HDZ-ov načelnik novcem iz EU gradi fontanu u obliku slova 'U'

Zagorska općina Konjščina uskoro bi na Trgu dr. Franje Tuđmana trebala dobiti fontanu u obliku slova 'U'. Radovi su počeli prošle godine, a svečano otvorenje novouređenog trga trebalo bi biti u kolovozu, na Dan općine (8. kolovoza).

Na čelu projekta je HDZ-ovac Mirko Krznar, načelnik Konjščine, koji je 90-ih radio u Saboru kao pripadnik saborske straže. Nacional je objavio izgled projekta u kojem se vidi kako su jedine klupe za sjedenje oko fontane postavljene na vrhu tako da čine karakteristično slovo 'U'. Nazvali smo načelnika Konjščine za komentar.

- Ne bi se štel mešat - najprije nam je poručio Mirko Krznar pa ipak na inzistiranje da nam pojasni zašto uređuje Trg dr. Franje Tuđmana u obliku slova 'U', objasnio da to nema veze s ustaškim simbolima, već s crkvenom arhitekturom.

- To nije nikakav oblik slova 'U' niti ima ikakve veze s ustaškim simbolima. To je apsida, polukružni oblik, kao što je u svim crkvama i koji potječe iz crkvene arhitekture. I to je ideja projektanta, a ne moja. Mene to niti ne podsjeća na slovo 'U', ja sam se složio s idejom projektanta i ne vidim uopće u čemu je problem. Ne razumijem, ali to je tako, uvijek se nađe troje, četvero nezadovoljnih kojima baš sve smeta i koje boli uspjeh - rekao nam je Krznar ističući kako će cjelokupno uređenje trga koštati 1,5 milijuna kuna. Dio financira država, dio županija, a dioEU fondovi.

Načelnik Krznar je naglasio i kako je po građevinskoj inspekciji, koja je reagirala po prijavi zbog uređenja trga, ustanovljeno kako je sve u redu.

- Radovi su počeli još prošle godine i nitko se dosad nije bunio. Još prije pola godine sam dobio dojavu da će krenuti napadi na mene, sve je to instruirano. Otvaramo nova radna mjesta, treba dizati plaće pa to pojedinima smeta. Ponavljam, ovo nema apsolutno nikakve veze s ustaškim simbolima - naglasio nam je načelnik.

