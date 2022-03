To su heroji. Riskirali su svoj život da spase drugog, skakali su u vodu i u vatru, darovali su svoje srce, domove, aute, novac... Gradili su škole u najsiromašnijim dijelovima svijeta, upisivali fakultete unatoč teškom invaliditetu, udomljavali i po 50 djece... Ti su ljudi naš ponos i zbog njih 24sata već 17. godinu dodjeljuju nagrade Ponos Hrvatske.

Oni su skromni i nikad nisu tražili javno priznanje za svoja velika djela. No mi smo tu kako bismo istaknuli da ti ljudi zaslužuju priznanje i da je to svijet u kojem želimo živjeti. Mnogi naši partneri već nas godinama podržavaju u tome - HEP, Erste banka, Končar, Hrvatska Lutrija, Fina, OTP banka, Studenac, INA, Međimurska županija te Prvo plinarsko društvo.

Svakom od dobitnika iskazuju zahvalnost za sva dobra djela jer je, zahvaljujući ljudima čista srca, naša zemlja ljepše mjesto za život.

Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a

Stvarnost nas gotovo svakodnevno podsjeća na saznanje da su solidarnost i spremnost za pomoć vrline koje naše društvo, pa i čitavu civilizaciju čine boljima i spremnijima da se suoče i s najtežim izazovima. Događaji koji su posljednjih dana potresli Europu i Svijet to iznova potvrđuju. Svima koji su u bilo kakvoj nevolji nema veće utjehe od toga da znaju da nisu sami, da se imaju na koga osloniti. A njihov oslonac su brojni naši sugrađani velikog srca, skromni i najčešće anonimni. Zato je važna nagrada Ponos Hrvatske, jer takve ljude otkriva i slavi. Čestitam i zahvaljujem svim dobitnicima nagrade i želim im da ustraju u svom djelovanju.

I mi smo u Hrvatskoj elektroprivredi u više navrata imali u svojim redovima kolege koji su zaslužili nagradu Ponos Hrvatske. To su radnici koji su u okolnostima prirodnih katastrofa, pa tako i potresa na Banovini davali sve od sebe da građanima osiguraju opskrbu električnom energijom. Na Banovini smo dali i još uvijek dajemo i nemali financijski doprinos. Prošle smo godine građanima pogođenim potresom otpisali račune u visini većoj od 80 milijuna kuna. S tim mjerama nastavljamo i u ovoj godini. I u trenutnoj situaciji, bit ćemo pouzdan oslonac Vladi u provedbi mjera za ublažavanje udara od poskupljenja energije.



Krešimir Barić, član Uprave Erste banke

Prije svega, želimo zahvaliti Patriku, koji se sa svojih 17 godina upustio u avanturu života i sam prehodao od Zagreba do Rijeke kako bi sakupio novac za kupnju ruksaka djeci slabijeg imovinskog statusa. Njegova hrabrost potvrda je kako je za pomoć drugome potrebno samo donijeti odluku, pa makar ona bila i iskorak u nešto nepoznato. Ujedno čestitamo i ostalim dobitnicima jer svojom hrabrošću i nesebičnim djelovanjem naše društvo čine boljim mjestom.

Kao odgovorna financijska institucija, svjesna zahtjevnih okolnosti, Erste banka je od početka krize uzrokovane koronavirusom nastojala dati svoj maksimalan doprinos kako bi olakšala utjecaj na klijente. Zbog toga je zauzela proaktivan stav i donijela cijeli niz mjera kako bi građanima i tvrtkama omogućila da trenutačne okolnosti prebrode na što je moguće bezbolniji način te tvrtkama omogućila kontinuitet redovnog poslovanja. Uz navedeno, Erste banka je svjesna iznimne važnosti ulaganja u zajednicu te prepoznaje potrebu solidarnog djelovanja, pa kroz donatorske inicijative uvijek nastoji pružiti podršku različitim inicijativama te mnogobrojnim kulturnim, zdravstvenim, obrazovnim, sportskim i humanitarnim projektima.

Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Grupe Končar

Dobitnicima nagrade Ponos Hrvatske prije svega želim čestitati i zahvaliti na neizmjernoj nesebičnosti i brizi te hrabrosti i upornosti. Svojim primjerom utirete put generacijama koje dolaze prema zajedničkom napretku te sveopćem boljitku. Ovi veliki ljudi dokaz su da u našem društvu ima pravde i poštenja, iako se ponekad ne čini tako. Naši ljudi, sugrađani, susjedi, a posebno ovi istaknuti pojedinci, uvijek pokazuju koliko nam je veliko srce i kako smo bezuvjetno tu jedni za druge kad god je to najpotrebnije.

Grupa Končar tijekom svoje povijesti izgrađena je i na podršci zajednice u kojoj poslujemo, živimo i s kojom zajedno rastemo. Upravo nas ta neraskidiva veza potiče na izvrsnost u svemu što činimo, ali i na dijeljenje te redovito sudjelovanje u mnogim društveno odgovornim projektima i akcijama. Drago nam je što smo u mogućnosti i prilici pomoći onima kojima je naša podrška zaista potrebna, a posebice onima najmlađima, za koje naposljetku i gradimo budućnost naše zemlje. Tijekom protekle dvije godine posebnu smo pažnju posvetili školama, bolnicama, domovima za nezbrinutu djecu i ostalim društveno važnim institucijama u potresom pogođenim područjima te drugim krajevima Hrvatske u kojima je naša pomoć bila potrebna. Kako smo nedavno najavili, u novo stoljeće poslovanja ušli smo s još većim naglaskom na društvenu odgovornost, pri čemu ćemo neprekidno nastojati biti čvrst oslonac zajednici te predvodnik pozitivnih društvenih promjena.



Ivana Bulimbašić Paulin, korporativne komunikacije i DOP Hrvatske Lutrije

Dobitnicima Ponosa Hrvatske iskazujemo divljenje i poštovanje, a svim ljudima poručujemo da zastanu na tren i vizualiziraju djela dobitnika ove nagrade kako bi bolje uvidjeli nesebičnost i veličinu njihovih postupaka. Oni su doista naši heroji jer u današnje vrijeme, koje, nažalost, mijenja međuljudske odnose i dovodi do otuđivanja, upravo su dobitnici Ponosa Hrvatske onaj tračak nade koji dokazuje da dobro još postoji i da se među nama krije mnogo ljudi velika srca.

Socijalna osviještenost najviše dolazi do izražaja tijekom kriza, a nakon potresa i zbog pandemije svjedočili smo mnogobrojnim pozitivnim promjenama koje su se događale svakog dana. Na nama je da vlastitim primjerom potaknemo i njegujemo ono najbolje u ljudima, a to je pomaganje drugima. Hrvatska Lutrija slijedi vrijednosti koje je utkala u svoje poslovanje prije gotovo pola stoljeća i koje od tada pa sve do danas imaju jedan cilj – stvaranje sretnije i razigranije Hrvatske. Tako svake godine za potrebe financiranja humanitarnih, sportskih, kulturnih i sličnih događanja Lutrija osigura značajna sredstva, a u 2021. godini osigurala je gotovo 100 milijuna kuna. No, osim kroz državni proračun te različite društveno odgovorne projekte u koje se uključuje, Lutrija je izuzetno ponosna na akcije koje iniciraju i u koje se uključuju njeni zaposlenici. Tako su se tijekom prošle godine zaposlenici pridružili različitim volonterskim akcijama u Skloništu za nezbrinute životinje Dumovec i akcijama čišćenja okoliša, a krajem godine svi su sudjelovali u humanitarnim akcijama u kojima se prikupljala pomoć za pet različitih udruga po izboru samih zaposlenika.

Vinka Ilak, članica Uprave Fine

Svi mi u sebi nosimo dobro, osjećaj za ispravno i moralno. Pa i kad nas život iznenadi nepravdom, ono dobro u nama daje nam snagu i moć prevladavanja životnih poteškoća . Dobitnici Ponosa Hrvatske, i prijašnji i ovogodišnji, najbolji su primjer humanosti i solidarnosti. Oni su dokaz da uvijek postoji netko tko može pružiti ruku dobročinstva, utjehe i pomoći. Zajedništvo je veće i snažnije od svake nepravde. Čestitamo svim dobitnicima od srca, vi ste pravi ponos Hrvatske!

Financijska agencija uvijek je reagirala u teškim vremenima i nastojala pomoći svojim sugrađanima. Sudjelovali smo u obnovi osnovne škole na velikogoričkom području koja je u potresu u prosincu 2020. pretrpjela značajnu štetu te je proglašena neuporabljivom. Kako bi pomogla građanima čija je imovina oštećena tijekom potresa, Fina je, s Vladom RH, provela moratorij na ovrhe u razdoblju od šest mjeseci. Društvena odgovornost i ulaganje u lokalnu zajednicu važan je dio naših aktivnosti. Upravo iz tog razloga uspostavili smo deset IT razvojnih centara diljem Hrvatske, kako bismo mladim talentima omogućili stipendiranje, mentorstvo i zapošljavanje u njihovu rodnom kraju, bez potrebe za odlaskom u Zagreb ili izvan Hrvatske. Briga o okolišu i digitalizacija također su u centru našeg fokusa i zbog toga kontinuirano unapređujemo svoje usluge kako bismo poduzetnicima i građanima omogućili lakše, brže i učinkovitije poslovanje.

Nikola Mikša, član Uprave OTP banke

Veliko hvala ovim divnim ljudima, koji svojim djelima čine Hrvatsku boljim mjestom za život i

daju nam nadu i vjeru u bolju budućnost. Podržavanjem ovog događaja OTP banka nastoji promovirati vrijednosti koje današnji laureati promiču i tako doprinose izgradnji pravednijeg i poštenijeg društva.

Potres i pandemija podsjetili su nas na neke male i svakodnevne stvari i naučili nas da ih ponovno počnemo cijeniti. Zbog toga OTP banka kontinuirano radi na unapređenju mogućnosti korištenja naših usluga iz ugodnosti vlastitog doma te smanjenju potrebnog broja dolazaka u poslovnicu i vremena provedenog u njoj. Pored toga, naša pravila za rad od kuće vrlo su prilagodljiva da se i naši zaposlenici uvijek osjećaju sigurno i zadovoljno. Društvenu korisnost tog pristupa potvrđuju i dva priznanja primljena tijekom proteklih 12 mjeseci: priznanje Global Financea za iznimno upravljanje u uvjetima korona krize te titula Banka godine u Hrvatskoj za 2021. Sliku zaokružuju naš program društveno odgovornog poslovanja 'Zeleno svjetlo za' te donacijski program 'Zaokruži', u kojem s Mastercardom i našim klijentima doprinosimo poboljšanju zdravstvene skrbi djece u Hrvatskoj.

Filip Bilanović, član Uprave Studenca



Studenac je svjestan svojeg utjecaja na društvo, kao i toga da dio poslovnih uspjeha dolazi upravo iz zajednice u kojoj posluje. Zato, kao prava trgovina-susjed, svojim odgovornim projektima podržava zajednicu u različitim područjima. Zahvaljujući projektu 'Korak bliže prirodi', čišćenjem mora te edukacijom doprinosimo očuvanju prirode, a našim projektom 'Korak bliže zajednici' donacijama podržavamo neprofitne organizacije koje doprinose iskorjenjivanju gladi i promociji zdravog života. Također, naš je najnoviji odgovorni projekt 'Korak bliže znanju', u kojem osnovnoškolce educiramo o financijskim osnovama kako bi stekli korisne životne navike. Odgovorno poslovanje dio je dugoročne poslovne strategije Studenca i naš je plan različitim aktivnostima nastaviti pridonositi pozitivnim društvenim promjenama. Takvim promjenama zasigurno doprinose i pojedinci koji su se istaknuli hrabrošću, nesebičnošću i dobrotom te zaslužuju svako divljenje i nagradu Ponos Hrvatske.

Barbara Dorić, članica Uprave Ine



Kao društveno odgovorna kompanija, od svojih početaka ulažemo u kvalitetu života zajednica u kojima poslujemo. INA desetljećima podržava razne inicijative i projekte usmjerene na dobrobit i zaštitu djece, obrazovanje, promicanje zdravog života, sporta, kulture, zdravlja i zaštite okoliša. Vjerujemo da je u ovim vremenima važnije nego ikad pokazati da 'veliki' stoje uz 'male', a pritom ne smijemo zaboraviti ni na pojedince koji svojim nesebičnim djelovanjem pridonose boljitku društva i promiču temeljne ljudske vrijednosti. Drago mi je da postoje nagrade poput Ponosa Hrvatske, koje se dodjeljuju takvim herojima koji su nam svima inspiracija da budemo još bolji.

Ljerka Cividini, gradonačelnica Čakovca



Ljubav i empatija emocije su jedinstvene ljudima. Svi oni koji su primili nagradu Ponos Hrvatske, ali i oni do kojih ta nagrada tek dolazi, svakodnevna su nam smjernica i podsjetnik upravo na tu ljubav i prave vrijednosti, na čemu im iskreno i veliko hvala. Oni su simbol ljudskosti, potvrde da smo unatoč pandemiji, sve težim egzistencijalnim temama i situacijama, ljudi u pravom smislu riječi i ostali. Iznimno cijenim naše sugrađane koji se u svemu što rade prvo osvrnu oko sebe i pokažu ogromno hrvatsko, čakovečko i međimursko srce. Građani ove zemlje mnogo su puta pokazali da su najjači kad je najteže. Dokazali smo to više puta ove godine, od podrške potresom stradalim dijelovima zemlje do pomoći bolnicama i oboljelima tijekom pandemije, ali i potrebitim sugrađanima. I to ne samo pojedinci nego kao cijelo društvo. Spremnost pomoći susjedu i prijatelju u nevolji jedna je od najvećih vrlina koje kao zajednica imamo te pravi čvrsti temelj za gradnju hrvatske budućnosti. Naš veliki Matoš to je sažeo u jedan stih: 'Dok je srca, bit će i Kroacije'.

Poruka je da svi otvorenošću i iskrenim dijalogom možemo graditi kraj, državu, svijet u kojem želimo živjeti, a to je svakako onaj u kojem ima pravde i poštenja. Uz upozoravanje na potrebe i probleme u društvu, davanje podrške svemu što je dobro i pozitivno te nesebično davanje uz dozu empatije, lako nam se otvore nova vrata koja vode do vrijednosti kojima težimo. Važno je zato okružiti se takvim ljudima, ne gubiti vjeru i držati se svojih uvjerenja. Uz Ponos Hrvatske lako je prisjetiti se da su među nama ljudi anđeli, oni koju pomažu i daju bez pitanja, ne traže ništa zauzvrat, kreatori su svoje pravde i poštenja, čime u konačnici čine naše društvo boljim. Oni su najglasnija poruka onima koji su izgubili nadu.

U trenucima u kojima svakodnevno raste egzistencijalna neizvjesnost i sve više građana suočava se s prijetnjom siromaštva, svaka je pomoć dobrodošla. Zbog toga u prvom redu stojimo na raspolaganju stanovnicima Čakovca i Međimurske županije kao institucija koja će im pružiti podršku kad im je ona neophodna, kroz jednokratne potpore socijalno ugroženima i obiteljima.