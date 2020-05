HDZ može odahnuti: Presuda za Fimi mediju nakon izbora

Vještak će dopuniti financijsko vještačenje u odnosu na pet-šest računa Bauer grupe kako bi se izjasnio je li riječ o troškovima za HDZ, te će se pročitati medicinska dokumentacija bivše šefice računovodstva Branke Pavošević kao i iskazi svjedoka Andreja Dojkića, Ivane Špehar, Franje Lukovića, Siniše Caktaša i Miroslava Brkića. Odlučilo je to u četvrtak sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu te suđenje Ivi Sanaderu i ostalim optuženicima u aferi Fimi medija odgodio za 7. srpnja.

To znači da sud prije nadolazećih parlamentarnih izbora definitivno neće donijeti presudu u postupku u kojemu bivše vodstvo i stranku terete za izvlačenje novca iz državnih tvrtki kroz marketinšku agenciju Fimi medija.

Podsjetimo, bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a Ivu Sanadera, rizničara Mladena Barišića, glasnogovornika Ratka Mačeka, šeficu računovodstva Branku Pavošević, stranku HDZ i agenciju Fimi medija terete da su za crne fondove HDZ-a iz državnih i javnih tvrtki izvukli oko 70 milijuna kuna.

Na raspravi su se prvo preslušavali iskazi nekadašnje direktorice Fimi medije Nevenke Jurak, koja je u međuvremenu preminula te je protiv nje postupak obustavljen.

Na početku novog suđenja izjasnila se da se ne osjeća krivom, no obranu nije uspjela iznijeti. Sud je stoga pročitao iskaze koje je davala tijekom istrage u Uskoku te u prvom suđenju.

Tad je pojasnila kako je Fimi medija osnovana 2001. godine te kako ona u početku nije bila vlasnica. Nakon rastave pojavili su se problemi s vraćanjem dvaju kredita za koje je sredstvo osiguranja bila hipoteka na kuću u kojoj su svi živjeli. Tad se sjetila prijatelja Mladena Barišića kojega poznaje 20 godina te ga zamolila za pomoć. On ju je upitao čime se bavi Fimi medija i može li nabaviti bedževe i plakate za HDZ.

- Ja sam to odradila i odlučila ne naplatiti kako bi mi Barišić pomogao naći još poslova. Rekao je da će razgovarati s premijerom jer nisu bili zadovoljni marketinškom agencijom s kojom su dotad poslovali te su željeli pronaći drugu - iskazivala je Jurak.

Barišić joj je rekao da se Sanader oduševio tom idejom te su se dogovorili da će ona zadržati agencijsku proviziju od dobivenih poslova dok će dobit davati za stranku.

- U početku to nisu bili neki veliki iznosi, Barišić bi rekao da treba novac, a ja bih vidjela koliko ima i zatim mu to predala. Nakon nekog vremena Barišić je počeo tražiti sve veće iznose, a najveća potreba za gotovinom javila se 2007. godine. Poslovanje Fimi medije je bilo odlično - rekla je Jurak. Već 2005. godine povećao se promet Fimi medije, a Jurak su na sastanke počeli zvati direktori raznih trgovačkih društava kako bi dogovorili suradnju.

Pa je tako Fimi medija surađivala s HEP-om, Hrvatskim cestama, Hrvatskim željeznicama, MUP-om, Plinacrom, Janafom, Hrvatskom lutrijom, Hrvatskom poštom, Hrvatskom poštanskom bankom, Hrvatskim šumama, Fondom za zaštitu okoliša, Croatia osiguranjem i brojnim drugim tvrtkama.

Kako je 2007. bila izborna godina agencija je nabavljala reklamne materijale za stranku koje je, kazala je Jurak, preuzimala Branka Pavošević.

- Stranci za to nije ispostavljena faktura jer je dogovor bio da za poslovanje daju novac koji Barišić traži. Taj novac je uvijek bio u kunama, nikad u drugoj valuti i uvijek je išao na ruke, a ne preko računa - pojasnila je. Detaljno je navodila tko su joj bili kontakti u kojoj tvrtki te što su za svakoga odradili.

- Nisam bila sretna s izdavanjem faktura za neodrađene poslove i o tome sam razgovarala s Barišićem. On je rekao da će upozoriti nekoga, nije rekao koga, ali ja sam zaključila da misli na Sanadera - pričala je. U Uskoku je navodila i koje su to bile fiktivne fakture za usluge koje nisu isporučene te da je bila riječ o donacijama stranci koje su te tvrtke vršile putem Fimi medije.

- Ne znam zašto se tako radilo, znam da sad radi toga imam samo probleme. Žalim zbog svoje uloge u svemu - rekla je Jurak, koja je i tad osporavala visinu nezakonite imovinske koristi koju je navodno stekla ovakvim postupanjem. Uskok smatra da je imovinska korist Fimi medije bila gotovo 12 milijuna kuna, dok Jurak smatra kako vještaci nisu uzeli u obzir troškove poslovanja agencije, kao i davanja te da je taj iznos sigurno manji za nekoliko milijuna kuna.

Branitelj pokojne Jurak Krešimir Vilajtović naglasio je da se njegova stranka na početku drugog suđenja izjasnila da se ne osjeća krivom te da je obrana koju je ranije iznijela bila prilagođena njezinu priznanju kaznenih djela.

Da je Jurak bila pod velikim pritiskom javnosti i drugih osoba koje nije imenovala smatra i predstavnica Fimi medije pred sudom, Marica Ivanković.

- To se vidi iz njezina postupanja. Ona je svu krivnju preuzela na sebe - smatra Ivanković.

Sud je odlučio i da neće ponovno zvati bivšeg glavnog tajnika stranke Ivana Jarnjaka, kojega je u svojoj obrani prozvala Pavošević iako se branitelji optuženika Uskokovu prijedlogu nisu protivili. Sud smatra da je Jarnjak u svoja dva svjedočenja na oba suđenja razjasnio sve o čemu je Pavošević govorila te da nema potrebe da ga se ponovno poziva.

Rasprava u srijedu bila je posebno stresna za bivšu blagajnicu HDZ-a, koja je nakon iznođenja rasprave završila u bolnici na hitnom prijemu.

Podsjetimo, prvostupanjskom presudom Ivo Sanader bio je nepravomoćno osuđen na devet godina zatvora, Mladen Barišić dobio je tri godine, Branka Pavošević godinu i pol, Nevenka Jurak dvije godine zatvora, a Ratko Maček na godinu dana uvjetno uz rok kušnje od četiri godine. Presudu je ukinuo Vrhovni sud u listopadu 2015. godine.