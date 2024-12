HDZ: Sabor je donosio zakone u interesu hrvatskih građana

Zastupnici HDZ-a ocijenili su da je Sabor ove jeseni donosio zakone u interesu građana te zatražili da iz Možemo! objasne kako i zašto je došlo do susreta Mile Kekina i Nikice Jelavića, a što se tiče ECMO uređaja, poručuju da DORH vjerojatno ima indicije zbog kojih je pokrenuo izvide.

„Donosili smo zakone u interesu građana, a Hrvatski sabor je realizirao sve što je bilo planirano za ovaj dio saziva”, kratko je rezimirao završetak jesenje parlamentarne sezone predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader.

Komentirao je kritike oporbe koje ističe da je bila konstruktivna, ali da je HDZ odbijao sve njihove prijedloge, rekavši da su sve razumne amandmane prihvaćali i pružili mogućnost razgovora o svim ozbiljnim pitanjima.

Usvojili smo sve prihvatljive amandmane, iako ih je većina populistička poput zahtjeva da se gradi bolnica u njihovu mjestu iako za tim nema potrebe.

„To su klasične situacije, često ima igrokaza i to je dio politike i teatra. Svi smo mi u jednoj predstavi, imamo svoje uloge, a ja shvaćam njihovu ulogu i ono što rade”, ustvrdio je Sanader.

Osvrnuo se i na 'neželjenu kavu' Mile Kekina i Nikice Jelavića za koju mnogi kažu da im nije jasno kako je do nje došlo i tko je iza toga stajao. Sanader je ironično odgovorio da su oni čuli da je 'izgleda možda Trump to organizirao jer je on protiv woke kulture koju oni zastupaju i da je sigurno kriv za to'.

„Oni su uhvaćeni u jednoj lošoj situaciji i sada se pokušavaju iz nje izvući, što nije baš lako i sada pokušavaju optužiti sve. To je čisto izvlačenje iz neugodne situacije za predsjedničku kandidatkinju i sada se mora sama izvući i objasniti zašto, kako i zbog čega se to dogodilo”, ustvrdio je.

Na tvrdnje Anke Mrak Taritaš da ona nema dvojbe da iza toga stoji HDZ kako bi skrenuo pažnju sa svog lošeg predsjedničkog kandidata, uzvratio je da je i ona dio te ekipe, pa je i logično da ona to kaže i da im je HDZ uvijek za sve kriv.

anka mrak taritaš | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Napominje da su oni upali u veliki problem, glume svetost, nedodirljivost, idealizam i poštenje, a sada su upali u problem i neka se izvole sami iskoprcati iz toga, a ne uvijek optuživati druge, poručio je Sanader.

Krunoslav Katičić osvrnuo se na navodne izvide oko kupnje ECMO uređaja u vrijeme Vlade Zorana Milanovića i oporbene tvrdnje da se to radi po nalogu Ivana Turudića, kazavši da 'poštujemo institucije i neka one rade svoj posao'. HDZ se prvi izjašnjavao u tom smjeru pa tako treba biti i u ovom slučaju koji se otvorio u medijima, dodao je.

Prilično sam uvjeren da su institucije otvorile postupak jer su imale razloga i stvari koje ja sada ne mogu znati detaljno, ali zasigurno postoje razlozi zbog kojih su otvorili istražne radnje i Državnom odvjetništvu dajem potpunu potporu da radI u skladu sa zakonom, Ustavom i po svom najboljem pravnom znanju, kazao je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/EXPA

Koincidenciju jesu li izvidi povezani s predsjedničkom kampanjom nije mogao potvrditi niti odbacit niti išta o tome kazati.

Državnoodvjetnička odluka se donosi na osnovi procjene stanja spisa, a, naglašava da on nema uvid u taj spis i teško mu je komentirati.

Upitan za tajming i ima li temelja za interpretacije da Turudić radi kampanju za HDZ-ovog predsjedničkog kandidata, kazao je da treba sve preispitati ako postoje sumnjivi poslovi, a, dodaje, ovdje zasigurno postoje određene indicije da su mogu pokrenuti izvidi.

Nikola Mažar BUZ-ov umirovljenički prosvjed ocijenio je nepotrebnim jer "Vlada konstantno surađuje s umirovljeničkim udrugama kroz Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe".

Rekao je da je osigurano 460 milijuna eura za program Zaželi kojim se pomaže starijim osobama koje ne mogu same brinuti o sebi, a osigurano je 778 milijuna eura više za umirovljenike za iduću godinu, a trenutačno se gradi 18 centara za starije osobe koji će osigurati dvije tisuće novih kreveta.

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju početkom iduće godine stvorit će uvjete i mogućnosti za trajno povećanje mirovina svim umirovljenicima i bolju indeksaciju, poručio je Mažar.