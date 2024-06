Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Hezbolah snažno napao devet izraelskih vojnih lokacija

Libanonski Hezbolah priopćio je u četvrtak da je lansirao rakete i naoružane bespilotne letjelice na devet izraelskih vojnih lokacija u koordiniranom napadu, pojačavajući drugi dan zaredom neprijateljstva na južnoj granici Libanona. Napadi su izvedeni kao odmazda za izraelski napad u utorak u kojem je ubijen viši zapovjednik Hezbolaha na terenu.

Fire following over border rockets launching to Israel from Lebanon, amid ongoing cross-border hostilities between Hezbollah and Israeli forces, in northrn Israel | Foto: Gil Eliyahu

Skupina je u priopćenju objavila da je ispalila rakete Kaćuša i Falak na šest lokacija izraelske vojske. Njihova televizija Al-Manar izvijestila je o više od 100 ispaljenih raketa odjednom.

U priopćenju Hezbolaha stoji da je također lansirao dronove na sjedište izraelskog sjevernog zapovjedništva, sjedište obavještajne službe i vojarnu.

Sigurnosni izvor rekao je Reutersu da je riječ o ispaljivanju najmanje 30 napadačkih dronova odjednom, što je do danas najveći napad skupine dronovima u osmomjesečnom ratu.

Fire following over border rockets launching to Israel from Lebanon, amid ongoing cross-border hostilities between Hezbollah and Israeli forces, in northrn Israel | Foto: AYAL MARGOLIN

Hezbolah, kojeg podržava Iran, i Izrael razmjenjuju vatru od izbijanja rata u Gazi u listopadu, ali posljednja dva dana došlo je do naglog porasta tenzija nakon izraelskog napada u kojem je ubijen zapovjednik Hezbolaha.

Skupina je objavila da je napad u četvrtak odgovor na atentat na zapovjednika Taleba Samija Abdalaha. Već je u srijedu izvela najmanje osam napada u znak odmazde.