HDZ o snimci na kojoj Plenković vrijeđa Penavu: 'Diverzija da pomognu Milanovićevoj ljevici'

Samo tri dana uoči izbora, tjednik Nacional objavio je snimku, na kojoj, kako tvrde, premijer Andrej Plenković vrijeđa gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu i Domovinski pokret. Snimku je na zatvorenom sastanku tajno snimio jedan član HDZ-a te im dostavio.

- Taj Penava postoji, moja baba pokojna bi mogla biti gradonačelnica Vukovara… Sve što se tamo napravi, oni nisu sami napravili ništa. Ništa. Nula. I uzeo na sebe žrtvu ljudi kojih nema. I postao predsjednik, usput i gradonačelnik zato što se Marija Budimir ozvučila. To su kvarni ljudi. Zli. Zli ljudi s kojima nećemo imati posla. Nema nikakvih dilema. Nemojte biti zavarani, joj to su desni, naši su Hrvati. Nisu. Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas. To morate znati, čuje se.

Nedugo nakon objave te snimke objavili su novu na kojoj se čuje kako Plenković napada medije, a sada je izašao i treći dio snimke, na kojoj komentira mladu generaciju i slučaj riječkog kafića koji je HDZ-ovcima zabranio ulazak, a vlasnika kafića naziva - klokanom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

HDZ se sada oglasio oko skandaloznih izjava koje se tiču Penave, a njihovu objavu s društvenih mreža prenosimo u cijelosti:

- Diverzija s ciljem da Penava pomogne dovesti Milanovićevu ljevicu na vlast!

Snimka dijelova govora Andrej Plenković sa zatvorenog stranačkog sastanka koja je puštena u javnost još je jedna očajnička diverzija kojoj svjedočimo u ovoj kampanji. Naslovi koji se izvlače u dijelu medija uopće ne odražavaju poruke koje je predsjednik HDZ i Vlada RH odaslao biračima Domovinskog pokreta i MOST. Štoviše, diverzija je poduzeta nakon što je Plenković opetovano poručivao tim biračima da ih poštuje & da ih poziva da se vrate svojoj matici - HDZ-u.

Što se samog sadržaja govora tiče, u njemu nema ništa novo što o pojedincima u DP i MOST-u on već nije javno izrekao, a to je da žele zauzeti mjesto HDZ-a i da izmišljaju laži o našoj politici, praveći se većim domoljubima, Hrvatima i vjernicima od svih drugih, i to premda su se protivili Zakonu o hrvatskom jeziku & premda su doveli SDP na Pantovčak, a sada s njim najavljuju i postizbornu koaliciju.

Radi se o akterima koji su poznati po huškanju, govoru mržnje i najgorem vrijeđanju u javnom prostoru; koji su relativizirali čak i teroristički napad na Trgu sv. Marka. Posebno je odvratno to što - zlorabeći žrtvu Grada Heroja Hrvatske - na izbornim plakatima šire gnjusne laži o tome da premijer slavi obilježavanje pada Vukovar. A sami Penava bez potpore te iste HDZ-ove Vlade ne bi mogao realizirati nijedan projekt u Vukovaru!

Ova snimka, koja je zamišljena kao diverzija, na kraju je samo još jedna potvrda da je Plenković dosljedan u svojim stavovima. Uvijek je naglašavao, kako smo već naveli, da cijeni birače desnice i njihove vrijednosti te ih je pozivao da se vrate svojoj matici kako ih Penava, Grmoja i slični ne bi ponovno iskoristili radi dovođenja proturazvojne ljevice i Milanovića na vlast.

Uostalom, jedan od vodećih kandidata ljevice Boris Lalovac danas je otvoreno pozvao MOST i DP u zamišljenu SDP-a Vladu - stoji u objavi.