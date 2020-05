HDZ-ovac slavio rođendan pa se izvlačio: Ko zna di sam bil?

U subotu 25. travnja, na poziv građana, intervenirao je Stožer civilne zaštite Grada Zaboka. U Tisanić Jarku pri kljeti se okupilo društvo. Ispostavilo se da Alen Gerek (HDZ) slavi rođendan, a da je među slavljenicima i Žarko Ivančić (HNS). Obojica su čelnici stranaka zabočkih ogranaka i podružnica.

Gerek je poznat i u nogometnom svijetu kao nogometni sudac te povjerenik za određivanje sudaca Hrvatskog nogometnog saveza. Stranački, duže vrijeme je bio pomoćnik za financije glavnom tajniku Milijanu Brkiću, potom je 2016. imenovan pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Tu je ostao 10 mjeseci, pa otišao na visoku funkciju u Hrvatskoj pošti.

Ivančić je poduzetnik i predsjednik Gradskog vijeća Zaboka.

- Točno je da smo izašli na poziv vatrogasaca, u 19.15 zatekli smo osmero ljudi. Upozorili smo ih, no oni se nisu razišli – potvrdila nam je Valentina Đurek, načelnica Gradskog stožera i zamjenica gradonačelnika Zaboka.

Prema tvrdnjama Stožera, društvo se okupilo u kljeti Miljenka Celjaka, vozača saniteta.

‘Ko zna di sam ja bil’

- Kakve mjere? To je bilo, kak se zove, ko to? Imam dva klinca i o njima brinem, ne o mjerama. Nikakav stožer mene nije upozoril na ništa, 25. mene nije bilo nigdje. Nitko me nije zapisal niti me molio da se maknem - reagirao je iznenađeni Gerek na naš upit zašto je kršio mjere i okupio društvo za svoj rođendan, iako su tada bilo kakva okupljanja bila zabranjena.

– Meni je rođendan 28., a ne 25. i ja slavim svoj rođendan samo na svoj dan. Ivančić? Družim se ja s njim, ali to di ja idem, to je moja privatna situacija. Ko zna di sam ja sve bil 25. – tvrdi Gerek, uporno izbjegavajući odgovoriti na naše pitanje je li slavio rođendan.

– Postoje fotografije? Nema dokaza, nema događaja – zaključio je Gerek. Predsjednik Gradskog vijeća Zaboka Žarko Ivančić kaže da se ‘kune da niko nije bil’.

– Je, bil sam s Gerekom, bilo nas je četiri, kartali smo se. Mogu reći da nikakav stožer nije došel, nije bil, upozoril nas. Stožer to zmišljava! – tvrdi Ivančić.

‘Sve je to rekla-kazala’

Suočili smo ga s tvrdnjama Gradskog stožera.

– Nije istina, to je sve laž, nitko nije bio, izmišljotina. Pa i ja sam u ophodnji u vatrogascima. Sve je to rekla-kazala i politički obračun, Valentina Đurek nije došla u ophodnju i nije ništa upozorila. Žele me smijeniti s mjesta predsjednika Gradskog vijeća jer se ne slažem s investicijama – Ivančić je sve okrenuo na politički obračun.

Foto: Zagorje International Žarko Ivančić tvrdi da mu podmeću te da ih nitko nije došao opomenuti zbog okupljanja

– Postoji službena zabilješka Stožera civilne zaštite Grada Zaboka o intervenciji na poziv vatrogasaca. Postoje i svjedoci – potvrdila je Đurek i dodala - Osobna sam došla s još jednim članom Stožera u obilježenom autu – rekla je.



I nama su svjedoci ispričali kako se te večeri, tu noć slavilo. Kažu, tijekom noći je došao veći broj ljudi, a neki nas uvjeravaju kako su po markama automobila zaključili da je tu bilo puno poznatijih imena iz hrvatske politike.

– Bil’ je mrak, pa nismo vidli ko, a i nismo mogli slikati – rekli su nam svjedoci.