Šokirao je bijegom iz zatvora: Ulovili najtraženijeg kriminalca

Francuska policija uhitila je kriminalca koji je, početkom srpnja, iz zatvora na u toj zemlji spektakularno pobjegao helikopterom. Zatvorenika Redoinea Faida (46) zatekli su u gradiću Reau,sjeverno od Pariza, zajedno s njegovim bratom Rachidom i još dva člana obitelji.

Faid je služio zatvorsku kaznu od 25 godina zbog oružane pljačke iz 2010. godine koja je završila ubojstvom policajke.

Iz zatvora je pobjegao 1. srpnja u čemu su mu pomogla dva naoružana pomagača, dimne bombe i brusilice kojima su rezali vrata da bi došli do krova gdje ga je čekao helikopter.

Ovo nije prvi njegov bijeg iz zatvora jer isto je napravio i 2013. godine kada su ga uhvatili nakon šest tjedana, javljaju agencije.

