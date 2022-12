HGSS-ovac o potrazi za pilotima i MIG-om: Sve sreća da je sve kratko trajalo, manje od 2 sata

Zvonimir Miler iz HGSS-a za Novu TV komentirao je pad MIG-a te situaciju u Slatini.

- Sve sreća da je sve kratko trajalo. Već od same dojave, negdje oko 14 sati, kada su dignute sve operativne snage koje sudjeluju u ovakvim situacijama, naši pripadnici su oko 15 sati bili na terenu.

Tu je bio i naš pripadnik s potražnim psom, koji je zajedno s pripadnicima MUP-a na osnovu nekih informacija koje su imali, otišao na lokalitete i zone hitne pretrage. Srećom je rezultiralo da su na tim lokacijama pronađeni ostaci zrakoplova, a onda i katapultirani pilot - rekao Zvonimir Miler iz Hrvatske gorske službe spašavanja.

Akcija je trajala manje od dva sata.

- Što se tiče pilota kojeg su pronašli pripadnici HGSS-a, on je bio pri sebi, nije imao neke vidljive povrde. Vrlo brzo je došla ekipa za evakuaciju i ja se nadam da je s njim sve u redu - dodao je Miler.

Miler je rekao da zrakoplov nije pao na naseljeno mjesto zbog čega "nije bilo neke opasnosti".

- To je svakako problem. Ovo je područje Parka prirode Papuk. To je područje koje je obraslo šumama, vrlo brdovito, sa strmim kosama. Vrijeme nam ne ide u prilog, kiša i magla. Tu nam onemogućava rad s bespilotnim letjelicama pa snage na terenu moraju preuzeti sav teret i to duže traje. No, u konačnici je to rezultiralo pronalaskom ljudi - dodao je Miler.

- U samoj potrazi sudjelovalo je 28 pripadnika HGSS-a iz dvije stanice. Ovdje domicilne Orahovica i Požege, sa jednim potražnim timom - potražnim psom, sa jednom bespilotnom letjelicom. Međutim, još oko 95 pripadnika iz 11 stanica iz Hrvatske je upućeno ovdje sa još 11 letjelica i sa 4 potražna tima. S obzirom da je brzo završila potraga, oni su opozvani - poručio je Miler.

