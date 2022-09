HDZ otvorio raspravu o novoj zastupnici, oporba bijesna: 'Skrećete pozornost s pljačke'

Zastupnici su se vratili u saborske klupe obzirom da je dvomjesečna ljetna stanka završila, a u njih treba sjesti i nova zastupnica iz reda Zeleno-lijevog bloka. Radi se o Jeleni Miloš, koja je s Vilimom Matulom imala dogovor zamjene na polovini mandata. No, ni ovo nije prošlo bez rasprave između vladajućih i oporbe jer su vladajući problematizirali što Miloš ne pripada istoj stranci kao i Matula.

Naime, Matula i Miloš su na parlamentarne izbore prije dvije godine izašli na zajedničkoj kandidacijskoj listi u II. izbornoj jedinici, a koju su činile opcije Zagreb je naš!, Možemo!, Nova ljevica, Radnička fronta, Orah te Za grad. Matula je bio prvi na listi te preferencijalnim glasovima ušao u Sabor, a druga na njoj bila je Miloš. Matula pripada platformi Možemo, a Miloš je pripadnica opcije Zagreb je naš i kao pripadnica te opcije djeluje u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

- Imali smo prilike čuti od predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva da kod ove zamjene stvari nisu čiste i transparentne. Ne ulazeći u legitimitet Vilima Matula koji je izabran na listi preferencijskim glasovima i njegovo pravo da svoj mandat podijeli s nekim drugim, ovdje se ipak nametnula određena problematika - istaknuo je HDZ-ov Nikola Mažar pa citirao odredbe Zakona o izboru zastupnika u Sabor.

- A koji vrlo jasno govori da zastupnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s te liste iz iste stranke, kojoj je u trenutku izbora pripadao zastupnik kojemu je mandat prestao ili miruje. Stvari su nekada vrlo jasne onima koji žele vidjeti - rekao je.

Iz Zeleno-lijevog bloka su istaknuli kako je Miloš pripadnica i Možemo, za što je donijela potvrdu u Sabor. Iako u cijeloj ovoj priči nema ništa sporno i sve je po zakonu, što je i oporba uporno naglašavala, HDZ i partneri od rasprave nisu odustajali pa su se, pak, i oni složili da je zakonski, ali onda otvorili temu je li moralno da jedan čovjek pripada dvjema strankama.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin prozvao ih je što u trenutku kad ih na dnevnom redu sjednice čeka rasprava o izmjenama Zakona o PDV-u zbog energetske krize inzistiraju na raspravi o tome tko će koga zamijeniti unutar druge političke stranke.

I Mostov Miro Bulj također je istaknuo kako u Hrvatskoj ima puno važnijih tema za raspravu od ove te naglasio kako vladajući namjerno otežu kako bi se sjednica odužila, odnosno rasprava o izmjeni PDV-a uslijed energetske krize što kasnije održala.

- Trenutno imamo puno više problema o kojima bi trebalo govoriti, kao što je to da će narod iz Dalmacije morati plaćati skuplju struju ili će se smrzavati jer nema plin, a zato što je novac uložen u Pelješki most dok nemamo plinovod. Ova točka MIP-a je uvijek bila zadnja, ne znam zašto je sad prva, koji je interes da se od javnosti sakrije rasprava koja je značajna, a to je izmjena PDV-a - rekao je Mostovac.

Mažar je najavio kako će Klub HDZ-a krenuti u smjeru izmjena odredbi kako se ne bi dopustile zloupotrebe pozitivnih propisa da jedna osoba može biti član više stranaka i dobivati naknadu u obje stranke.

- Imamo Ivana Penavu, imamo Daliju Orešković koja je vrhovni moralni autoritet u Saboru i koja dnevno docira zastupnicima HDZ-a. Mi znamo kome pripadamo, za razliku od njih koji su ušli na jednoj listi - Stranka s imenom i prezimenom, onda toj stranci ne znaju ispuniti ni financijsko izvješće jer su članovi druge stranke - Centar. I onda zajedno cijela ta obitelj troši sredstva tih stranaka za vlastitu političku promociju - poručio je HDZ-ov Josip Borić.

Ivana Kekin iz Zeleno-lijevog bloka ne može vjerovati da stranka osuđena za korupciju njih proziva za moralnost.

- To je vrhunac cinizma koji je ovaj Sabor vidio - rekla je naglasivši kako njihovi zastupnici ne primaju dvije naknade.

- To što je Miloš pripadnica i Zagreb je naš i Možemo nije niti protuzakonito niti nemoralno - pojašnjavao je i Damir Bakić iz redova Zeleno-lijevog bloka.

Predsjednica tog Kluba, Sandra Benčić, podsjetila ih je kako su postavili ravnateljicu Nacionalnog parka Krka, koja je članica HDZ-a i HNS-a.

- Ova rasprava vrišti da je HDZ u debelom strahu. HDZ je od jutra u debelom strahu i to se vidi po načinu na koji replicirate i načinu na koji ste grupno kao Klub odlučili prijeći crtu u polje otvorene difamacije i laganje bez argumenata. Pitanje odlaska Matule, koji nije dobio kune od Sabora, i doček Jelene Miloš, organizirao je Branko Bačić, poznat kao osoba koja se iznenadila da u kasi HDZ-a postoje milijuni pa je nosila torbe u USKOK s ukradenim novcima u aferi Fimi Media. A branio je kolege kojim smo morali skidati imunitet zbog korupcije - poručila je dodavši kako je HDZ pisao zakon prema kojem je sve ovo sada zakonski.

HDZ-ovci su ovu raspravu iskoristili i za prozivke na račun Možemo i vođenja Grada Zagreba, a Urša Raukar Gamulin je naglasila kako HDZ vodi besmislenu raspravu o tome kojoj stranci Miloš pripada samo da bi se zasjenila katastrofa sustavne korupcije i pljačku INA-e od strane nekih članova HDZ-a.

Prozvana Orešković istaknula je kako je nevjerojatna lakoća HDZ-ova manipuliranja.

- Da razjasnim nekoliko jednostavnih pravnih pitanja, ni sami zastupnici ne znaju zakone ni pravila države u kojoj žive. Članovi jedne političke stranke mogu istovremeno biti članovi i druge, to potvrđuju zakoni i rješenja Ministarstva uprave, čak i ministara iz HDZ-a. Tako sam i ja članica Stranke s imenom i prezimenom, kao što sam i ušla u Sabor, tako piše i na stranicama dan danas, a također sam članica i druge stranke, što nije sporno. Političke stranke mogu surađivati, tako nastaju koalicije. Ne biste vjerovali, potpuno je dopušteno da političke stranke mijenjaju i nazive pa je tako Pametno promijenila naziv u Centar. Može i HDZ promijeniti ako želi, mogli biste se nazvati "hlapljivi demoni zajedničara" - istaknula je.

Na kraju su jedan po drugome opleli Bulj i nezavisna zastupnica, koja je dio vladajuće većine, Marijana Petir. Bulj je pobjesnio jer se o ovome uopće tako dugo raspravlja dok, ponovio je, u državi ima toliko problema.

- Kako vas nije sramota raspravljati o ovome u ovom trenutku? Sanader je krao milijune, a ova Vlada milijarde, a o čemu mi raspravljamo? Želite zamagliti sve ono što ste napravili, a to je najveća pljačka u povijesti. U ovom trenutku je najbitnije da izvučemo narod iz ove glibine i da premijer da ostavku - rekao je pa se obrušio na Petir istaknuvši kako je sad glavna demokršćanka.

- Obiđite Slavoniju, niste ništa napravili, radite ovaj cirkus namjerno, može vas biti sram od prvog do zadnjeg - povikao je s govornice.

Petir je ustvrdila kako Bulj ne govori istinu prozivajući da ovdje nitko ništa ne radi.

- Valjda to sudi po sebi jer kad dođe za ovu govornicu izvrijeđa sve, pokupi se i ode, niti jedna njegova inicijativa nije plodom urodila. Odbor za poljoprivredu je najaktivniji u Saboru (Petir je predsjednica, op.a), ja sam osobno među 10 najaktivnijih zastupnika i vaše objede su neutemeljene. A predsjedniče, vama predlažem da možda još uvedete neka dodatna testiranja prilikom ulaska zastupnika u Sabor - rekla je.

