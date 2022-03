Novinarke Aida Kujović i Laura Šiprak su u studiju 24sata ugostile bivšeg generala i heroja obrane Dubrovnika Veselka Gabričevića koji je komentirao stanje u Ukrajini.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sve ovo što se danas događa u Ukrajini, a čega će biti idućih dana sve više, govori o tome da ne ide ruska operacija po planu kako što su očekivali. Nekoliko činjenica govori tome u prilog. Već dva dana javlja se da ide velika kolona prema Kijevu, to su uglavnom tenkovi, topnička sredstva. No, vidite da oni imaju određenih zastoja, logistika ih ne prati kao što treba. Nestaje im goriva - komentirao je Gabričević konvoj vozila koji se par dana kreće prema Kijevu.

- Mnogi su već ostavili svoje živote u Ukrajini, nije to tako jednostavna situacija. Među ruskim vojnicima ima puno mladih vojnika, oni nemaju iskustva. Vidjeli ste da i jedan broj zarobljenih vojnika kaže da nisu znali da idu u rat. Oni su pod krinkom vježbe zapravo krenuli s njima u osvajački pohod. Mislili su da neće biti otpora i da će lagano ušetati - komentirao je.

Gabričević je poručio kako su Rusi znali gdje su vojne baze, skladišta, zapovjedna mjesta, no da nisu znali kakav je moral ljudi u Ukrajini, kakav je moral vojnika.

>>> Zbivanja iz rata u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

- Uvijek u ratu, bez obzira na nadmoć, pobjeđuje moral i pobjeđuju ljudi. Temeljem iskustava iz Domovinskog rata ja to isto mogu potvrditi. Bio sam zapovjednik u Dubrovniku. Grad je bio u okruženju 147 dana, to mnogi ne znaju. Bio je u jednoj izuzetno teškoj strateškoj situaciji. Sva okolna brda nadvisuju Dubrovnik, lako ga je blokirati s mora. Došli su nadomak grada, ali se nisu usudili tako lako ući u grad jer su znali da bi u gradu bilo strašno. Ovdje je isto tako, ovaj način djelovanja što su izvele ruske snage, to je najopasnije za napadača. Kada idete frontalno, onda budite sigurni, ako je branitelj motiviran, ako ima sredstva, da nećete uspjeti - objasnio je.

'Rusi su predaleko otišli. Kako će to objasniti svom narodu?'

Poručio je kako su Ukrajinci bili spremni, no da ruska vojska nije očekivala takav otpor.

- Obzirom da u svojim nakanama nisu uspjeli u par dana, vrijeme sve više ide na ruku ukrajinskim borcima. Rusi su svjesni da će jednog dana izgubiti taj rat, ali sad je pitanje kako da predstave svom narodu svu tu suludost, sve što su učinili i svom narodu. Sada je pitanje kako se izvući iz toga jer su predaleko otišli - ocijenio je.

- Ratni zločini su nevjerojatni, oni su svjesni da ih čeka i Haag, a osudila ih je i cijela svjetska javnost, osim nekoliko država, ali to je čak i negativno kad vas podrži Sjeverna Koreja. Onda se zaista trebate zabrinuti tko ste vi i što radite - rekao je.

Na pitanje treba li strahovati od toga da će Putin posegnuti za nuklearnim oružjem, Gabričević je rekao da je sama prijetnja nuklearnim oružjem znak da Rusi gube rat.

- To je posljednje čime on pokušava zastrašiti narod i svijet. Ali, nemojte zaboraviti da on zastrašuje i ruski narod. Oni su svjesni da bi mogla doći kataklizma, ne bi ni oni bili pošteđeni - rekao je.

U obranu se uključio i veliki broj žena

Što se tiče stanja u Hersonu, Gabričević kaže da to ne znači da je bitka gotova tamo i smatra da će doći do prevrata.

- Ima tu puno ljudi koji su spremni ginuti za svoju državu i slobodu. Oružje im stiže svaki dan, ono je jednostavno za rukovanje, borci će vrlo brzo naučiti brzo rukovati njime, to se u ratu nauči preko noći - objasnio je.

Poručio je kako se u obranu uključio i veliki broj žena i djevojaka.

- Slično je bilo i kod nas. Bio je veliki broj žena pored muškaraca. U svojim postrojbama sam imao žene i djevojke koje su u prvom valu prešle s borcima koji su prvi išli u borbu - objasnio je.

- U ratu se koristi sve, a očito su Ukrajinci, pokazuju nam, spremni koristiti sve u obrani svoje slobode, države i demokracije. Ali tu se brani ne samo Ukrajina, tu se brani Europa i svijet jer ovo što se cijeli svijet podigao na noge i pruža potpore Ukrajini, to je znak da se tamo brani svijet, demokracija, sloboda, ljudsko dostojanstvo, i to ne možete pobijediti nikakvom silom, nikakvim oružjem - rekao je.

'Reakcija Zapada je bila brza, ali trebalo je reagirati i ranije'

Bez obzira što je oko milijun ljudi pobjeglo iz zemlje, velik dio je ostao.

- Priče o njihovom pristupanju u NATO, pa to Rusima smeta... Nisu ugroze mnogo veće ako je NATO u Ukrajini ili u Poljskoj. Interkontinentalne rakete mogu se lansirati i iz SAD-a u Moskvu - rekao je.

Na pitanje o reakciju Zapada, Gabričević je rekao kako je ona bila brza, no da je možda trebalo prije invazije iskoristiti vrijeme i pružiti bolju potporu što se materijalnih sredstva tiče.

- Ukrajinci su, mora se priznati, i na tome radili. Oni su pripremali svoju obranu u skladu sa svojim mogućnostima. To je velika zemlja, treba im puno oružja. Oni su naoružanje od Hrvatske tražili - rekao je i poručio kako je u takvim situacijama svaka pomoć dobrodošla.

Gabričević je rekao da hladno i smrznuto tlo odgovara Rusima.

- No kada dođe do otapanja leda i popuštanja zemlje, kada se raskvasi zemlja, onda će se tenkovi teško kretati, bit će ograničeni. Vrijeme njima nikako ne ide na ruku i siguran sam da im je teže i teže - poručio je.

'Rusija je sve slabija ekonomski'

Troškovi rata su ogromni, a zbog sankcija je ekonomski je sve slabija.

- Blokiran im je bankarski sustav, uvoz, izvoz, zatvoren je zračni prostor posvuda. Oni koji imaju svoje bogatstvo po svijetu, sve je to blokirano. Oni su njega doveli na vlast, možda će ga i skinuti - objasnio je.

Na pitanje koliko je bitna pomoć izvana, što se tiče financija i oružja, Gabričević je rekao da je to nemjerljivo.

- Hrvatska je poslala malu pomoć, da malu u svjetskim razmjerima, ali velika je to za njih. Njima nedostaje pješačkog naoružanja, to smo i mi poslali. Kada je ovakav rat u pitanju, svaki čovjek koji može nositi pušku, neka ju nosi ako će ju koristiti kako treba - objasnio je.

Što se tiče informiranja javnosti, Gabričević je rekao kako u Ukrajini još uvijek funkcioniraju društvene mreže, a da je Zelenskij vrlo vješt motivator i govornik.

- On pogađa u sridu često puta. Uzmite samo jednu njegovu izjavu, kada je zatražio hitan prijam u EU, znate što to znači na narod, za borce? Da Europa prihvaća, da nisu dio Rusije, da su zapadna demokracija. To su veliki motivi za narod, za vojsku, i budite sigurni da će onaj broj koji se kolebao, jer uvijek ima i takvih, brzo će promijeniti mišljenje i stati na stranu slobode - objasnio je.

Strateški cilj u Ukrajini je, smatra Gabričević, elektroenergetika Ukrajine koja je povezana s Rusijom.

- Jedan dio energije koji proizvodi nuklearna elektrana, on zapravo ide u Rusiju. Neće oni pristupiti ugrozi jer na taj način ugrožavaju sebe. Neće se tu ništa ozbiljno dogoditi - objasnio je.

Na pitanje zašto su Rusi išli u Černobil, Gabričević kaže kako su ga Rusi blokirali, a ne osvojili.

- No plan im ne ide, nije dobro isplanirana ta akcija. Kad je u pitanju i uporaba nuklearnog oružja, pa i oni imaju protokole. Ne drži Putin prst na gumbu - rekao je i poručio kako sve države imaju protokole za te stvari.

'Putin mi djeluje rastreseno, usplahireno'

- Svjestan sam da je Putin svoje najbliže suradnike birao po podobnosti, to su oni koji su mu odani. No, možda ima trezvenih. Možda se i s tim Putinom nešto događa, nisam psiholog, ali mi djeluje rastreseno, usplahireno, ne djeluje mi normalno - rekao je.

- Rusija je članica Vijeća sigurnosti, ima pravo veta, u svojoj politici se bori za razoružanju, da se nuklearne glave unište i da ih je što manje, a sad ista ta članica prijeti uporabom nuklearnog oružja. Pa normalno je da će cijeli svijet biti protiv toga - objasnio je i dodao kako je nejasno zašto su Rusi očekivali drugačije.

Na izjave ruskih vojski da ne gađaju civilne ciljeve, Gabričević tvrdi kako se to radi.

- Ako se počnu služiti do kraja tom strategijom, moglo bi ih to skupo koštati - dodao je.

Na pitanje mogu li Ukrajinci uzeti natrag gradove koji su pali pod Rusima, Gabričević kaže - naravno da mogu.

- Siguran sam da će sve oni to vratiti natrag. Možda je mogao biti još neki status quo oko pokrajina, ali je Putin sebi zatvorio vrata i tu više nema pogađanja, trgovine. Ukrajina i njihovo vodstvo su odlučili da sada u potpunosti moraju osloboditi Ukrajinu. Pregovori se moraju voditi. I ja sam išao na njih pa sam s protivničkom stranom pregovarao, još se ne bih ni vratio, a već su granate padale, ali sam išao uvijek na pregovore. Nešto se uvijek postigne, ili bar onu drugu stranu natjerate da vide pravu istinu. Pregovori trebaju uvijek, mada narod, onaj koji gine, teško mu je to i objasniti, a mi smo u Dubrovniku uvijek imali pregovaračku ekipu koja je išla na pregovore bez obzira što smo bili okruženi. Ja sam imao "crvene linije" s tim zapovjednicima, mi razgovaramo, a po Dubrovniku padaju granate... Ali razgovarati se mora - objasnio je i dodao kako vjeruje kako Zelenskij dobro zna što želi.

'Hrvatska ima iskustvo s izbjeglicama'

Što se tiče izbjeglica na granicama, Gabričević je rekao kako je donesena odluka EU da ih se primi na tri godine.

- Vjerojatno će dio ljudi ostati gdje su otišli, priključit će im se dio obitelji koji je u Ukrajini, uglavnom su to muškarci i borci, oni koji prežive. Najteže je ovim ljudima, a ove države gdje oni dolaze, oni će ih prihvatiti organizirano, svi su se obvezali na to. Imaju i dosta iskustva, preko Hrvatske je zadnjih godina prešao velik broj izbjeglica, kad je bio rat su ljudi išli u Njemačku. Mi smo imali izbjeglice iz Bosne, pa i u Zagrebu su mnogi hoteli bili puni izbjeglica. Imamo iskustva s time i mislim da neće biti problema što se tiče njihovog smještaja, prihvata, ali ostaju njihovi osobni problemi, jer, kad se odvajate od obitelji, doma, države, odlazite u nepoznato. Zato im moramo pokazati gostoprimstvo jer mi znamo što je to. Ali će oni u Hrvatskoj biti sigurno lijepo prihvaćeni - objasnio je.

Istaknuo je kako je front u Ukrajini sad dugačak oko 2000 kilometara.

- Teško je da se može na tako dugom frontu izvoditi vojna djelovanja. Bit će im sve teže, hrana, streljivo, gorivo... Ta logistika je strašna. Rat velike resurse troši. Svaka država je u ratu snažna i svaka oružana sila je snažna onoliko koliko je snažno gospodarstvo. A gospodarstvo Rusije je sve lošije i lošije - objasnio je i dodao kako Ukrajina nije sama i dobiva konstantno pomoć.

'Što Putin više zatvara prosvjednike, to će ih biti više na prosvjedima'

Istaknuo je kako percepcija Rusije u Hrvatskoj nije najjasnija te da tamo nije toliko dobro koliko se prikazuje, a to pokazuje i ruski BDP. Smatra kako će podrška naroda biti sve manja.

- Imate preko 10.000 ljudi koji su zatvoreni zbog prosvjeda, ali to može biti i kontraproduktivno. Što ih više zatvarate, imat ćete ih više na prosvjedima. On misli da će pokoriti narod, ali narod se neće time pokoriti. On i tu treba očekivati probleme, unutrašnje probleme - objasnio je.

- Imali smo situaciju kada je u Dubrovniku bio Srđ pred padom. Obranili smo ga. Bilo je na stotine tijela napadača, oni ih nisu ni pokupili nekoliko dana. Pitanje je kako Rusi postupaju prema svojim mrtvima - objasnio je.