Stranački stroj: Što više ljudi uhljebe, više i novca imaju...

HDZ u izbornu utrku ulazi “pun ko brod”, dok je njegov glavni politički protivnik, SDP, u milijunskome minusu i morat će se zadužiti za kampanju. I to iako HDZ i znatno više troši i ima više zaposlenih od SDP-a. Jer hrvatski politički sustav postavljen je tako da, kad si “na vlasti, ona je bogata i ona te časti”. HDZ ima više od 17 milijuna viška na računu, koje je sakupio proteklih godina, dok je SDP stvorio manjak od 9,8 milijuna kuna, pokazuju njihova financijska izvješća za prošlu godinu. HDZ je lani imao oko 46 milijuna kuna prihoda, a prošlu godinu završio je s tri milijuna kuna u plusu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Od tog novca je zanemariv dio od donacija. Čak 36 milijuna kuna došlo je iz državnog i lokalnih proračuna. Stranke dobivaju novac za svoje funkcioniranje iz proračuna ovisno o tome koliko imaju zastupnika. To vrijedi i za gradove, općine i županije. Kad bi bilo manje općina i gradova, bilo bi manje novca za stranke i zastupnike. HDZ-u kao najjačoj stranci zbog toga građani uplate u prosjeku oko tri milijuna kuna mjesečno. U to ne spadaju plaće zastupnicima i vijećnicima. Ali nije to sve. HDZ, ali i SDP, imaju pravilo o članarinama koje kaže da, što više ljudi postave i imaju na visokim dužnostima, oni moraju više platiti od običnih članova. To je zahvalnost stranci što ih je pogurala i osigurala zastupničko, ministarsko, gradonačelničko ili direktorsko mjesto. To bi se moglo smatrati i kao svojevrsni “harač na uhljebe”. Dužnosnici plaćaju pet posto plaće, pa, primjerice, šef stranke Andrej Plenković treba mjesečno dati 1100 kuna za HDZ. Od članarina je lani ta stranka prikupila rekordnih 8,6 milijuna kuna. Ali je jasno da bez državnog novca ne bi imala dovoljno za funkcioniranje.

Stranka smije u kampanji potrošiti 1,5 milijuna kuna, odnosno 15 milijuna kuna za promidžbu u 10 izbornih jedinica. Iz HDZ-a su nam poručili da još rade planove koliko će potrošiti, ali da će se manje oslanjati na donacije, a više na vlastitu ušteđevinu. SDP ima spomenuti minus, koji se vuče i koji se povećao lani za dodatnih milijun kuna. Zbog toga što nisu na vlasti, imaju znatno manje prihode. “Tek” 24,6 milijuna kuna, a i njima građani daju 21 milijun kuna. Od članarina sakupe samo 1,5 milijuna kuna. I njihovi zastupnici moraju mjesečno plaćati od 1000 do 1300 kuna, a eurozastupnik 3000 kuna. SDP-ov glavni tajnik Nikša Vukas uvjeren je kako će sve manjkove pokriti nakon pobjeda na izborima.

- Za kampanju ćemo podignuti kredit - kaže nam Vukas.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Niti oni nisu odredili iznos, ali je Vukas uvjeren da će HDZ trošiti više, oni će se držati okvira od četiri do osam milijuna kuna, a kampanju će diktirati i epidemiološka pravila. Većinu će novca dati SDP, a dio će pokriti i partneri koalicije Restart. Domovinski pokret Miroslava Škore, koji je prema anketama treća snaga, tek je osnovan, pa nema lanjska financijska izvješća. Neslužbeno smo doznali da planiraju u kampanji potrošiti do dva milijuna kuna. S njima još pregovara i Most, koji je značajno poboljšao svoje financije u odnosu na 2015., kad su krenuli kao pokret. Jer se i oni skoro u potpunosti financiraju iz proračuna. Čak 7,4 milijuna od 7,6 milijuna kuna prihoda javni je novac. Oni su prikazali lani nakupljeni višak od 1,4 milijuna kuna. HNS izlazi samostalno na izbore koji će mu značiti prekretnicu i pokazati hoće li politički opstati. Iako su se raskolili, novac od zastupnika koji su ih napustili i dalje dolazi njima. Tako je HNS od 7,56 milijuna kuna imao 5,4 milijuna iz proračuna. Njihovi članovi i dužnosnici izdašni su u donacijama i redovno daju tisuće kuna stranci. Dodatno su od članarina sakupili 900.000 kn. HNS je lani bio u plusu, ali ima nakupljen manjak od 901.000 kn. Redovno dižu kredit za kampanju.