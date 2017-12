Heroj: Skočio je u ledeno more i spasio uplašenu kujicu Neru

Obožavam životinje i, kad sam vidio uplakanu vlasnicu koja je preklinjala da joj netko pomogne, nisam dugo razmišljao. Skinuo sam se i zaplivao.

Ovako govori rovinjski heroj Vasko Joveski (23), pizza majstor, koji je na božićnu večer otplivao stotinjak metara u ledenome moru kako bi spasio psa Neru. Naime, Vasko je s prijateljem bio u šetnji pokraj plaže na Valdibori. Ondje su sreli očajnu ženu koja je, kaže, bila izvan sebe. Molila ga je da joj spasi psa koji je upao u more. Uokolo je bilo mnogo ljudi, no Vasko nije dvojio.

Foto: Radio Rovinj FM

- Prvih pet metara je ledeno, a poslije više ništa ne osjećaš - uz smiješak kaže Vasko. Temperature mora u ovo doba godine su oko 11 stupnjeva danju. Doplivao je do psa, koji je preplašeno kružio. Pozivao ga je k sebi, a potom s njim u naručju doplivao do obale. Ondje ga je dočekao gromoglasni pljesak okupljenih. Vlasnicu otprije nije poznavao, a nije čak ni saznao njezino ime. Inače, prije nego što je Vasko skočio u more, Centar 112 primio je poziv vlasnice da joj ljubimac ne može izaći iz mora. Dva rovinjska vatrogasca brzo su stigla do plaže gdje su trebali ući u gliser i otploviti po psa. No Nera je već bila na suhom.

Foto: Radio Rovinj FM

- Mi smo je utoplili i prevezli do prijatelja - kazali su vatrogasci. Vlasnica mješanca kasnije je od njih tražila pomoć ne bi li pronašla spasitelja svog ljubimca. S obzirom na to da je psu 18 godina, vjerojatno će mu trebati puno vremena za oporavak.

Bila je jako preplašena

Kujica Nera plivala je cijelo vrijeme u krug. Bila je noć i bilo joj je teško orijentirati se prema obali. Njezin spasilac Vasko čuo je kasnije i da je pas slijep. Ipak, uspio ga je izvući na sigurno, gdje su ga utoplili. Kujica od šoka jučer nije mogla jesti i dugo će se oporavljati.