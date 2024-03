HDZ-ovci nakon Sabora: Oporba nema vizije, kopirali su slogan od Kolinde Grabar Kitarović!

Nakon sjednice Sabora zastupnici HDZ-a dali su izjave za medije. Prvi je govorio Nikola Mažar.

- Sukladno odlukama koje je HDZ donio na svojim tijelima odlučeno je da će se izbori za parlament održati prije europskih izbora. Druga ključna odluka je da će oni biti u ustavnom i zakonskom roku. Želimo da izbori proteknu na najveći mogući transparentan način te da građani mogu preko ljeta odmoriti i zaraditi u turističkoj sezoni, a da nova Vlada pripremi sve ono što je važno za građane - rekao je Mažar.

- HDZ ulazi u ove izbore snažno, samouvjereno, ali isto tako i na temelju rezultata koji su opipljivi i stvarni koji su tu pred nama. Lijeva oporba se brže bolje sastala da bi donijela nešto već viđeno i što je već donijelo gubitak oporbe na izborima. To je dokaz i snaga HDZ-a gdje oporba nema mogućnosti i snage da se suprotstavi HDZ-u - dodao je Mažar.

Nakon njega govorio je Marko Pavić.

- Politička stabilnost koju smo osigurali zadnjih osam godina dovela je do gospodarskog rasta, rastao nam je BDP. Plaće su rasle u našem mandatu i prosječna je plaća 1200 eura. Mirovine su rasle 60 posto, poduplali smo minimalnu plaću, nikad je više zaposlenih. Paketi mjera sljedeći tjedan na Vladi osigurat će mirne mjesece za naše građane. Osigurali smo izgradnju škola, bolnica, vrtića, izgradili smo Pelješki most, probili smo tunel Učka, autocesta do Siska bit će gotova do ljeta - nabrajao je Pavić.

- Regulirali smo rad nedjeljom, donijeli smo zakon o hrvatskom jeziku - dodao je Pavić.

Nakon njih obratio se novinarima Goran Ivanović.

- Oporba nema niti vizije niti znanja niti lidera. Prije svega Peđa Grbin nema podršku 70 posto svojih članova za poziciju premijera. Nema tu nikakve politike, osim onoga što pročitaju u novinama i onda nama inputiraju da smo mi ti koji ne žele bolju Hrvatsku. Apropo ovoga svega, oni govore da stalno netko nešto krade. Kažu oni da će se njihova koalicija zvati 'Za bolju Hrvatsku'. Kolinda Grabar Kitarović kao kandidatkinja na izborima je imala slogan 'Za bolju Hrvatsku', a oni su pomislili zašto oni ne bi koristili taj slogan. Doživjet će politički debakl. S Iblerovog trga zvona ječe, SDP se od ovoga oporavit' neće. Zadnji put su se zvali Restart koalicija sad se mogu zvati 'Shut down' koalicija - kazao je Ivanović.