HDZ preuzima odgovornost za sporu obnovu, a Tramišak se pretvorila u HDZ-ovu kamikazu

I tako, nakon propalog eksperimenta s nestranačkim stručnjakom za graditeljstvo koji je "imao iskustva u građevinskom sektoru, upravljanju projektima, domeni nekretnina, kao i menadžerskog i poduzetničkog iskustva", Andrej Plenković imenovao je punokrvnog stranačkog ministra.

HDZ je s Ivanom Paladinom bježao od obnove, a sada HDZ s imenovanjem stranačkog teškaša, ujedno i bivšeg ministra graditeljstva u vladi Jadranke Kosor, Branka Bačića, preuzima kontrolu nad obnovom.

I nakon što je prethodnog HDZ-ova ministra obnove odvela policija, sada dolazi HDZ-ov ministar koji se brani od optužbi da je nosio torbe s prljavim stranačkim novcem iz HDZ-ova sefa i tvrdi da novac "nije primio on, nego stranka i nije DORH-u predao on, nego stranka".

Bačić je, naravno, lojalan stranački vojnik i donosi na ministarsku funkciju specifičnu političku težinu. Sada više nitko neće moći reći da HDZ nije kriv za sporu obnovu.

Gdje je lojalnost?

No prava priča je smjena Nataše Tramišak.

Ne zato što je došla kao iznenađenje, jer nije, o toj smjeni pričalo se prije godinu dana, kao što nije iznenađenje da je protiv te smjene bio slavonski župan Ivan Anušić, jer je bio protiv i prije godinu dana, već je zanimljiva zbog reakcije smijenjene ministrice.

"Sve što smatram da Vlada radi u interesu građana ja ću podržavati u Hrvatskom saboru", izjavila je jučer Tramišak i pritom zvučala kao koalicijski partner, a ne stranački vojnik. "Moja lojalnost je prema biračima i državi i ja ću glasati sukladno tome".

A gdje je lojalnost prema stranci? I prema njezinu predsjedniku i premijeru?

Ovakve izjave vrlo rijetko dolaze od smijenjenih ministara, onih koji su u Vladu ušli odlukom premijera i odlukom premijera iz te Vlade izlaze. Osim, naravno, ako policija ne dođe po njih.

Pljuska Plenkiju

Tramišak, inače bliska suradnica Ivana Anušića, kaže kako ne zna zašto je premijer izgubio povjerenje u nju i je li ga ikada imao. "Ali mogu reći da nijedan čovjek u demokratskim procesima ne može biti one man band, to nije dobro", kaže ona.

I tako udara pljusku premijeru i predsjedniku stranke, kako se to već dugo nije moglo čuti, još otkako je Plenković počistio konkurentsku frakciju i potpuno zadominirao HDZ-om.

Tramišak se sada gura u prvu liniju oporbe Plenkoviću, kako se već godinama nije nitko gurao. Čak ni župan Anušić koji je slao kodirane signale premijeru, ali nikada nije istupio kao otvoreni kritičar šefa stranke. Za to mu sada služi Tramišak.

Plenki jedini bitan

Bivša ministrica, pak, "smatra kako nema razloga za njezinu smjenu i prepušta javnosti, Saboru i HDZ-u da sami ocijene". Plenković je već ocijenio, a on je jedini bitan.

I tako, dok se premijer i HDZ napokon primaju obnove i preuzimaju odgovornost za cijeli proces, druga smjena u Vladi otvara prostor za frakcijske sukobe u HDZ-u, gdje bi Tramišak - uz Anušićevo sekundiranje - mogla krenuti tamo gdje niti jedna HDZ-ova noga nije godinama kročila, u otvorenu opoziciju šefu stranke.

Rušila autoritet

Tramišak je javno rušila autoritet Plenkoviću, čime je potvrdila i anonimne medijske optužbe HDZ-a da je postala paranoična, da je u svemu vidjela urotu i da se, kako piše Jutarnji, "samo htjela osvetiti Andreju". Sad je dobila priliku to i javno učiniti.

Je li to prva pukotina u stranačkom oklopu Andreja Plenkovića? Prva gruda koja će izazvati lavinu stranačke pobune? I je to naprosto labuđi pjev dosad prilično anonimne ministrice koju se oduvijek gledalo kao Anušićevu štićenicu?

A sada i Anušićevu kamikazu.

Plenković je preživio i udare većih stranačkih teškaša, pa mu uvrijeđena Tramišak ne bi trebala predstavljati problem.

Olaf i premijer

Osim, naravno, ako Tramišak ne otkrije neke prljavštine o Plenkoviću, poput kalkulacija o tome da ju je smijenio zato što je surađivala s europskim istražiteljima i OLAF-om. A na njezino mjesto stavio osobu koju OLAF istražuje.

To bi bio veći udarac od izlizane žalopojke rashodovane ministrice o tome kako "ne zna razloge smjene" i da Vlada "ne može biti one man band". Nakon što je Vlada, a o stranci da se i ne govori, one man band već šest godina.

Premijer Plenković odavno u Vladi imenuje i smjenjuje koga hoće - osim kad ga preduhitri policija - pa je tako smijenio i Tramišak, ali pitanje je ipak hoće li lako smijeniti i Branka Bačića kad se za godinu dana otkrije da je "nestvarno spora obnova" i dalje hrvatska stvarnost?

Ili će tada napokon i Plenković morati otići?

Najčitaniji članci