'HDZ-ov zakon na način "majke mi, vjerujte mi." A prešućuje se da bi plaće rasle tek od 2025.'

Reforma sustava plaća trebala je biti jedna od najvažnijih reformskih procesa u javnoj upravi, a i to je Vlada učinila aljkavo, bez sustavnog promišljanja, netransparentno, što će dovesti do nepravednosti i nejednakosti u sustavu plaća. Iako Nacionalni plan oporavka i otpornosti predviđa donošenje dva zakona, poseban za državnu i poseban za javne službe, predlaže nam se donošenje jedinstvenog zakona, što je miješanje krušaka i jabuka pa niti ćemo dobiti kruškovac, niti jabukovaču, poručila je zastupnica Socijaldemokrata Vesna Nađ na saborskoj raspravi o Zakonima o plaćama u državnoj i javnoj službi te državnim službenicima.

'Zakon je nedorečen'

Zakon će ovisiti o brojnim Vladinim uredbama, upozorila je još osvrnuvši se i na sustav ocjenjivanja koji Zakon donosi.

- Diskriminatoran je jer broj službenika i namještenika koji su ocijenjeni s dvije najbolje ocjene može biti 20 posto od ukupnog broja. Ako je to za ovu Vladu realno očekivanje, onda ova zemlja nema perspektive jer Vlada sumnja u svoju fiskalnu mogućnost osiguravanja i financiranja dobre javne uprave po mjeri građana i poduzetnika - istaknula je.

Zakon je nedorečen, poručila je i zastupnica Možemo, Jelena Miloš.

- Iako ga čekamo 20-ak godina, mi zapravo i dalje ne znamo kako će izgledati sustav plaća u državnoj i javnoj službi zato što Zakon u principu govori da će se sve bitne točke naknadno definirati - i koeficijenti i kriteriji za nagrađivanje i mjerila za klasifikaciju radnih mjesta. Bez tih informacija mi koji bi trebali odlučivati o ovome, ne možemo procijeniti efekt samog Zakona. I sam ministar kaže da će se dobiti kada stupe na snagu uredne, koje možda stupe na snagu tek u lipnju 2024. - istaknula je dodavši kako je na Odboru tražila analizu Svjetske banke na temelju koje je rađen Zakon, ali da ju nije dobila.

'Još jedan zakon koji HDZ donosi na način "majke mi, vjerujte mi" - neprihvatljivo'

Na isto je upozorila i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš. Donose se zakoni, koji se naslanjaju na uredbe i pravilnike, a koje Vlada sama donosi bez Sabora, istaknula je. Potom se osvrnula i na štrajk sudskih službenika i namještenika.

- Vrlo je zanimljivo da je rasprava u petom tjednu štrajka svih onih namještenika i službenika u pravosudnom sustavu. Sad im je zadnje premijer rekao da nema novaca za njih. Zanimljivo, kad su liječnici bili u štrajku, vrlo brzo ih je primio i riješio njihov problem, a medicinske sestre je pustio da idu na prag ministra, a završile su kod državnih tajnika. Kad su u tzv. bijelom štrajku bili suci, taj čas se našlo rješenje, ali kad su u pitanju namještenici, onda oni neka čekaju - rekla je.

Ovo je još jedan zakon koji HDZ donosi na način "majke mi, vjerujte mi", istaknula je Katarina Peović iz Radničke fronte.

- Ovo će ostaviti jedan trag koji je potpuno neprihvatljiv, nemamo nikakvu procjenu učinka, morat će se donijeti šest do 10 uredbi da se uopće dođe do tog famoznog, navodnog, ujednačavanja plaća. Da ga neće biti pokazuje sam proces kojim se donosi Zakon. Analiza plaća je rađena sa Svjetskom bankom, a mi je dobili nismo. Peti tjedan štrajkaju službenici na sudovima, koji imaju bijednu plaću, a to se neće riješiti ovim Zakonom jer je sasvim jasno da će se neki privilegirati. Ocjenjivat će ih isti oni koji su klijentelizam i korupciju uveli u našu javnu upravu - kazala je.

'Malenica nije rekao da povećanje plaće ide tek od 1. siječnja 2025.'

Zakon je iskritizirao i Damir Bajs u ime Kluba Fokusa i Reformista. Naglasio je što ministar Ivan Malenica nije rekao javno.

- Ministar je najavio reformski zakon, koji će riješiti sve probleme unutar javne uprave, podići plaće na najmanje 1000 eura i dao još niz obećanja. Ono što nije rekao je kada će to biti, a u Zakonu je to jasno naznačeno. Naime, od izglasavanja Zakona je još i rok od šest mjeseci u kojem treba donijeti sve uredbe, nakon toga se daje šest mjeseci da čelnici javne uprave donesu pravilnike. Dakle, godina dana. Nakon toga ima još tri mjeseca za postavljanje u zvanje, a to znači da to nije 1. siječnja 2024. nego 1. siječnja 2025. - upozorio je.

SDP-ov Arsen Bauk bocnuo je premijera Andreja Plenkovića, koji pušta ministre da se bore sa sindikatima i ne popuštaju im, a onda on kao heroj uleti i riješi problem.

- Imao sam strah da će se donošenjem ovog Zakona spriječiti predsjednika Vlade da u određenim slučajevima poput Supermena intervenira i rješava probleme, što bi značilo uspostavljen sustav, no kada vidim koliko ima instrumenata koje Vlada ima uredbama i drugim mogućnostima da utječe visinu plaća, ta bojazan je nestala - rekao je.

Dakle, Zakonom se, dodao je, neće puno promijeniti.

- I dalje će se plaće, koeficijenti i sve ostalo određivati uredbama Vlade. Kako kaže stara poslovica "u postolara su najgore cipele", tako smo danas u Saboru dobili ministra u čijem je jedino resoru štrajk da nam govori o plaćama - istaknuo je.

'Ponudili ste nam okvir za sliku, pa vi ste majstori'

S ovakvim negativnim pristupom neće se ništa postići, uzvratila je HDZ-ova Marija Jelkovac.

- Uvodi se novi centralizirani sustav zapošljavanja, što smatram da je dobro, novi sustav ocjenjivanja, što je pomak jer uvodi neke nove kriterije i utjecat će na visinu plaće... U donošenju novih uredbi i koeficijenata će se tražiti mišljenja sindikata, dakle, otvoreni smo i transparentni smo prema svima koji mogu i trebaju dati svoje mišljenje o ovim stvarima - naglasila je.

I šef Mosta Božo Petrov također je naglasak stavio na ono što Malenica prešućuje, a to je da Zakon punu primjenu neće doživjeti idućih godinu dana od donošenja.

- Ovo danas je vrhunac šarlatanstva. Jedino što ste vi ponudili je okvir za sliku, a svi moraju nagađati kakva će ta slika biti. Pa vi ste majstori - kazao je.

Za ista radna mjesta moraju biti isti uvjeti, sve ostalo je diskriminacija, poručila je Ružica Vukovac iz Kluba za pravednu Hrvatsku.

- Na koji način će ovaj Zakon omogućiti pravedan sustav plaća kad isti ljudi vladaju i postavljaju ljude koji odlučuju o tome? Tko će biti u ovih pet posto najbolje ocijenjenih? Naravno, svi pogađamo. Kome će najviše rasti plaće? Očito samo onima podobnima, ujedno i nestručnima, a to je očito i cilj Zakona - rekla je.

Namjera Zakona je dobra, istaknuo je Željko Sačić, zastupnik Suverenista, no naglasio je kako pod pojmom državnog službenika ne mogu biti pravosudna tijela.

- Nisu državni službenici u pravosudnim tijelima, oni zaslužuju poseban status jer im to garantira Ustav. Predsjednik Vrhovnog suda je apsolutno u pravu kad traži izuzeće sudskih službenika i namještenika. Ako je sudbena vlast definirana Ustavom kao zasebna, onda svi u toj vlasti imaju određeni posebni status, ne samo suci i državni odvjetnici i njihovi zamjenici nego i sudski službenici i namještenici - rekao je dodavši kako će Suverenisti tražiti amandmanom da se sudske službenike i namještenike stavi u poseban status van ovog Zakona i državne službe.