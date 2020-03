Imao korona party pa nabavio robota od pola milijuna kuna

HDZ-ov sisačko-moslavački župan Ivo Žinić prvo je proveo subotu sa sinom, ženom i još najmanje šestero ljudi na korona partyju, a sad je nabavio robot od pola milijuna kuna kako bi se borio protiv iste te korone.

Podsjetimo, 24sata su otkrila kako su se župan Žinić, njegov sin Dario, koji, kad ne radi kao zamjenik gradonačelnika Gline, obavlja dužnost načelnika Stožera civilne zaštite Grada Gline, zabavljaju u zavičajnom domu u Marinbrodu. Tu je bila i županova supruga, inače medicinska sestra u dječjoj ambulanti. Uživali su uz pečenje sve dok ih nije rastjerala policija.

Epilog priče je smjena županovog sina s mjesta šefa Stožera civilne zaštite. Župan Žinić je, zasad, preživio i ovu aferu, tko zna koju po redu. HDZ i Vlada Republike Hrvatske ne odgovaraju na naše službene upite o njegovoj političkoj odgovornosti, a život na Banovini ide dalje.

Ali, samo trenutak. Gledajte sada kako Žinić uzvraća udarac koroni. Pazite ovaj revanš. Tjedan dana nakon skandala u kojemu su on, njegova supruga i njegov sin, izravno kršili zabranu Stožera civilne zaštite, sisačko-moslavački župan nabavlja robota vrijednog pola milijuna kuna.

Foto: Opća bolnica Ivo Pedisic

Kakvo je to čudo tehnologije, možda ćete se zapitati. Možda će vam pasti na pamet i logično pitanje kako to da jedna od najsiromašnijih županija u Hrvatskoj nabavlja stroj od petsto tisuća kuna u vrijeme kad očekujemo izgledni financijski kolaps? I to baš tjedan dana nakon županovog očajnog publiciteta.

Radi se o posebnom uređaju, UV dezinfekcijskom robotu, prvom takvom u Hrvatskoj, koji uklanja sve viruse i bakterije u bolničkim i drugim prostorima, pa je tako uspješan i u borbi protiv COVID-19 virusa, javlja portal Župan.hr, uz pohvale županiji. Njihovu objavu prenio je Žinić na svom Facebook profilu, uz emotikon koji prikazuje ruke u aplauzu.

Foto: facebook/zupan.hr

Robot je smješten u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku, a ravnatelj dr. Tomislav Dujmenović nam je opisao kako funkcionira i kako su uopće došli do njega.

- To je robot koji za svoj rad koristi ultravioletne C zrake. One ne prolaze normalno kroz atmosferu. Vrši dezinfekciju prostora, operacijskih sala, ambulanti, bolesničkih soba... Automatiziran je, može se isprogramirati da sam dezinficira prostor, a za, primjerice, jednu salu, potrebno mu je otprilike 20 minuta. Tijekom dezinfekcije ne smije biti nitko unutra osim ako nema zaštitno odijelo. Slučajno smo ga dobili na probu u studenom. Naš pomoćnik ravnatelja za kvalitetu bio je na kongresu u Tuhelju, na predstavljanju robota. Pitao je tada kad je slobodan za probu i mi smo ga dobili na 15 dana. Nažalost, tada nismo imali novca i ostavili smo nabavu za neka sretnija vremena. Sada smo ga opet spomenuli županu i on nam ga je odlučio kupiti. Imali smo sreću da smo ga uspjeli dobiti, ovo nam je velika pomoć na infektološkom odjelu - kazao nam je ravnatelj bolnice.

Foto: Opća bolnica Ivo Pedisic

Ravnatelj Dujmenović nam je potvrdio da cijena stroja iznosi 500 tisuća kuna te da je to, za sada, jedini takav robot u Hrvatskoj. Inače, u sisačkoj bolnici trenutno su četiri pacijenta, a troje ih je na kućnom liječenju.

Tema: Hrvatska