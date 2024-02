Plenković o prosvjedu: Svaka šuša misli da može vrijeđati najgrubljim kvalifikacijama

Želim zahvaliti Ediju Kučanu i suradnicima i inženjerima i radnicima 3. maja i kolegama u Ministarstvu gospodarstva koji pet godina prate 3. maj u velikim pohtvatima, koji se temelje na ključnoj riječi-povjerenje. Povjerenje koje smo Kučan i ja uspostavili u teškim godinama donijelo je svoj obol. Ovo je četvrti brod koji se završava ovdje, rekao je Plenković na svečanosti porinuća broda Gradnja 527, u brodogradilištu 3. maj, u Rijeci. Dodao je kako je ovo brod koji pokazuje snagu 3. maja.

Siguran sam da ćemo na ovakvim osnovama nastaviti i dalje, rekao je te nastavio komentirati današnji prosvjed oporbe na Markovu trgu.

- Dopustite mi osvrt, Hrvatska je demokratska i slobodna zemlja, gdje svatko može raditi što želi i misli. Način kako ja mogu to doživjeti, a to je skup radikalne ljevice koja se nalazi u oporbi osam godina, i onih koji ih podržavaju. Ne znam koliko ih je bilo, a poruke su bile vulgarne, a to je plod Milanovićeva divljaštva. Sada svaka šuša misli da može svakog vrijeđati najgrubljim kvalifikacijama - rekao je o prosvjedu i nastavio:

- Ovi koji su pozvali ljude na Markov trg su isti koji su bili protiv Zakona o hrvatskom jeziku i protiv podrške Ukrajini. Baš me zanima što misle o ubojstvu Navaljnoga i eliminaciji svih oporbenih političara prije izbora u ožujku. Svi ovi, osim Socijaldemokrata, bili su za Putina, a ne Ukrajinu. Nisu željeli pomoći prijateljskom ukrajinskom narodu - kaže Plenković.

- Preko 1200 eura je prosječna plaća u Hrvatskoj. Minimalna plaća je povećana za 103 posto. Očuvali smo socijalnu koheziju, gospodarski rast... Što to govori? Mogu razumjeti prosvjed,ali stavimo činjenice na stol. SDP je podigao vlast u četiri godine za 25 eura - kazao je Plenković i nastavio hvaliti uspjehe svoje Vlade...