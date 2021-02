Tomislav Kovačević, vlasnik riječkog kafića "Three Monkeys" na Korzu u ponedjeljak otvara sam. Prijete mu nakon što je na Facebooku poručio da HDZ-ovci nisu dobrodošli. Djelatnici se osjećaju ugroženi i boje se doći na posao.

Poruke ću prijaviti

- Inače ne radim u lokalu, ali sutra ću otvoriti sam jer se moji ljudi nakon prijetnji boje i ja ih razumijem. U prijetećim porukama koje ću, radi preventive i sigurnosti svoje obitelji i djelatnika prijaviti nadležnima, navodi se kako njih (HDZ-ovaca) ima 293 tisuće, plus dodatne glasačke mašinerije te kako se trebam paziti jer sve ovo neće dobro završiti. Drugim riječima - tko god digne glas protiv vladajućih, a to je najčešće manjina ili pojedinac, neće dobro proći. Osobno se ne bojim, a to što mi se lijepe svakakve etikete poput onih da sam srbočetnik, komunist i rasist, nema nikakve veze sa zdravim razumom i to može napisati samo netko nepismen, osim ako se HDZ ne smatra rasom - osvrće se Kovačević i na reakciju Josipa Ostrogovića, predsjednika riječkog HDZ-a.

Ostrogović je rekao kako se, citiramo '"u ovom slučaju građani Rijeke segregiraju zbog pripadnosti određenoj političkoj opciji, što bi se moglo karakterizirati kao rasizam".

Ovo je kap koja je prelila čašu

Kovačević dodaje kako razmišlja i tužiti HDZ.

- Ako ja kao vlasnik kafića moram odgovarati ako se ne pridržavam svih epidemioloških mjera, kao što navijački klub mora odgovarati za postupke svojih navijača, onda i HDZ mora odgovarati za svoje glasače - smatra Kovačević.

- Moram pojasniti kako je moja reakcija povodom "nagrade" koju nam je uručio premijer jer smo bili vrlo disciplinirani i dobri, a ta nagrada je da caffe barovi od ponedjeljka mogu prodavati kavu za van (do sada su to mogle pumpe, frizerski saloni, kiosci, itd.), reakcija na krajnji čin poniženja koji od vladajućih doživljavamo sve ove duge godine. Jednostavno, ovo je kap koja je prelila čašu, kako meni, tako i mnogim mojim kolegama, koji nisu građani drugog reda i koji redovno plaćamo poreze i plaće dok oni "nama", tj. našim djelatnicima, u zaostatku daju potpore od tih 4000 kn. Pa bilo bi isplativije da su na birou. I, ako je tako, zar mi, koji smo u svoje poslove uložili sve, ne zaslužujemo naknadu? - pita se ogorčeni vlasnik riječkog kafića, od čijeg poslovanja, smatra, ne ovise samo njegovi djelatnici već i trgovci s place, na kojoj svakodnevno kupuje nekoliko kilograma voća, dobavljači...

'Imao sam 17 kad sam se prijavio u hrvatsku vojsku'

Aktualnoj vlasti zamjera što je zemlja "sustavno osiromašena", te što se svi koji ne misle kao HDZ odmah javno proglašavaju komunistima, srbočetnicima ili sličnim epitetima.

- Da se razumijemo, ja sam totalno apolitičan i smiješno mi je da me se sad pozicionira na lijevu stranu. Tko god me zna, zna da volim ovu državu i samo zbog toga se neću povući protiv nasilja, a moja posljednja reakcija na sve je jednostavno bunt protiv svega nezdravog što nam se dešava i odražava od početka ove države. Neki mediji pišu da sam bivši dragovoljac i to je istina; sa sedamnaest godina došao sam iz sigurne Švicarske i prijavio se u hrvatsku vojsku, ali to je stvarno totalno nebitno - trideset godina nekome brojati krvna zrnca i pitati se gdje tko bio '91... Ma dajte molim vas, ajmo naprijed, raditi i stvarati. Ukoliko smo ratovali da bi to naplaćivali onda mi recite - koliko to košta? Apsolutno podržavam sve dragovoljce i političke stranke, čak i članove HDZ-a, no lopovima dosta!! I ako ja moram pasti da se ovaj narod iz pepela digne poput fenixa, onda neka tako bude - kaže Kovačević ističući da njegova objava ne znači zabranu ulaska vladajućih u kafić (jer na to nema pravo), nego samo "apel malog čovjeka protiv nepravde, građanina koji se bori protiv trulog sistema".

'Plenkoviću i Berošu ne bih kuhao kavu'

- Ovo nije čin diskriminacije, naprotiv; diskriminacija je što ja moram plaćati naknadu Hrvatskoj gospodarskoj komori da bi netko tamo primao šezdeset tisuća kuna plaće ni za što. Diskriminacija je što se na čelna mjesta institucija ne stavljaju stručni i sposobni, nego politički podobni. Netko to treba javno reći, a ja sam odlučio reći sada, mada znam da će to biti uzaludan krik - smatra 49-godišnji Kovačević.

Na upit bi li, kao profesionalac, ipak skuhao kavu premijeru Plenkoviću i, recimo, ministru Berošu da navrate u "Three Monkeys", rezolutan je:

- Ne bih. Ne smijem ih potjerati, ali bi ih odbio uslužiti jer jednostavno želim poslati jasnu poruku da ovako više ne može. Ja sam obični kafanlija, koji samo želi normalno raditi, živjeti i odgajati svoja tri sina. Dosta je više nepravde i ugnjetavanja, a ovu moju reakciju shvatite kao krik za slobodu i moju državu - zaključuje vlasnik riječkog bara, koji je, usput rečeno, objavu na FB-u zaključio riječima "No pasaran".

'Razumijem ga, svi smo u bizarnoj situaciji'

Kovačevićev kolega Vedran Jakominić, vlasnik nekoliko lokala, uključujući i riječki "Kings", koji se, ogorčen svime što se dešava u vezi odluka oko rada ugostitelja, nedavno povukao s čela nacionalne udruge Ugostitelja i koji će u ponedjeljak također otvoriti svoj lokal "za tih stotinjak kuna prometa", razumije i podržava kolegu, smatrajući kako se svi skupa nalaze u bizarnoj situaciji.

- Potpuno razumijem Tometa i sasvim mi je jasno zašto je ogorčen. Svi skupa nalazimo se u bizarnoj situaciji u kojoj smo, na nedavnom prosvjedu u Zagrebu, skupili 30 000kn kazne, a ako otvorimo lokal prijeti nam, ne kazna, nego kazneno djelo, što nema nigdje u Europi. Sputava nas se da radimo i uslužujemo dok se, u biti, cijelo vrijeme osjećamo neusluženo od države, koja preferira korporacije, pretežito u svom vlasništvu, dok nas "male" stavljaju u 15.plan. Pri svemu se koriste dva seta pravila, jedna za one koji donose odluke, a druga za nas "bedake" - sarkastičan je Jakominić.