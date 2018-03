Građani u šoku: Sad im dolaze i trostruko veći računi za struju!

Potrošači su u šoku, stižu im daleko veći računi za struju, a nitko ih o tome nije obavijestio.

Najviše to osjete oni, koji imaju velike potrošače električne energije u domaćinstvu, kao što su grijalice na struju ili protočni bojleri te oni koji u istom objektu imaju više stanova i svi su na istom brojilu. Govori nam to savjetnik za energetiku udruge Splitski potrošač Nenad Kurtović.

- Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) izmijenila je nekoliko propisa i spustila granicu za ulazak u, takozvani, Crveni tarifni model s 30 na 20 kilovata. U tom se modelu naplaćuje i trošak obračunske vršne radne snage, za razliku od Plavog i Bijelog tarifnog modela - pojašnjava Kurtović te upozorava: “Svi, koji su potpisali elektromagnetsku suglasnost s priključnom snagom većom od 20 kilovata, automatski su ušli u Crveni model i imat će veće račune”.

A oni koji nisu to potpisali, mogu ući u potrošačku bitku.

- Ako je netko dobio veći račun i bez znanja su ga prebacili u Crveni model, a pritom nije potpisao suglasnost o priključnoj radnoj snazi od 20 kW do 30 kW, tada on treba platiti samo neosporni dio računa, uložit i prigovor i čekati odgovor HEP-a. Istovremeno mora pokrenuti postupak po kojem bi ga vratili iz Crvenog u Bijeli model. Također, treba navesti kako žele da se njegova potrošnja ograniči na 20 kW. HEP je dužan u roku od 15 dana to i provesti, odnosno staviti limitatore - kaže Kurtović.

Čini se kako su ovako uvećani računi počeli najviše stizati na području Dalmacije, a nešto i na Kvarneru. Kurtovića to ne čudi jer je tu više kućanstava s uređajima koji su veliki potrošači.

- Mnogi su svoje kuće razdijelili u manje apartmane ili stanove, ali su svi na jednom brojilu. Kada se uključi po četiri hladnjaka, perilica, televizora, dolazi do ovakvih slučajeva - kaže naš sugovornik.

Iz HEP-a su odgovorili da je sve na HERA-i jer oni samo provode odluku te agencije. No otamo, unatoč našem upitu, pozivima i porukama, nisu odgovorili do objavljivanja ovog teksta. Novi list prenosi kako su u HERA-i odgovorili da je namjera potaknuti kupce da potrošnju struje ravnomjerno rasporede tijekom dana. To se može prebacivanjem potrošnje na noć kada se ni u Crvenom modelu ne naplaćuje snaga od 21 do 7 sati zimi te od 22 do 8 sati ljeti. Lani je oko 13.000 kupaca imao suglasnost s priključnom snagom između 20 i 30 kW, te oni mogu računati na više račune jer nisu bili ranije u Crvenom modelu.

Prema izračunu za prosječno kućanstvo, računi trostruki

Savjetnik u Splitskom potrošaču Nenad Kurtović izračunao je kako kućanstvo koje je dosad bilo u Bijelom modelu i trošilo 600 kWh na mjesec, dosad imalo račun od 572,91 kunu, a nakon ove promjene i ‘skoka’ u Crveni model, račun se penje na čak 1757,49 kuna.