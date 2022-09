Zastupnici ponovno u klupama: Rošade, nova lica, Jandroković izbacio Peović iz sabornice

Nakon dva mjeseca stanke, zastupnici su se vratili u saborske klupe. Jedna sjednica se nedavno već održala, ali bez HDZ-a i većine, kad se oporba organizirala nakon što HDZ-ovci nisu htjeli sazvati izvanrednu sjednicu zbog megapljačke INA-e, a sada počinje redovno jesensko zasjedanje, no ovog puta iznimno ne aktualnim prijepodnevom. Naime, aktualac, koji je prilika oporbi za "rešetanje" pitanjima premijera i njegovih ministara, odgođen je jer je premijer Andrej Plenković doma u izolaciji pozitivan na korona virus pa su se na prijedlog predsjednika Sabora složili da će ga pomaknuti za dva tjedna 28. rujna.

- Čuo sam se s njime prije 15-ak minuta, sve vas pozdravlja i raduje se što ćemo se brzo svi zajedno vidjeti. Želimo mu brz oporavak - poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku sjednice, koja je počela intoniranjem himne te minutom šutnje za poginule branitelje te preminule zastupnike i zastupnice.

A sjednica je odmah krenula žestoko. Zeleno-lijevi blok je uputio prigovor na dnevni red jer vladajući nisu uvrstili raspravu o najaktualnijoj temi, a to je pljačka INA-e.

- Odbacuje se jer ne možemo provesti raspravu o nečemu za što nema prijedloga u proceduri. Treba podnijeti prijedlog u proceduru i onda možemo raspravljati - pojasnio je Jandroković.

Predsjednica Kluba Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić nije zadovoljna obrazloženjem.

- Istaknuli smo prigovor nadajući se da će postojati volja većine da raspravimo o najvećom kriminalu koji se dogodio u povijesti RH, nezamislivo nam je da nema volje da se zbog interesa javnosti za raspravu o svim činjenicama i odgovornostima za pljačku i o zakonodavnom okviru, kroz koji bi mogli unaprijediti sustav da se ovo više ne ponovi, nemate nimalo sluha čak ni prema vlastitim biračima - poručila je.

Predsjednik HDZ-ova kluba, Branko Bačić, prozvao ju je da obmanjuje javnost, a Mostov Miro Bulj prozvao Jandrokovića da omalovažava zastupnike svojim obrazloženjem.

- Kažete da postoji procedura, pa mi iz oporbe po dvije godine čekamo da naši prijedlozi došli na dnevni red - rekao je pa dobio opomenu jer se javio za povredu Poslovnika, a replicirao je.

Dvije opomene dobila je i nezavisna Karolina Vidović Krišto zbog rasprave s Jandrokovićem i traženja da se izmjeni redoslijed točaka dnevnog reda.

Predsjednik Sabora čestitao je potpredsjedniku Sabora Furiju Radinu na 30. godina rada u Saboru.

U klupama su i neka nova lica, kao što je Jelena Miloš iz Zeleno-lijevog bloka, koja je na polovini mandata zamijenila Vilima Matulu sukladno njihovom ranijem dogovoru, a došlo je i do rošade unutar Parlamenta pa se tako Hrvoje Zekanović od jučer i službeno pridružio većini, dok je Natalija Martinčević (Reformisti) od sada dio oporbe jer je šef Radimir Čačić izašao iz koalicije.

Zastupnike ove jeseni čeka puno posla obzirom na uvođenje eura zbog čega treba izmijeniti niz zakona, ali i krize. Odmah će danas po hitnom postupku raspraviti izmjene Zakona o PDV-u. Naime, kako bi se potakao prijelaz na obnovljive izvore energije, Vlada predlaže ukidanje PDV-a na isporuku i ugradnju solarnih ploča, kao i smanjenje s 13 na pet posto za ogrjevna drva, pelete, sječke i brikete te toplinsku energiju iz toplinskih stanica.

Odmah krenuli s prepirkama i spuštanjima

Prije toga su se zastupnici osvrnuli na aktualne teme u svojim slobodnim govorima za govornicom. Predsjednik Suverenista Marjan Pavliček "bocnuo" je dojučerašnjeg kolegu i svog prethodnika na čelu svoje stranke Hrvoja Zekanovića.

- Ja bih čestitao vladajućoj većini jer su u ovoj ljetnoj stanci dobili još jednu ručicu pa se nadam da se nećete ugledati na pokojnog Bandića i da ne bi bilo "svaki tjedan, žetončić jedan" - rekao je Pavliček, koji je kritizirao vladajuće što nisu sazvali još prije dva tjedna izvanrednu sjednicu zbog INA-e, ali i energetske krize.

- Pitao bih premijera zar mu nije neugodno što se gotovo šest godina svaki drugi ministar smijenio ili otišao zbog sumnje u korupciju ili zbog korupcije, da velik dio direktora velikih tvrtki završava iza rešetaka zbog sumnje na korupciju, direktora koje je upravo on i njegova Vlada imenovala. Ovaj niz afera bi uzdrmale i jednu Švicarsku, a kamoli ne jednu Hrvatsku - poručio je tražeći da svi oni koji pljačkaju državnu imovinu idu u zatvor doživotno.

Odmah se javio Zekanović.

- Pavliček koristi terminologiju socijaldemokratske partije i vrijeđa pripadnike vladajuće većine nazivajući ih žetonima, ali podsjetit ću ga da je on nedavno u automobilu zatamnjenih stakla bio vozikan po Zagrebu, odlazio na tajne sastanku k Plenkoviću i nudio mu koaliciju. Kod mene je sve transparentno - poručio je pa i on dobio opomenu Jandrokovića jer je replicirao, a javio se za povredu Poslovnika.

Pavliček je naglasio kako Zekanović iznosi laži.

- Nikad Marjan Pavliček nije Andreju Plenkoviću nudio nikakvu koaliciju, ali meni je drago da ćete vi od danas i službeno biti dio, kako vi kažete, trgovačke srpsko-hrvatske koalicije, pod ruku s Miloradom Pupovcem - odgovorio mu je.

Ni njega Jandroković nije poštedio opomene.

Da koruptivno djelo ima ime i prezime, poručio je Pavličeku HDZ-ov Bačić.

- Ne priznajemo kolektivnu odgovornost nikoga - rekao je naglasivši kako Vlada daje potporu neovisnim tijelima za otkrivanje kaznenih djela.

Mostov Marin Miletić najprije je na početku zasjedanja svima poželio zdravlja i poštenja.

- Boli me nepodnošljiva lakoća krađe. Stvorili smo Hrvatsku u kojoj nema srama, nepodnošljiva je lakoća krađe, lopovluka, hodanja ulicama bez srama, laganja, pa do kada više, braćo i sestre - istaknuo je dodavši kako 60 milijardi kuna godišnje gubimo zbog korupcije.

- Zar vas nije sram da sjedite pored ljudi koji su iz vaše stranke, a za koju znate, čovječe, da su lopine i da kradu - zagrmio je Miletić s govornice.

Ahmetović se obrušila na HDZ zbog INA-e

SDP-ova Mirela Ahmetović obrušila se na Vladu i ministra gospodarstva Davora Filipovića zbog pljačke INA-e te izazvala žestoke reakcije HDZ-ovaca.

- Čujte i počujte hrabrog i odrješitog ministra Filipovića - INA će povećati proizvodnju plina, a taj plin će se po prihvatljivim cijenama prodavati hrvatskim institucijama. Nije mi samo jasno gdje je bio kad se u INA-i kralo. Ah, da, bio je u Nadzornom odboru i trebao je nadzirati. Nadzirao bi on sigurno, ali nisu mu tako rekli. Uvaženi profesor, doktor znanosti, ministar Filipović je pisao u svom znanstvenom radu, citiram: "NO nije mjesto za angažiranje onih članova koji nisu svjesni svoje uloge i odgovornosti u tako važnom organu društva." A on je itekako bio svjestan da mora slušati gazdu - istaknula je dodavši kako je plin odjednom hrvatski, a da se Vlada osam mjeseci od ruske agresije, godinu dana od rasta stope inflacije, pet mjeseci od naredbe EK da se popune skladišta plina, sjetila dati ga hrvatskim institucijama.

- Ono isto skladište koje je INA odbila napuniti, mađaroni nisu dali hrvatski plin, HDZ-ovac Škugor nije dao, HDZ-ovac Mikuljan nije dao, HDZ-ova Uprava nije dala, Plenković nije dao... valjalo je ostaviti hrvatski plin za dobre poslove vrijednih HDZ-ovaca. I onda uhićenje - paramilitarne skupine nahuškale USKOK protiv Plenkovića i jadnom umirovljeniku otele 550 milijuna, mukom zarađenih, plinskih kuna. Neviđeno. I nemojte sad Plenkoviću prišivati one plinske boce 2015., to nisu paramilitarne skupine i on nema ništa s tim, no way - ironično je istaknula Ahmetović dodavši kako se novcem građana raspolaže kao da su u vlasništvu HDZ-a, a hrvatskim plinom kao da je "HDZ-ova babovina, koju mogu prodavati u bescjenje svojim pajdašima."

HDZ-ovci Marko Pavić i Josip Borić su podsjetili kako je Ahmetović ta koja je htjela zaustaviti izgradnju LNG-a na Krku te da je njih zbog toga nazivala izdajnicima i onima koji time čine zlo hrvatskim građanima.

- Znate tko je napravio najveću pljačku u Hrvatskoj i tko je ukrao INA-u Hrvatskoj? SDP i Ivica Račan - rekao je još HDZ-ov Goran Ivanović.

Na Ahmetović je pobjesnio i HDZ-ov Mario Kapulica.

- Vi ste trebali umjesto glavnog sekretara SDP-a preuzeti svojevremeno haški tribunal pa bi po vašoj logici cijela Hrvatska, ne samo njeni generali, nego svaki do zadnjeg hrvatskog generala završio u Haagu. Kako vas nije sram da zločine generalizirate - vikao je.

Iako su i oni zlouporabili povredu Poslovnika za repliciranje, opomene nisu dobili, na što je ukazala potpredsjednica Sabora, SDP-ova Sabina Glasovac.

- Mene čudi da se ljudi koji bi se trebali ispričati javnosti jer imaju najmanje milijardu razloga za sram ovdje bahate - uzvratila je.

Drama u sabornici: Jandroković izbacio Peović van na dva dana

O INA-i je govorila i Katarina Peović iz Radničke fronte, koja je također ušla u sukob s HDZ-ovcima, zbog čega ju je Jandroković izbacio iz sabornice i zabranio dva dana sudjelovati u radu Sabora.

- Plenković voli govoriti da je individualna krivnja u INA-i. Pa i nije baš. Sjetimo se samo par mjeseci prije presude Međunarodnog arbitražnog suda u kojem će MOL dobiti 200 milijuna dolara od Hrvatske, umjesto da Hrvatska razvlasti MOL od upravljačkih prava jer je u dokazano koruptivnom procesu MOL stekao ta prava - istaknula je nazvavši Vladu kvislinškom Vladom.

- HDZ vodi legaliziranu korupciju kao kriminalna stranka - poručila je.

Jandroković joj je rekao da bi se moglo i nju nazvati kvislingom obzirom kako je glasala za Deklaraciju o Ukrajini. Ona je, podsjetimo, bila suzdržana prilikom glasanja.

- Molim vas da birate riječi, postoje granice, a ovdje ste prešli crtu, smatram to neprihvatljivim - rekao joj je.

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić je istaknuo kako ih Peović vrijeđa najgorim rječnikom, a da je s druge strane ona poznata kao jedina podupirateljica ruske agresije na Ukrajinu u Saboru.

- Neću dopustiti da sve članove HDZ-a ovdje provlačite zbog individualne krivnje pojedinaca, to je zadnji put da to radite - poručio joj je i HDZ-ov Damir Habijan.

Peović je pobjesnila na Jandrokovića i njegove stranačke kolege prozvavši ih da lažu i time crtaju ljudima mete na čelu.

- I onda imate obraza tražiti zaštitu od bilo kakve agresivne skupine u društvu. Vi ste ovdje sada, u obranu svoje stranke, izrekli neistinu, lažete da je RF podržala rusku agresiju na Ukrajinu. RF nikad nije podržala, dapače, oštro je osudila rusku agresiju, lažete, lažete i time crtate metu ljudima na čelu. Nije se jednom desilo da sam bila napadnuta zbog toga - galamila je Peović iz klupe.

Jandroković joj je dao opomenu.

- Vi lažete. Ja nisam rekao da ste podržali agresiju nego da vas možemo nazvati kvislingom zbog vašeg glasanja o Ukrajini. Vi lažete, bezobrazno, grubo i namjerno - odgovorio je.

Peović se ponovno javila za povredu Poslovnika zbog čega joj je Jandroković dao drugu opomenu.

- Kolega Bačić je doslovno rekao da smo podržali rusku agresiju, lažete i crtate mete ljudima na čelu - nije se dala zastupnica pa dobila i treću opomenu.

- Drugi put kad me napadnu s djetetom u dućanu, doći ću se vama obratiti - nastavila je govoriti zbog čega joj je predsjednik Sabora dao i četvrtu opomenu i oduzeo joj pravo govora do kraja dana.

- Vi okrećete tezu, vi ste prvi nas nazvali kvislinzima, vrlo podlo - rekao je Jandroković, a kako je Peović i dalje govorila iz klupe izbacio ju je iz sabornice i zabranio joj rad i danas i sutra.

Uskoro opširnije...



