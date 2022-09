HDZ-ovci o Zmijanoviću: Hoće li Penava zbog ove afere podnijeti ostavku ili se odreći mandata?

U akciji Uskoka u utorak su uhićeni sutkinja Maja Šupe, poduzetnik Blaž Petrović, ali i bivši HDZ-ov vijećnik te odvjetnik Branimir Zmijanović, koji je bio kasnije član Mosta i Domovinskog pokreta. Njegovu je suprugu Domovinski pokret kandidirao i za Sabor, a upravo zbog njih HDZ-ovci su se u srijedu obrušili na šefa DP-a Ivana Penavu preko Facebooka.

U postu se osvrću na reakcije nakon uhićenja Damir Škugora pa navode da to "što su se viđeniji DP-ovci javno hvalili bračnim parom Zmijanović i naslikavali s njima (ili to što je Zmijanović dizao DP u nebesa), nije nikakav „dokaz“ o umiješanosti vodstva DP-a u šibenski slučaj."

- Želimo samo plastično predočiti kako u oporbi - bilo da je riječ o Penavi ili Benčić, Grmoji ili Grbinu - vladaju dvostruki kriteriji - pišu iz HDZ-a i pitaju se hoće li Penava zbog ove afere dati ostavku ili se odreći mandata?

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti

Penava se trese zbog razokrivanja svoje koruptivne šibenske mreže! Nemoguće je da Penava nije znao za kriminal svog prijatelja Branimira Zmijanovića! Iza Zmijanovićeve rabote bjelodano stoji vrh Domovinskog pokreta! Stavljanje supruge uhićenog Zmijanovića na visoko mjesto na listu za #SaborRH nepobitni je dokaz da je vodstvo DP-a umiješano u ovu sramotnu aferu! I tako dalje…

Tako bi otprilike glasile izjave oporbenih čelnika da se umjesto o DP-ovcu Zmijanoviću radi o bilo kojem članu HDZ-a, makar i najniže rangiranom, bez ikakvog utjecaja na politiku stranke.

I dok je u Aferi INA osumnjičeni Škugor imao toliku „potporu vodstva HDZ-u“ da je glatko propao na izborima i za člana Gradskog odbora HDZ Zagreb i za izaslanika na Općem saboru HDZ-a, jučer privedeni Zmijanović bio je, kada je kao vijećnik u Šibeniku napustio #HDZ, zvijezda DP-a, „potvrda“ da će „DP pobijediti“, da „uživaju podršku naroda“, da ih „ništa ne može zaustaviti“… Bla bla.

Ni to što su se viđeniji DP-ovci javno hvalili bračnim parom Zmijanović i naslikavali s njima (ili to što je Zmijanović dizao DP u nebesa), međutim, nije nikakav „dokaz“ o umiješanosti vodstva DP-a u šibenski slučaj. Niti bismo to ikada tvrdili. Želimo samo plastično predočiti kako u oporbi - bilo da je riječ o Penavi ili Benčić, Grmoji ili Grbinu - vladaju dvostruki kriteriji.

Hoće li vrli Penava zbog ove afere „za koju je morao znati“ podnijeti ostavku i zatražiti izvanredne izbore u DP-u? Hoće li se odreći svog saborskog mandata jer je to „jedini spas za Hrvatsku“?

Najčitaniji članci