni idioti. Nismo niti ćemo biti ni Milanovićevi ni Plenkovićevi - naglasio je.

Socijaldemokrati će, dodao je, podržati odluku samo ako po zakonskoj proceduri predsjednik Vlade uputi zahtjev predsjedniku Republike za davanje suglasnosti.

- Ako HDZ želi da ova odluka prođe, treba napisati samo jedan papir koji će potpisati predsjednik Vlade kako Ustav nalaže. Što će predsjednik odgovoriti, potpuno je irelevantno. Ako on kaže da, za odluku treba obična većina, ako kaže ne trebat će dvotrećinska većina i Socijaldemokrati će biti za. Samo pošaljite pišljivi papir kako nalaže Ustav - poručio je.

HDZ-ov Branko Bačić pita zastupnike gdje je nestala empatija i solidarnost s ukrajinskim narodom ponavljajući da je isprazno i krivo pozivanje na neustavnost odluke o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EU-a.

- Rijetki su trenuci kada zastupnici polažu ispit jesu li vrijedni odgovornosti koju im je narod dao. Pozivanje na ustavnost je isprazno i krivo - rekao je pozvavši zastupnike da vode računa da ne ostanu na čistini jer bi predsjednik RH do 15. prosinca mogao dati suglasnost za odluku.

SDSS-ov Milorad Pupovac kazao je da je podrška obuci ukrajinskih vojnika daleko od onoga što pružaju veće i snažnije zemlje te da je samo pitanje je li nađena prava mjera. Vjeruje da će doći do potrebnog broja onih koji će podržati izglasavanje te odluke.

