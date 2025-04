Hedl o velikoj tragediji: 'Kada bih mogao, puno bih češće i više svom sinu rekao da ga volim...'

Kada se to nama dogodilo, vidio sam da uistinu znam nekoliko osoba koje su proživjele tu tragediju, ali se o tome nerado govori. Obitelji o tome nerado pričaju, to je nekakva vrsta obiteljske tajne, a negdje čak i obiteljska sramota, rekao je u emisiji 'Nedjeljom u 2' novinar Drago Hedl.

Riječ je o knjizi 'Matija' u kojoj govori o svom sinu koji si je oduzeo život. Tu je knjigu, kako kaže, napisao za one koji imaju djecu, kako da ih više vole, budu strpljivi.

Smatra kako o toj temi treba govoriti, a to su potvrdile izjave nekih koji su knjigu pročitali.

- Rekli su mi da su nakon čitanja knjige "Matija", prvo što su učinili bilo je da su prišli svome djetetu, zagrlili ga, poljubili, rekli mu da ga puno vole. Drago mi je da su ljudi na taj način doživjeli knjigu i da su shvatili koliko možda zbog poslova koje radimo, zbog užurbanosti, tempa, napredovanja u karijeri, mnogo drugih stvari - premalo vremena posvećujemo djeci - kazao je Hedl.

Zatim se prisjetio sina.

- Pitam se da li sam dovoljno vremena posvetio svome sinu. Kada bih naravno mogao, a to ne mogu i nitko ne može, vratiti to vrijeme, ja bih mu puno više i puno češće rekao da ga volim jer sam ga stvarno volio. Ali možda mu nisam to dovoljno puta rekao. (...) Kao da živimo u takvoj kulturi gdje se to podrazumijeva, pa onda to ne govorimo. Ali to treba reći - istaknuo je Hedl.

Nije primjećivao znakove teškoća

Matija je sa 17 godina otišao u SAD. Ondje je završio srednju školu, studij biokemije i doktorirao na sveučilištu Purdue. Bio je na postdoktoratu na sveučilištu u Chicagu, a potom otišao na sveučilište Yale gdje je radio 11 godina. Istraživao je Chronovu bolest i radio šest dana u tjednu od 8 do 20 sati.

Kako kaže Hedl, nije primjećivao neke znakove koji bi upućivali na to da Matiji nije bilo lako nositi se sa svakodnevicom.

- Znao je reći nekoliko puta da je depresivan, da je to jedna sredina koja baš nije topla, u kojoj nema puno empatije, u kojoj se jako puno radi, u kojoj svi vide samo uspjeh. Svi vide samo Nobelovu nagradu. Takav je tamo način života i rada - rekao je Hedl.

Posljednji put vidjeli su se u ljeto 2018. kada se Matija vratio u Ameriku. Prvi je saznao za tragičan događaj, da Matije više nema.

- Bilo je rano jutro, probudio sam se i možete misliti kada ujutro čujete takvu jednu groznu rečenicu, onda prvo što vam prođe kroz glavu je da je vjerojatno neka zabuna, da je netko nešto pomiješao i da je nazvao krivu osobu, da joj kaže vijest koja nije takva - rekao je.

Svakog 14. u mjesecu ide na grob sina Matije. Duboko razumije ljude koji traže svoje najmilije, a koji još uvijek ne znaju gdje su.

Gdje potražiti pomoć?

Ako se sami nalazite u teškoj situaciji i razmišljate o suicidu, javite se na neki od navedenih telefonskih brojeva:

● U sklopu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb djeluje Centar za krizna stanja i prevenciju suicida u koji se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefon 01 2376 470 od 0 do 24 sata.

● Psihološki centar TESA - 01/4828 888; Internet-savjetovalište – 0 – 24 sata, svim danima - psiho.pomoc@tesa.hr

● Hrabri telefon - 116 111

● Plavi telefon - Besplatna savjetodavna linija - 01 4833 888, savjetovanje putem e-maila - info@plavi-telefon.hr