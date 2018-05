'HDZ nije stranka za pustolove koji troše ugled, vrijeme i ljude'

Ministar državne imovine Goran Marić na Facebooku se osvrnuo na subotnji sabor HDZ-a. U statusu, koji je nazvao "Stranka nije svratište", objasnio je zašto nije održao govor na pozornici iako je, kako kaže, to planirao:

Uvijek se sabori Hrvatske demokratske zajednice iščekuju s uzbuđenjem, nadom, očekivanjima. Ljudi i javnost žele čuti što ih očekuje od najbrojnije, najjače hrvatske stranke: kako će odgovoriti na zahtjeve i krupne i dramatične izazove vremena.

Naravno, planirao sam i ja govoriti na Saboru. Jednostavno, tehničke, i druge okolnosti su me potaknule da odustanem. Naš Sabor sam vidio kao naše jutarnje provjeravanje izgleda našeg lica. To je prigoda na kojoj smo svjedočili i odgovarali: Tko smo i gdje smo mi danas …?! Koje je mjesto Hrvatske demokratske zajednice, naš domet, značenje …? Odgovoriti na ova pitanja, to poniranje, pogled u sebe sama, znak je zrelosti i odgovornosti. Znak sposobnosti, orijentacije, ozbiljnosti, sigurnosti, znanja …

Jedan od tih znakova je i novoutemeljeno Ministarstvo državne imovine. Vidim ga bitnim političkim događajem u Hrvatskoj između dvaju sabora naše Stranke. On je znak da smo bili svjesni potrebe, razloga, ali i propusta. Hrvatska demokratska zajednica je tako ispravila svoj propust, ispravila sebe samu! Propusti i pogreške su normalne: ali je posebno važno i značajno - i to je kršćanski i demokršćanski - pogrešku i propust uvidjeti i biti spreman ga ispraviti!

To je to dobitno svojstvo i državotvorna odgovornost koju mora imati, koju može pokazati i učiniti Hrvatska demokratska zajednica ako stoji na temeljima ideje svog utemeljitelja! A mora stajati! Drukčije i ne može stajati, drukčije i ne može opstati! Jer Hrvatsku je od utemeljenja opterećivala, stigma zapuštenosti, a na vrhu te gromade zapuštenosti stajala je upravo državna imovina. Hrvatska demokratska zajednica kao najplodonosnije stablo u povijesnom i materijalnom prostoru Hrvatske, ne može zapuštati temeljne fenomene države i državotvornosti!

Jer ona je i hrvatska. I demokratska . I zajednica! A to znači i suverenost, identitet, simbol države, povijesti… Hrvatska demokratska zajednica je Knjiga izlaska Hrvatske iz totalitarne noći, ona je karijatida i postaja moderne povijesti, test našeg opstajanja. Trebamo takve pojedince koji ovo razumiju i imaju dar i sposobnost lojalnosti ovim vrijednostima.

Nasuprot onih koji u ime Stranke dođu, prođu i odu! Vrijeme je da usvojimo vrijednost i pristup da Hrvatska demokratska zajednica ne bude svratište za prolaznike i pustolove. Za one koji troše vrijeme, ljude, mandate, ugled države i Stranke. Njihov program najbolje razumijemo kad pogledamo njihove životopise. Njihovu povijest! Oni govore da rade za Hrvatsku. Da, bilo bi dobro znati za kakvu, koju, čiju Hrvatsku!

Prema onoj novozavjetnoj: Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati!