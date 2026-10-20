Hegseth iznenada posjetio Izrael, sastao se s Netanyahuom

Američki ministar obrane Pete Hegseth sastao se u ponedjeljak s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom tijekom nenajavljenog posjeta Izraelu, izvijestio je Axios pozivajući se na dva izvora upoznata s tim pitanjem.

Pentagon i izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Vijest o Hegsethovom putovanju dolazi dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump podržao Netanyahua uoči parlamentarnih izbora u Izraelu koji će se održati sljedećeg tjedna. To su prvi izbori u zemlji od napada Hamasa 7. listopada 2023., koji je potresao Izrael i gurnuo Bliski istok u kaos, dok je Izrael krenuo u rat u Gazi, Libanonu i Iranu.

Prema rezultatima ispitivanja javnog mnijenja, očekuje se da će Netanyahuova vjersko-nacionalistička koalicija izgubiti većinu potrebnu za formiranje vlade, iako bi i oporba mogla imati poteškoća u sastavljanju vlade.