HDZ o Milanoviću: 'Vrhovni lažljivac i kršitelj Ustava. Više mu ni Butković nije zanimljiv'

Koji bijedni spin! Baćuška Milanović čini sve kako bi skrenuo pažnju s vlastitih laži o najdražem si ortaku Runji - za kojeg je bez i najmanjeg skrupula još jučer tvrdio da „nije ni pod kakvim sankcijama“ zbog dubokih veza s nedemokratskim ruskim režimom i samim Putinom, napisali su na službenoj Facebook stranici HDZ-a.

Nastavljaju se tako prozivke na društvenim mrežama između Milanovića i HDZ-a. Iz stranke su se u objavi osvrnuli na navodni Milanovićev susret sa Željkom Runjem.

- Budući da je uhvaćen u svjesnoj laži, kršitelju Ustava odjednom više nije „zanimljiv“ ni Oleg Butković, kojem je, također još jučer, prijetio da će ga taj isti Runje „proganjati kao vrag grešnu dušu zbog reputacijske štete koju mu je nanio“. Milanović ponovno mulja i bezočno laže, opet nastoji onako podcjenjivački prevariti hrvatske građane - kao kad je svojedobno, ne trepnuvši, ustvrdio da nikad nije bio član Saveza komunista - napisali su.

- Vrhovni lažljivac, naravno, ni danas neće otkriti od koga je uzimao novac i za čije je to interese radio kao privatni “konzultant”. Umjesto toga, jutros se napadno, u panici zbog otkrića o tajnim susretima s ortakom pod sankcijama, dohvatio Banožića & pokušao prilijepiti Vladi odgovornost za podizanje optužnice. Zar bi on stvarno da Vlada RH podiže optužnice & diktira njihovu dinamiku? Da to nije možda bila praksa u vrijeme dok je Milanović bio premijer?! - dodali su pa u nastavku poručili:

- Raskrinkani Milanović zacijelo će tijekom dana naći još neku metu kako bi Hrvati što manje raspravljali o njegovom opsluživanju ruskih interesa. Sad je valjda svima jasno zašto je Milanović uvukao nesretni SDP u pokušaj fabriciranja izvanrednog stanja u Hrvatskoj!