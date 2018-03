HEP će do 2030. zamijeniti sva brojila: Plaćat ćemo još i snagu

Najkasnije do listopada 2030. godine HEP-ODS (Operativni distribucijski sustav) svim potrošačima energije u Hrvatskoj mora, o svom trošku, zamijeniti postojeća brojila digitalnima.

Nova brojila imat će u sebi mogućnost daljinskog očitavanja potrošene struje i angažirane snage, koja se sada većini potrošača ne naplaćuje, ali ni ne mjeri.

Obzirom da je Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela pravilo po kojem se granica za naplatu snage smanjuje s 30 kW na 20 kW, dio potrošača je automatski prešao iz Bijelog ili Plavog tarifnog modela (u kojima se snaga ne obračunava) u Crveni model u kojem se snagu treba plaćat.

Ugradnjom bojila bi veći dio potrošača mogao ubuduće plaćati snagu osim ako se ne odluče za aktivaciju limitatora ili druga rješenja koja ima u HEP ponudi.

HEP-ODS je dužan do 1. listopada 2020. opremiti sva mjerna mjesta na kojima je priključna snaga veća od 20 kW novim brojilima s daljinskim očitanjem.

Do listopada 2025. moraju kod kupaca iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom do uključivo 20 kW opremiti brojila s daljinskim očitanjem koja omogućuju mjerenje jalove energije, a do 2030. takva brojila moraju biti u kućanstvima.

No, ukoliko se kupac odluči zakupiti snagu do 20 kW, sve što prekorači mora platiti. Ukoliko korisnik prijeđe zakupljenu snagu, pokreće se proces obavještavanja korisnika da je prekoračio priključnu snagu te se korisnik može očitovati hoće li svesti snagu svojih uređaja na zakupljenu priključnu snagu, smanjiti ju ili kupiti broj kilovata koje smatra da će mu biti dovoljni.

- Ukoliko korisnik mreže dokupi priključnu snagu, ima pravo trajnog korištenja ove snage, a prelaskom iznad 20 kW priključne snage prelazi u crveni tarifni model s nižom naknadom za korištenje mreže po ostvarenom kWh, višom naknadom za obračunsko mjerno mjesto i dodatnom naknadom za ostvareno obračunsko vršno opterećenje.

Također, snaga koju brojilo ograničava je 15-minutna srednja snaga, a elektromehanički limitatori dozvoljavaju kratkotrajno opterećenje iznad zakupljene snage, tako da je moguće u kraćem periodu ostvariti i veću snagu od zakupljene - kazali su ih HEP-a za Novi list.