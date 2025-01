HDZ-ovka traži da se pokrene kazneni postupak protiv gradonačelnika Subotice

Saborska zastupnica iz Subotice i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji Jasna Vojnić pozvala je srbijansku državnu tužiteljicu da pokrene kazneni postupak protiv gradonačelnika Subotice zbog njegovih izjava da iza prosvjeda u zemlji stoji Hrvatska i govora mržnje prema Hrvatima.

„(Gradonačelnik) Stevan Bakić javno je optužio Republiku Hrvatsku za sudjelovanje u organiziranju studentskih prosvjeda u Republici Srbiji“, priopćila u obraćanju javnosti zastupnica Vojnić i pozvala ga da objavi dokaze za svoje tvrdnje, prenijeli su u ponedjeljak mediji na hrvatskom u Vojvodini.

U suprotnom, rasprava u Europskom parlamentu na ovu temu morat će biti pokrenuta, istaknula je.

„U istoj izjavi Stevan Bakić imputira ustašku ideologiju svim Hrvatima, pa tako i nama koji živimo u Republici Srbiji čime izravno inspirira etnički motivirano nasilje spram Hrvata. U svojstvu predsjednice HNV-a javno pozivam državnu tužiteljicu Zagorku Dolovac da pokrene kazneni postupak, budući da se takva djela gone po službenoj dužnosti“, priopćila je Jasna Vojnić.

Reagirala je i druga, oporbena stranka hrvatske manjine Demokratska zajednica Hrvata (DZH) koja je Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislava Žigmanova zamjerila što surađuje sa Srpskom naprednom strankom (SNS).

"Potpuni krah dvolične politike DSHV-a otkada je vodi ministar Žigmanov. Pa zar vi ne glasate za sve prijedloge odluka ovog čovjeka (Stevana Bakića) u Skupštini grada Subotice? A njegovi stavovi po pitanju Hrvata se nisu mijenjali ni jedne sekunde u ovih 12 godina“, navodi se u njihovoj objavi na Facebooku.

DZH se pita zašto DSHV dramatizira i iskazuje iznenađenost zbog stajališta gradonačelnika Subotice zbog nečega „što je stav vladajuće koalicije oduvijek“, a ne njegov osobni.

Gradonačelnik Subotice i član SNS-a je u subotu na skupu „Banijsko prelo“ u Subotici, osvrćući se na masovne prosvjede državi, rekao kako se pokazalo da su „ustaše ponovo napale našu Srbiju”, te da „iza svih ovih događaja stoji hrvatska obavještajna služba“.

Dodao je da mu se predbacuje što je u središtu Subotice postavljen spomenik Petru Prvom Karađorđeviću, što je u Subotici uveden u službenu uporabu bunjevački jezik, kojim se služe Bunjevci nehrvati, i što je u središtu grada pjevao Baja Mali Knindža.

Mediji prenose kako je istaknuo da je on „zaustavio postavljanje spomenika Aleksi Kokiću, jer to nije ’pjesnik’, to je bio suradnik, desna ruka Mile Budaka, ustaškog ideologa“, da bi zaključio da „neće ustaše srušiti našu Srbiju“.

Na takav istup reagirao je DSHV koji je izrazio šok i ogorčenje zbog govora mržnje Stevana Bakića prema Hrvatima koji je kako su naveli svojim istupom dodatno opteretio hrvatsko-srpske odnose i doveo u pitanje „svaku buduću suradnju“.

DSHV je u priopćenju za javnost ocijenio da iznesene poruke „odražavaju povratak u retoriku prošlosti, ispunjenu neistinitim tvrdnjama, uvredama i otvorenom mržnjom prema Hrvatima“.

Ovakve izjave predstavljaju neprihvatljiv napad na dostojanstvo i sigurnost hrvatske zajednice u Subotici i šire, navela je stranka hrvatske manjine.

DSHV, koji ima tri vijećnika u subotičkom lokalnom parlamentu, u srpnju se 2024. priključio vladajućoj većini uz očekivanje da će biti uključen u procese donošenja odluka.

Predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov ministar je u Vladi Srbije, a stranka ima predstavnike u tijelima vlasti u nekoliko lokalnih samouprava i u Autonomnoj pokrajini Vojvodine.