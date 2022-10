HDZ-ovcu sud smanjio kaznu za silovanje jer je bio branitelj. Iz istog razloga smanjili i pedofilu

Bivšem HDZ-ovom načelniku Lasinje Željku Prigorcu Visoki kazneni sud RH je potvrdio krivnju za silovanje mještanke, ali mu je preinačio kaznu koju mu je za gnjusan čin dosudio Županijski sud u Karlovcu, s dvije na godinu i pol zatvora. Razlog "pomilovanju" nije moguće Prigorečevo kajanje, jer kazneno djelo nije nikada ni priznao, već - sudjelovanje u Domovinskom ratu.

Slučaj koji je zgrozio javnost

Sličan slučaj imali smo i 2021. Tad je silovatelju curice smanjena kazna jer je bio sudionik Domovinskog rata.

Podsjetimo, kazneni sud Republike Hrvatske u Vijeću za mladež, sastavljenom od sutkinja Sanje Katušić-Jergović, predsjednice Vijeća te Ljiljane Stipišić i Sande Janković, spustio je kaznu s 14 na 11 godina zatvora silovatelju tada šestogodišnje djevojčice s područja Dubrovnika s nevjerojatnim objašnjenjem - bio je sudionik Domovinskog rata.

Županijski sud u Dubrovniku je u travnju prošle godine na 14 godina zatvora nepravomoćno osudio 48-godišnjeg muškarca zbog spolnog zlostavljanja osmogodišnje pokćerke. Visoki kazneni sud je nakon žalbe njegove odvjetnice preinačio presudu i smanjio je na 11 godina zatvora. Presudom dubrovačkog suda 48-godišnjak je bio osuđen jer je od sredine 2019. do sredine 2020. godine u spavaćoj sobi obiteljske kuće učestalo zlostavljao malodobnu kćer svoje supruge pa je tako počinio kazneno djelo spolnog odnošaja s djetetom i zloporabe odnosa ovisnosti djeteta o njemu kao skrbniku.

Prigorcu godinu i pol za silovanje

Podsjetimo još jednom na ispovijest žrtve Željka Prigorca koji je dobio samo godinu i pol zatvora za silovanje. Ispovijest smo prvi put objavili u ožujku 2019.

- On sad mene omalovažava i vrijeđa, govori da sam ovakva i onakva, ali sve će se saznati. Suprug i ja ne živimo u tom dijelu Hrvatske, ali znali smo dolaziti. Tako je bilo i prošle godine. Bio je blagdan Velike Gospe i planirali smo izlazak na lokalnu feštu. Suprug nije htio pa sam otišla sa prijateljicom. Bili smo za stolom sa prijateljima. Negdje tijekom večeri nam se pridružio Prigorac kojega sam poznavala iz viđenja, ali ne i privatno. On je sjeo do mene i počeli smo razgovarati. Činio se normalan. Govorio mi je o svemu što radi za općinu, kako poznaje mog supruga i kako je čestit čovjek. Ja sam pila, priznajem. Svi smo. Kako se bližila ponoć ljudi je bilo sve manje u domu. Htjela sam pozvati supruga da dođe po mene ali mi se mobitel ispraznio. Prijateljica je pozvala svog da nas pokupi. Čekale smo ga no, ja sam morala na toalet. Izlazila sam iz toaleta kad me je kod obližnjih vrata on čekao. I on je bio pijan. Pogledala sam ga i naslutila što želi. Rekla sam da nema šanse i da se makne. On se cerio. Odjednom me je obujmio rukama oko tijela i vukao prema nekoj prostoriji, preko stepenica. Govorila sam mu da me ostavi, da ne želim ništa sa njime. Pokušala sam se otrgnuti ali nisam uspjela. Sjećam se da sam plakala i vikala da ga ne želim vidjeti više nikada, da mi se gadi - ispričala nam je tada žena koja je sve o tome sutradan ispričala prijateljici, ali i suprugu koji ju je natjerao da sve prijavi policiji. Prije nego ga je prijavila policiji, poslala mu je poruku preko Facebooka iako ga nije imala među prijateljima. Kaže kako je htjela da joj objasni zašto je to učinio. Dijelove prepiske nam je pokazala.

U prepisci ga je nekoliko puta pitala je li svjestan što joj je napravio i zašto je to učinio, te ga upozorava da mu nikad nije dala pristanak. Načelnik u odgovorima inzistira da odu na kavu i o svemu popričaju jer je 'pametna i dobra'.

- Imam svjedoke da se te večeri nisam nabacivala ni njemu ni ikome drugome. Pa on mi može biti otac. Postoje dokazi za sve što govorim a on neka sada pljuje po meni. Govori da sam to učinila da ga politički uništim, da sam pisala protiv njega kojekakve prijave. Sve je to glupost - zaključila je žena.

Najčitaniji članci