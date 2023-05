HGK: Porezne izmjene pomoći će građevinarstvu i prometu

Najavljene porezne izmjene pomoći će građevini i prometu koji vape za radnicima, jer bi plaće u tim djelatnostima trebale rasti, a na ruku im idu i izmjene u sustavu PDV-a, ocjenjuje u petak Hrvatska gospodarska komora (HGK).

Radi se o djelatnostima s velikom potrebom za kvalificiranim radnicima, posebno srednje i više stručne spreme. Stoga je svakako pozitivna glavna izmjena poreznog sustava koja se tiče onih zaposlenih s najnižim primanjima, čije bi neto plaće trebale osjetno rasti, kaže potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj.

Prosječna bruto plaća u građevinarstvu u ožujku iznosila je 1.175 eura, a u prometu 1.328 eura.

Dvjema djelatnostima bi prema njezinim riječima trebale pomoći i izmjene poreza na dodanu vrijednost, budući da se više neće teretiti isporučitelja, ako nije u mogućnosti naplatiti cijeli iznos ili dio dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine.

Potpredsjednica HGK pojašnjava da bi s obzirom na povećan raspon za porez na kuće za odmor i ovisno o odlukama lokalnih vlasti, moglo doći do povećane trgovine kućama za odmor.

"No, nije moguće predvidjeti u kojem će smjeru to odvući građevinu, ili do smanjenja ili povećanja građevinske aktivnosti", kaže Čagalj.

HGK ističe da u obnovi od potresa nedostatak radnika utječe na kvalitetu, rok izvođenja radova i prihvaćenje novih poslova. To se ne odnosi samo na obnovu, a utječe i na izlazak hrvatskih tvrtki na inozemno tržište.

Kada je riječ o prometu, strateški ciljevi govore o tome kako bi do 2050. godine barem 75 posto tereta trebalo prevoziti željeznicom i unutarnjim plovnim putevima. Predviđa se i razvoj integriranog prijevoza putnika, što pak znači da će mnoge gradsko-prigradske i lokalne rute biti potrebno pokriti kvalitetnim linijama autobusnog prijevoza. U teretnom prijevozu predviđen je razvoj multimodalnosti , pa će biti potreban veliki broj vozača kamiona i dostavnih vozila za prijevoz na kratkim rutama, kažu u komori.