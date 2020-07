Ne\u0107e odgovarati nitko niti iz Hrvatskih voda, \u010diju branu je Tihomir s prijateljem\u00a0Domagojem\u00a0otvorio da voda ote\u010de u Savu niti itko iz Vodoopskrbe i odvodnje, \u010dija kanalizacija nije mogla progutati vodu. Oni prebacuju krivnju jedni na druge. Ali zato Blagusa (54) terete odvojeno policija za vrije\u0111anje njihovih slu\u017ebenika, ali i Hrvatske vode za neovla\u0161teni ulazak u njihov objekt.

Kako je ispri\u010dao u na\u0161em studiju, zadnjih pet dana, odnosno od poplave, je jedva spavao desetak sati.

Zadnji put je ovakva situacija bila prije 25 godina, ali nije bilo ovako, jer su\u00a0 na ustavi bila drvena vrata. Susjedu je onda bilo lak\u0161e, udario je sjekirom dva puta po vratima i u\u0161ao je unutra. Tada voda nije uspjela do\u0107i do ku\u0107a kao sad - pri\u010da Blagus.

Ka\u017ee kako je u petak ranije i\u0161ao spavati.

- Oko pola jedanaest je dotr\u010dala mama i rekla mi da do\u0111em, da nam se ne\u0161to doga\u0111a u kupatilu, da voda \u0161iklja. Iza\u0161ao sam iz sobe i uletim u vodu. U dvori\u0161tu je ve\u0107 bio bazen. Bio je mrak, tr\u010dali smo prema ku\u0107i i ve\u0107 je sve bilo puno vode. Prvo \u0161to mi je palo na pamet je da je ispod svuda struja. Namje\u0161taj je ve\u0107 bio u vodi, a vani su se skupili susjedi, Domagoj i ostali. Mislim se, ako dignem namje\u0161taj ne\u0107u ni\u0161ta napraviti, voda \u0107e i dalje dolaziti. Uzalud di\u017eem namje\u0161taj, ako \u0107e voda i dalje nadirati. Nisam znao ni \u0161to \u0107u s mamom. Izletio sam van i s Domagojem se dogovorio da moramo vidjeti otkud voda dolazi i da je zatvorimo. I tad se javila ona susjeda i rekla da se mora oti\u0107i u ustavu i zatvoriti brana. Sva sre\u0107a da je Domagoj odmah na\u0161ao sjekiru. Bila je sre\u0107a da ju je na\u0161ao, ne znam kako bismo u\u0161li. Sve je bilo puno vode, nismo vidjeli ni kuda idemo - nastavlja Blagus.

Kad su do\u0161li do ustave, do\u010dekala su ih metalna vrata, pa su morali razbiti prozor. U pomo\u0107 im je pristigao susjed s lampom, jer u mraku je bilo nemogu\u0107e razbiti prozor.

Moglo je sve zavr\u0161iti tragi\u010dno, jer je ustava puna struje, a kad je Blagus u\u0161ao unutra, sve je bilo puno vode i on je unutra zakora\u010dio bez ikakvog osiguranja.

Kad je brana zatvorena, tada je do\u0161la i policija, jer su Blagus i ostali susjedi zvali sve brojeve telefona i tra\u017eili pomo\u0107.

- Dok smo Domagoj i ja bili sami, nije bilo nikoga. Zvali smo policiju i sve ostale, ali nije bilo nikoga. Policija je do\u0161la dok sam ja bio unutra. Onda su policajci pitali jel mogu provaliti, pa su provalili - rekao je Blagus.

Kad je voda prestala nadirati, Blagus se vratio ku\u0107i, gdje ga je zatekla voda u visini od 20 cm. Navodi da je sve u ku\u0107i plivalo i nije bilo prostorije koja nije bila puna vode, odnosno fekalnih voda. Kante za sme\u0107e u dvori\u0161tu su pale, prevrnula ih je bujica i plivale su po cijelom dvori\u0161tu, zajedno sa sme\u0107em koje je bilo u njima.

\u0160to se ti\u010de policije i njegovog postupanja, sve se moglo izbje\u0107i da je policija imala malo vi\u0161e takta, ali Blagus ka\u017ee da je on reagirao jer je bio ljut i frustriran zbog cijele situacije.

- Ja sam samo htio svoj mobitel. Rekli su da rade uvi\u0111aj, da su ih poslali, jer Hrvatske vode namjeravaju di\u0107i tu\u017ebu protiv nepoznatog po\u010dinitelja koji je provalio. Rekao sam im da sam ja provalio. Htio sam sve fotografirati da imam dokumentirano, ali mi policajac nije dao. Nisam ga ni psovao ni napadao, nisam se ni nadao da \u0107e mi izbiti mobitel. Udario me i uzeo mobitel i ja sam automatski krenuo rukom da vratim svoj mobitel, a ovi policajci koji su bili pored njega su to valjda shvatili kao napad - ispri\u010dao je Blagus i dodao da se kad ga je policija pritisnula koljenom da se osje\u0107ao poni\u017eeno, kako je rekao, kao klo\u0161ar.

Ispovijest heroja s Trnja: 'U pet noći sam spavao deset sati'

S nama je danas u studiju bio Tihomir Blagus, koji je spasio Trnje od veće katastrofe prilikom poplava. On je s prijateljem Domagojem otvorio branu, a policija ga je za to kaznila...

