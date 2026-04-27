HERA objavila iznose naknada za priključenje na mrežu: 'Ovim se otvara prostor za industriju'

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u ponedjeljak je donijela je Odluku o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, koja prema ocjeni HERA-e otvara prostor za razvoj industrije, kroz niže troškove izgradnje novih pogona. Riječ je, kako se navodi, o odluci od iznimne važnosti za razvoj elektroenergetskog sustava, koja stupa na snagu 1. svibnja ove godine.

Njezino donošenje predviđeno je Zakonom o tržištu električne energije te jamči transparentnost i predvidivost za buduće priključenje na elektroenergetsku mrežu u cijeloj Hrvatskoj, kaže HERA.

Naknada za priključenje koju plaća pojedini investitor ili građanin za priključenje svoje građevine ili proizvodnog postrojenja (elektrane) određuje se ovisno o naponskoj razini priključenja - niski, srednji, visoki i vrlo visoki napon.

HERA je odlučila da jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog napona iznosi 193 eura po kilovatu (€/kW).

Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona iznosi 96,50 €/kW, a jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona iznosi 9,50 €/kW.

Jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona iznosi 19,00 €/kW.

Naknade su ujednačene na razini cijele Hrvatske, pa više nema razlike između Zagreba i ostatka zemlje niti situacija u kojima su neki plaćali više zbog “stvarnih troškova priključenja”.

Omogućava se razvoj konkurentne industrije

Kroz manje jedinične cijene za priključenje na višim naponskim razinama izravno se omogućava razvoj konkurentne industrije u Hrvatskoj kroz niže troškove izgradnje novih industrijskih pogona, podatkovnih centara i slično, ističe HERA.

HERA dodaje da nije prihvatila inicijalne prijedloge HEP ODS-a i HOPS-a za jedinične naknade s početka ove godine, već je samostalno donijela niže cijene jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu.

"HERA je u postupku donošenja Odluke provjerila da li jedinične cijene rezultiraju naknadama koje bi narušile isplativost ulaganja u projekte OIE, jer previsoki troškovi priključenja su prepreka energetskoj tranziciji, odnosno ostvarivanju ciljeva Nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Jedinične cijene iz Odluke u cijelosti korespondiraju s prihvaćenim scenarijima budućeg razvoja prijenosne mreže iz 10G plana", kaže se u priopćenju.

Isto tako, kaže se da je HERA u postupku donošenja odluke razmatrala utjecaj na tarife odnosno naknadu za korištenje mreže u budućem razdoblju.

"U sadašnjem trenutku nema potrebe povećanja iznosa tarifnih stavki za korištenje mreže, odnosno neće biti povećanja cijena električne energije", kažu u HERA-i.

"Ovom odlukom HERA je stvorila optimalne preduvjete za daljnji gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Pojednostavljeno, zahvaljujući manjim jediničnim cijenama za priključenje, naročito na višim naponskim razinama, izravno se omogućava razvoj konkurentne industrije u Hrvatskoj kroz niže troškove priključenja novih industrijskih pogona, podatkovnih centara i drugih energetski intenzivnih korisnika mreže. Osim toga, pojava novih velikih potrošača električne energije osigurat će bolju iskoristivost infrastrukture u kombinaciji s izrazito velikim interesom za gradnjom proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije", izjavio je predsjednik Upravnog vijeća HERA-e Nikola Vištica.