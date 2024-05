HDZ podebljao većinu u Saboru? U četvrtak novi saziv, evo što čeka Plenkovića i zastupnike

Predsjednik države sazvao je Sabor na prvo zasjedanje u četvrtak u 11 sati, a u saborskoj palači na Markovu trgu okupit će novoizabrani zastupnici i zastupnice, njih 151. Da bi se Sabor konstituirao, mora se izabrati predsjednik. HDZ kao relativni pobjednik za tu funkciju će ponovno predložiti Gordana Jandrokovića. Budući da je Andrej Plenković na Pantovčaku dobio mandat za sastavljanje Vlade, i to na temelju potpisa zastupnika koji će činiti buduću parlamentarnu većinu, očekuje se da će ovaj korak proteći bez problema. Plenkoviću su potpise dali 61 zastupnik HDZ-a i partnera, 12 zastupnika Domovinskog pokreta, Vesna Vučemilović i četiri zastupnika nacionalnih manjina: Armin Hodžić, Vladimir Bilek, Robert Jankovics i Veljko Kajtazi. Mandatar Plenković najavio je da će zastupnik talijanske manjine, Furio Radin, ponovno biti potpredsjednik Sabora, a to de facto znači da i on podupire Plenkovićevu većinu, koja bi s njim imala 79 ruku. Uz Radina, potpredsjednici će biti Ivan Penava (DP) i Željko Reiner (HDZ).

