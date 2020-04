'HDZ se dodvorava radikalno desnom biračkom tijelu...'

SDP je u subotu predstavio svoje hitne mjere za poljoprivredu i ocijenio da zabrana rada trgovina nedjeljom nema epidemiološku podlogu nego je cilj "podizanje rejtinga HDZ-a i dodvoravanju radikalno desnom i konzervativnom biračkom tijelu".

"Pitanje je širi li se virus drugačije nedjeljom nego ostalim danima, je li opasniji, ili iza odluke Stožera postoje drugi razlozi koji nisu epidemiološke podloge, nego političke prirode. Jasno je da se to radi s ciljem podizanja rejtinga HDZ-a i dodvoravanju radikalno desnom i konzervativnom biračkom tijelu. SDP više neće bezuvjetno podržavati ono što Vlada radi. Ovo je prevršilo svaku mjeru", rekao je saborski zastupnik Peđa Grbin.

Prema odluci Vlade, od ponedjeljak se omogućuje rad trgovinama, osim onih u trgovačkim centrima, s tim da trgovine prehrambenim i higijenskim potrepštinama u trgovačkim centrima rade i dalje, a za sada nedjeljom neće biti dozvoljen rad, osim prehrambenim trgovinama, pekarnicama i trgovinama na benzinskim crpkama.

SDP-u vidi problem i u tome što se, među ostalima zadnje otvaraju vrtići i škole.

"Kafići i mise su im važnije od toga, a nitko nije postavio pitanje gdje će roditelji s djecom koji od ponedjeljka moraju natrag na posao. Tražili smo od Vlade da donese odluku koja će barem jednom roditelju omogućiti da ostane doma s djecom, plaćeni dopust, no Vlada to nije prihvatila. Djecu sada nema tko čuvati", rekao je Grbin.

Naveo je kako je Ustavni sud već dva puta rušio zabranu rada nedjeljom te da vjeruje da će biti slično i u ovom slučaju. Najavio je da će SDP od Ustavnog suda tražiti da se očituje o ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama o zaštiti pučanstva o zaraznih bolesti, što će, kaže Grbin, biti prilika Ustavnog sudu da se očituje o svim mjerama Stožera.

Četiri SDP-ove hitne mjere za poljoprivredu

Član Savjeta za poljoprivredu SDP-a Sebastijan Svat predstavio je četiri SDP-ove hitne mjere za poljoprivredu. Predlažu da se doda još 20 posto sredstava iz nacionalnog proračuna i isplatiti poticaje u 100 posto iznosu najkasnije do 1. svibnja te hitan interventni otkup presadnica cvijeća i viškova povrća. Uz oslobađanje plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu (država, jedinice lokalne i regionalne samouprave) OPG-ova ekonomske vrijednosti do 150.000 eura, ta stranka predlaže i smanjivanje stope PDV-a na poljoprivredni repromaterijal sa 13 na 5 posto.

"To će pomoći poljoprivrednim proizvođačima, posebice onim malim i srednjim da barem malo lakše prebrode krizu. Epidemija je pokazala da poljoprivreda treba biti strateška grana, što trenutno nije", istaknuo je Svat.

Saborski zastupnik Alen Prelec rekao je da vladajući u "moru mjera" nisu ništa napravili za poljoprivrednike i ustvrdio da ministrica poljoprivrede "ne komunicira s javnošću i ne radi ništa da pomogne poljoprivrednicima".

Predsjednik SDP-ovog Savjeta za gospodarstvo Josip Tica komentirao je napise u medijima po kojima Hrvatska zbog nepravilnosti u ekološkoj proizvodnji mora vratiti 98 posto poticaja EU, odnosno oko 3 milijarde kuna u zadnje tri godine.

„U tom kontekstu izuzetno je važno naglasiti koliko je u ovom trenutku sektor poticaja poljoprivrede i sve ono regulatorno što prati poljoprivredu zapušten i koliko ne funkcionira. 3 milijarde kuna u ovom trenutku je ogromna količina novca. To je veliki pokazatelj koliko Vlada zakazala po tom pitanju i koliko je sektor zapušten", rekao je Tica.

Poručio je da je "važno uozbiljiti taj sektor i uložiti napore kako bi počeo normalno funkcionirati od strane onih koji ga prate, reguliraju i potiču".