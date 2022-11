HDZ-u bez obzira na sve afere raste popularnost. Puhovski: Oporba treba učiniti jednu stvar

HDZ je i dalje na prvome mjestu popularnosti te u odnosu na prošli mjesec njegova prednost raste. Na 29,9 posto je, što je za 1,5 posto bolje u odnosu na listopad, pokazuje novo Crobarometar istraživanje koje je objavio "Dnevnik" Nove TV. SDP je pao na 11,7 posto i drugi je po redu. Možemo na trećem s 8,6 posto i Most na četvrtom s 8,3 su stabilni, baš kao i Domovinski pokret, koji je na 5,8 posto.

Iako 66 posto ispitanih ne odobrava poteze koje Vlada povlači, čak 86 posto vjeruje da će u skladnom braku dočekati kraj mandata, no čak 73 posto ne vjeruje u sposobnosti Vlade da će riješiti probleme.

Milanoviću pada popularnost, a 56 posto ispitanih ne odobrava što radi.

'Ljudi će opet glasati za HDZ'

Tri četvrtine ispitanih, odnosno 74 posto birača ne vjeruje da Hrvatska ide u dobrom smjeru, 17 posto misli da ipak ide, devet posto - ne zna.

No iako, kako je istraživanje pokazalo, 74 posto birača ne vjeruje da zemlja ide u dobrom smjeru, sve to neće potaknuti nikakve promjene, kako je za 24sata istaknuo politički analitičar Žarko Puhovski.

- Ljudi će opet glasati za HDZ. Što god se otkrivalo, griješilo, događalo mimo njih, od korone do rata, njihovu popularnost se ne može poljuljati. Treba početi štedjeti na ispitivanjima javnoga mnijenja, HDZ je rezistentan na sva zbivanja jer u Hrvatskoj vlada iracionalna fiksiranost na tu stranku. Što god HDZ napravio, on jednostavno ima svoju poziciju, dok oporba ne zna što bi radila. Ispada da podrška pada SDP-u, pa čak i Milanoviću, koji ništa drugo ne radi nego napada HDZ. Ljudi u Hrvatskoj naprosto ostaju vjerni HDZ-u. U čemu je tu stvar, to je racionalno teško shvatiti osim da postoji doza iracionalnosti i ljubavi prema toj stranci - rekao nam je Puhovski.

Puhovski: Ne znam što bi se moralo dogoditi da počnu gubiti podršku

Navodi kako je HDZ imao genijalnu promidžbenu formulu 90-ih koja je glasila "zna se", a da je, ističe, broju mnogima to značilo - HDZ.

- Ne znam što bi se moralo dogoditi da počnu gubiti podršku. Mi imamo sve više jednostranački sustav, imate oporbu, koja je prazno slovo, prazni glas, govore, ali ih se ne čuje, i to ne da ih ne čuju vladajući, nego ih ne čuje glasački narod. Oporba treba odustati od velikih priča kao što su korupcija i izdaja. Njihova jedina šansa je dokazivanje ljudima od sela do sela, upućivanje ljudi na to što HDZ sve nije napravio, počevši od cesta, rasvjete... Naime, u sve više općina se vodstvo HDZ-a pokazuje kao narušena struktura. Dakle, oporba bi morala obilaziti te općine i ljude upućivati na to što nije napravljeno tijekom HDZ-ove vladavine. Morali bi napraviti seriju konkretnih programa - kaže Puhovski.

Za primjer navodi kako je neki dan predstavljeno potpisivanje ugovora za obnovu 3,2 km željezničke pruge od Glavnog do Zapadnog kolodvora u Zagrebu, što će, dodaje, trajati dvije godine.

- Sjetimo se kako je Austro-Ugarska u dvije godine s puno lošijom mehanizacijom kompletno izgradila željezničku prugu od Maribora preko Zagreba do Siska, dok nova hrvatska država već 30 godina ne može uvesti skraćenu željezničku vezu s Bečom. Oporba bi trebala upozoravati na takve konkretne stvari ako žele biti zapaženi - zaključuje Puhovski.

