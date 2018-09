Hitna operacija lubanje: Frana (11) su minute dijelile od smrti

Da je stigao samo pola sata kasnije, bojim se da ne bi preživio, objašnjava nam dr. Miroslav Gjurašin, neurokirurg iz Klinike za dječje bolesti Zagreb, koji je spasio život Franu Zoretiću (11).

Fran se u četvrtak igrao s vršnjacima u Tounju. Vozili su bicikle.

- Imamo doma kacigu, ali ne nosi je otkad je naučio voziti bicikl bez pomoćnih kotača - objašnjava mama Marija (34) dodajući kako joj nije ni palo na pamet da bi kaciga mogla spasiti život djetetu na biciklu. Fran dodaje kako je mislio da mu kaciga ne treba.

- Nitko od mojih prijatelja je ne nosi - objasnio nam je.

No da ju je imao u četvrtak, danas ne bi bio u bolnici u kojoj će provesti još barem tjedan dana. Naime, u vožnji je pao s bicikla i prilikom pada ozlijedio glavu. Zaprimili su ga u bolnici u Ogulinu, a zatim hitno poslali u Zagreb u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj, gdje je pao u komu.

Od pada s bicikla do hitne operacije prošla su oko četiri sata.

- Lubanja je najtanja na sljepoočnom predjelu, a Fran je upravo ondje udario glavom. Da je imao kacigu, ne bi mu bilo ništa, možda bi se tek malo ogrebao. No kako je bio bez zaštite, sljepoočna kost je pukla i ta puknuta kost je prerezala arteriju moždane ovojnice. Stvorio se hematom, krvni ugrušak veličine 8x10 centimetara, koji se proširio u dubinu lubanje oko četiri centimetra. Hematom je počeo potiskivati mozak - objašnjava dr. Gjurašin.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dodaje da je u Klaićevoj referentni centar za dječju traumatologiju u koji stižu mali pacijenti iz cijele Hrvatske. Svake godine dolazi im u prosjeku 60 djece s prijelomima, a dio njih dolazi zbog pada s bicikla.

- U našoj praksi se pokazalo da kaciga zaista čuva glavu jer djeca koja je nose najčešće dođu s ogrebotinama. Djeca koja prilikom pada nemaju kacigu često dolaze u životno ugrožavajućim situacijama s prijelomom lubanje. Oni koji prežive takva stanja često budu suočeni s trajnim invaliditetom - pojasnio je dr. Gjurašin.

Fran je imao sreće jer je brzo primio medicinsku pomoć i dr. Gjurašin mu je uklonio hematom. Operacija je trajala oko tri sata. Fran je prošao bez posljedica, a već u ponedjeljak nam je rekao kako je bio hrabar i ničega se nije bojao. Doduše, zadnje čega se sjeća je vožnja biciklom, a zatim se probudio u bolnici. On ne može ni zamisliti kakav su užas proživljavali roditelji Marija i Davor (40) te mlađi brat Sven (9). Mama je u osmome mjesecu trudnoće pa joj je cijela situacija bila teža.

- Sven od četvrtka ne izlazi iz kuće bez kacige ako ide na bicikl, a Frana isto čeka kad se vrati iz bolnice. Kaciga je važna. Nismo imali pojma da posljedice mogu biti ovako teške - kaže nam tata Davor.

Fran već ima plan kako će po izlasku iz bolnice nabaviti hoverboard. Uskoro će se pridružiti prijateljima u 6. razredu osnovne škole.

Ove godine je dvostruko više ozljeda zbog vožnje bez kacige

Godišnje primamo oko 60 djece s raznim vrstama prijeloma, a od toga je samo ove godine 12 prijeloma bilo posljedica pada s bicikla bez kacige. Riječ je o djeci uzrasta od treće do 15. godine. To je bitno odstupanje u odnosu na prošle godine, kad je u prosjeku bilo od pet do šest djece na godinu s takvom vrstom ozljeda. Sad je udvostručeno pa, evo, apeliramo na roditelje da nabave kacige bez obzira na to je li riječ o manjem ili većem djetetu, rekao je dr. Gjurašin.