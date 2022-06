Herwig Langanger postao je novi član uprave Styria grupe

Tim Uprave pod vodstvom Markusa Maira nastavit će voditi Styria Grupu sa strateškom vizijom, razboritošću i kontinuitetom. Mediji su suočeni s velikim međunarodnim izazovima. Zbog toga je bila deklarirana želja Nadzornog odbora dopuniti Izvršni odbor čovjekom koji ujedno donosi relevantnu medijsku ekspertizu i dobro poznaje Grupu iznutra, izjavio je Friedrich Santner, predsjednik Nadzornog odbora Styria Media Groupa, vlasnika 24sata, Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika.

Tvrtka je u utorak izvijestila kako, uz Maira i kolegu Kienera, u tim Izvršnog odbora ulazi Herwig Langanger. On je 2014. godine preuzeo predsjedanje upravnim odborom dnevnih novina Die Presse, a od 2018. predsjeda i Styria Digital Servicesom kao izvršni direktor. Profesionalnu karijera u Styria Media Group AG počeo je 2004., kad je radio kao pomoćnik uprave i kao IT kontrolor u Styria IT. Do daljnjega će ostati i predsjednik Uprave Die Pressea.

- Želimo zahvaliti nadzornom odboru na ukazanom povjerenju i veselimo se suradnji s našim novim kolegom iz uprave Herwigom Langangerom - izjavio je Mair.

Najčitaniji članci