'HDZ se bori očuvanje vlastitih radnih mjesta, bilo bi im bolje da se poklope po ušima i šute'

Domovinski pokret reagirao je na priopćenje Zajednice branitelja HDZ-a 'Gojko Šušak' koji su osudili posljednje izjave Ivana Penave i prozvali da njima daje nemjerljiv doprinos pokušajima radikalizacije društva...

<p>Zajednica branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" osudila he posljednji istup saborskog zastupnika Domovinskog pokreta <strong>Ivana Penave </strong>u u emisiji Bujica navodeći da on svojim opasnim izjavama daje nemjerljiv doprinos pokušajima radikalizacije društva opetovanim relativiziranjem pokušaj teškog ubojstva trojice policajaca na Markovom trgu. To smatraju izravnim udarom na demokraciju i slobodu. Reagirao je i Domovinski pokret koji ističe da je priopćenjem protiv Penave, HDZ još jednom pokazao da se ta stranka bori za stranačke interese i očuvanje vlastitih radnih mjesta, a pritom prozvali čelnika HDZ-ove zajednice<strong> Miljenka Filipovića</strong>. </p><p>- S jedne strane, prozivaju Ivana Penavu koji se čistog obraza drznuo okrenuti leđa HDZ-ovoj kaljuži korupcije i lopovluka, a, s druge, prešućuju kako je čelnik Zajednice branitelja nagrađen, uhljebljen i rukopoložen na čelno mjesto u velikoj državnoj tvrtki, iako za to nije imao uvjete - navode iz Domovinskog pokreta u objavi na Facebooku. </p><p>Podsjetili su kako je predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a ''Gojko Šušak'' zaposlen na mjesto predstojnika Ureda za korporativnu sigurnost u HEP-u iako za tu funkciju nije imao potrebne uvjete. Napominju kako su o tome izvještavali mediji i to nikad nije demantirano.</p><p>- Navodno je upravo premijeru Plenkoviću bilo toliko važno zbrinuti Filipovića da su u HEP-u mimoišli redovne procedure, a sve s ciljem lakšeg utjecaja Središnjice na unosne poslovne procese vezane uz HEP - kažu u Domovinskom pokretu. </p><p>Poručili su kako je u kontinuiranoj borbi za očuvanje vlastitih radnih mjesta takvim ljudima samo nebo granica, ali i navode kako bi im bilo "bolje da se poklope po ušima i šute, jer ljudi sve vide".</p><p>- Nadamo se da će doći i taj dan kada će se svi poput Filipovića dovoljno namiriti i sjašiti s leđa hrvatskom narodu. A dotad imamo Hrvatsku u kojoj su sigurna HDZ-ova radna mjesta, dok god je siguran Veliki vođa na poziciji moći. Moguće da Filipović između redaka poručuje kako želi Hrvatsku u kojoj je sigurno njegovo radno mjesto zbog kojeg će braniti šefa Plenkovića kao što je do kraja branio i Ivu Sanadera. A onda opet i sljedećeg koji dođe. A nakon njega opet sljedećeg, tko god bio. Bože, čuvaj Hrvatsku! - zaključili su. </p><p>Podsjetimo, Zajednica branitelja "Gojko Šušak" pitala je Penavu u koje svrhe iskorištava tragediju na Markovom trgu, ali i sve žrtve<br/> Vukovara i stradalnike Domovinskog rata, na koje se bespravno poziva.</p><p>- Sam sebi dodjeljuje ulogu narodnog tribuna i stranačkog huškača, a stranka u kojoj se kao takav pronašao i snašao očito mu daje nesebičnu potporu u njegovoj suludoj misiji raspirivanja netrpeljivosti i unošenja nemira među Vukovarce pa i šire, umjesto da kao<br/> gradonačelnik Vukovara barem pokuša uspostaviti mir za koji smo se mi, hrvatski branitelji i dragovoljci Domovinskog rata, borili i ginuli - poručili su iz zajednice.</p><p>Pozvali su Penavu da se okane 'ćorava posla' i primite posla za koji je itekako dobro plaćeni. </p>