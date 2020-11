HDZ: 'Proročanstvo SDP-ove Babe Vange nije se ispunilo...'

HDZ-ovci su podsjetili kako se Siniša Hajdaš Dončić „proslavio“ prognozom da će na parlamentarnim izborima Restart koalicija dobiti 68 mandata, no ističu da ga ni ta blamaža nije pokolebala da nastavi glumiti proročicu.

<p>Potpredsjednik SDP-a <strong>Siniša Hajdaš Dončić</strong> krajem listopada izjavio je kako će Hrvatska za desetak dana prijeći brojku od 10.000 zaraženih korona virusom na dan, jer epidemiološke mjere koje su donesene nisu dostatne. HDZ je čekao, ali i dočekao te se na Facebooku obrušio na SDP-ovca. </p><p>Podsjetili su kako se Hajdaš Dončić „proslavio“ se prognozom da će na parlamentarnim izborima Restart koalicija dobiti 68 mandata, no ta ga i osobna i SDP-ova blamaža nije pokolebala da nastavi glumiti babu Vangu.</p><p>- Tako je 25. listopada zloguko najavljivao da će Hrvatska za desetak dana prijeći brojku od 10.000 zaraženih na dan, ali se nije ispunilo ni to njegovo „proročanstvo“ - objavljeno je na HDZ-ovom Facebooku.</p><p>Navode da smo danas na 1467 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je neznatno povećanje od 4%, u odnosu na kada ih je bilo 1413.</p><p>- Brojni epidemiolozi potvrđuju da rast broja zaraženih osoba stagnira, da je spriječen tzv. eksponencijalni rast, što je pokazatelj da zaštitne mjere koje su na snazi - djeluju. No čemu se čuditi od SDP-a? ,,Baba” Hajdaš „Vanga“ Dončić samo oponaša svog donedavnog šefa <strong>Davora Bernardića</strong> - ističu. </p><p>Podsjećaju kako je bivši šef SDP-a "briljirao" s prognozama uoči parlamentarnih izbora da će uslijed epidemije 400.000 građana dobiti otkaz, politikantski i neodgovorno zazivao kolaps, slom i urušavanje nacionalne ekonomije.</p><p>- Nasreću, zahvaljujući snažnim gospodarskim mjerama Vlade spriječen je Bernardićev crni scenarij, očuvana su radna mjesta. Zašto SDP uvijek priželjkuje gore? I nakon izbora kontinuirano nastoje minirati napore i Vlade i Stožera u borbi protiv korone i njenih negativnih ekonomskih posljedica. Navijaju za koronu i svjesno pokušavaju štiti paniku - zaključuju HDZ-ovci.<br/> </p>